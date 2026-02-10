تحمل استثماراتك في البرمجيات في طياتها الابتكار المستند إلى الوعد الأساسي للتكنولوجيا.
يتميز كل إصدار جديد من البرمجيات بأنه أكثر قوة، ومتانة، وأمانًا من الإصدار السابق، مع الاستفادة من الوظائف الموجودة مسبقًا.
دعنا نبتكر التكنولوجيا معًا لتتطور بما يلبي احتياجاتك المتغيرة باستمرار.
يمكن لبرمجياتك أن تساعد على حماية تطبيقاتك وأنظمتك من التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار، من خلال أمان مدمج يمكنك الاعتماد عليه.
دعنا نبتكر الأمن الإلكتروني معًا ليواكب التغيُّرات في مشهد التهديدات بشكل أسرع.
تدعم برمجياتك شبكة عالمية من المطورين، ومهندسي البرمجيات، والعلماء الباحثين، والمتخصصين في المنتج والدعم الفني، جميعهم يعملون من أجلك.
دعنا نبتكر الخبرة معًا لتعمل لصالحك.
تُتيح لك برمجيات IBM تحديد ما تريد تشغيله، وكيف وأين -سواء في البيئة المحلية، أم كاشتراك، أم كخدمة، أم في أي سحابة- كما توفِّر خيارات الترقية والاستبدال لمساعدتك على الانتقال إلى طرق عمل جديدة متى شئت.
دعنا نبتكر المرونة معًا للانتقال إلى أساليب عمل جديدة وتحقيق أهدافك الاستراتيجية بشكل أسرع.
استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software.
سجِّل لتكون مطَّلِعًا دومًا على أحدث تحديثات دعم منتجات IBM المهمة عبر My Notifications.
تقييم متطلبات الحوسبة والتخزين في السحابة العامة مع مراعاة خطط التوفير المتفق عليها وخصومات المزوِّد.