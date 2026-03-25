أ. برامج IBM المتاحة بموجب اتفاقية IPAA هذه مرخَّصة بموجب اتفاقية International Program License Agreement (IPLA) لدى IBM أو اتفاقية ترخيص IBM محددة متاحة على https://www.ibm.com/ae-ar/terms/pla، ووثيقة معلومات ترخيص البرنامج (LI) المتاحة على https://www.ibm.com/ae-ar/terms/?cat=software-license. في حالة وجود تعارض بين أحكام اتفاقية IPAA هذه، بما في ذلك المرفقات والوثائق الفنية ذات الصلة، وأحكام اتفاقية IPLA بما في ذلك الوثائق الفنية ذات الصلة، فإن أحكام اتفاقية IPAA هذه هي السائدة.

ب. إذا كان العميل غير راضٍ عن البرنامج لأي سبب من الأسباب، فيجوز له إنهاء الترخيص عن طريق إعادة البرنامج وإثبات الاستحقاق إلى شركة IBM أو شريك أعمال IBM المعتمد في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستحواذ الأول على هذا البرنامج لاسترداد المبلغ المدفوع.

ج. يمكن الحصول على تراخيص ترقية لبرامج IBM التي تَحُل محل برامج IBM ذات الدعم النشط أو برامج غير تابعة لشركة IBM برسوم مخفضة. عندما يعمل العميل على تثبيت برنامج IBM بديل، تنتهي صلاحية ترخيص برنامج IBM الذي تم استبداله. يوافق العميل على إلغاء تثبيت جميع نسخ برنامج IBM أو البرنامج غير التابع لشركة IBM المستبدل وإتلافها، ما لم تغطي رخصة الترقية الاستخدام المستمر لهذا البرنامج الذي تم استبداله.

9.1 تراخيص مدة البرنامج وتجديدها

أ. توفِّر البرامج التي تقدمها IBM بموجب نماذج ترخيص محددة المدة للعميل ترخيصًا لاستخدام البرنامج وإمكانية الوصول إلى خدمات S&S أو Sustained Support، بحسب الاقتضاء، وذلك للمدة المحددة في مستندات TDs المعمول بها.

ب. عند انتهاء مدة الترخيص، ينتهي ترخيص العميل لاستخدام الـ Program وصلاحية الوصول إلى S&S أو Sustained Support، بحسب الاقتضاء. يتعين على العميل إلغاء تثبيت (uninstall) وتدمير جميع النسخ الخاصة بالبرنامج المتأثر. يوافق العميل على تقديم دليل يثبت ذلك بناءً على طلب من IBM.

9.1.1 ترخيص الاشتراك (Subscription License)

أ. لا يجوز للعميل إنهاء استحقاقات ترخيص الاشتراك قبل نهاية المدة الحالية.

ب. بالنسبة إلى برامج مختارة سبق للعميل ترخيصها وتتمتع بدعم ساري المفعول (ويُشار إليها باسم Qualifying Program)، يجوز للعميل الترقية إلى Subscription License Upgrade Program، كما هو موضَّح بالتفصيل في TD. عند الحصول على Subscription License Upgrade، يجوز للعميل استخدام Qualifying Program وSubscription License Program بأي مزيج من نماذج عمليات النشر بما لا يتجاوز العدد الإجمالي للاستحقاقات التي تم شراؤها لـ Subscription License Upgrade Program.

9.1.2 الترخيص الشهري (Monthly License)

يجوز للعميل إنهاء مدة الترخيص الشهري مبكرًا من خلال تقديم إخطار كتابي إلى IBM قبل موعد الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يومًا. سيحصل العميل على استرداد مالي تناسبي عن أي أشهر كاملة متبقية في المدة مسبقة الدفع.

9.1.3 الترخيص محدد المدة (Fixed Term License)

أ. يجوز للعميل إنهاء مدة الترخيص محدد المدة مبكرًا من خلال تقديم إخطار كتابي إلى IBM قبل موعد الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يومًا. سيحصل العميل على استرداد مالي تناسبي عن أي أشهر كاملة متبقية في المدة مسبقة الدفع.

9.4.1 تجديد الترخيص محدد المدة

أ. إذا كان البرنامج لا يزال متاحًا وقام العميل بالتجديد لمدة أخرى، فستعمل IBM على تجديد استحقاقات الترخيص التي شارف مفعولها على الانتهاء، وذلك للمدة ورسوم التجديد المحددة في TD.

ب. في حالة عدم تجديد العميل، تنتهي مدة الترخيص.

ج. إذا لم يجدِّد العميل Subscription License Upgrade Program، فإن مدة ترخيص برنامج الترقية (Upgrade Program) تنتهي صلاحيتها. يجوز للعميل الاستمرار في استخدام البرنامج المؤهل (Qualifying Program) وفقًا لمستوى إصدار البرنامج المستخدم عند نهاية المدة، أو استبداله بالبرنامج المؤهل البديل المخصص، إذا كان ذلك متاحًا. في حال اختار العميل استئناف عرض دعم (Support Offering) متاح للبرنامج المؤهل، فيجب عليه الحصول على عرض دعم بالأسعار السارية حينها لجميع استخدامات وتثبيتات البرنامج المؤهل.

د. إذا طلب العميل تجديد التراخيص التي اقترب انتهاؤها بكمية أقل من استخدامات وعمليات تثبيت البرنامج مقارنةً بالكمية السابقة، فإنه يتعين عليه تقديم وثائق مستخرجة من النظام إلى IBM تُثبت الكمية الحالية لاستخدامات وعمليات تثبيت، كما هو محدد في الاتفاقية. إذا لم تستلم IBM الوثائق قبل موعد التجديد بمدة لا تقل عن 30 يومًا، فإنه يتعين على العميل تجديد جميع الكميات التي اقترب انتهاؤها.

هـ. يجوز للعميل تغيير خيار التجديد الخاص بالترخيص محدد المدة، في حال كان ذلك متاحًا، في أي وقت من خلال تقديم إخطار كتابي إلى IBM قبل نهاية المدة الحالية بمدة لا تقل عن 30 يومًا.

9.2 السعة الكاملة والمتطلبات الافتراضية

أ. يتعين على العميل ترخيص العدد الإجمالي لجميع نوى المعالج النشطة الموجودة في بيئة الأجهزة الفعلية المتاحة لـ EP أو التي تُدار من قِبله، باستثناء تلك الخوادم التي تم حذف EP منها بشكل دائم (Full Capacity). نواة المعالج النشطة (Activated Processor Core) هي نواة معالج متاحة للاستخدام في خادم فعلي، بغض النظر عمَّا إذا كانت سعة نواة المعالج محدودة، أو يمكن الحد منها، من خلال تقنيات المحاكاة الافتراضية، أو أوامر نظام التشغيل، أو إعدادات BIOS، أو أي قيود مماثلة.

9.2.1 منتجات بيئة المحاكاة الافتراضية (السعة الفرعية أو ترخيص الحاويات)

أ. ترخيص السعة الفرعية (Sub-Capacity Licensing) - البرامج المؤهلة (EPs) التي تستوفي متطلبات استخدام السعة الفرعية (راجِع الرابط http://www.ibm.com/ae-ar/software/passportadvantage/subcaplicensing) يجوز ترخيصها بموجب شروط ترخيص السعة الفرعية (Eligible Sub-Capacity Product). يتعين على العميل الحصول على استحقاقات تعادل السعة الافتراضية المتاحة للمنتج المؤهل للسعة الفرعية (Eligible Sub-Capacity Product).

ب. ترخيص الحاويات (Container Licensing) - البرامج المؤهلة (EPs) التي تستوفي متطلبات استخدام الحاويات (راجِع

http://www.ibm.com/ae-ar/software/passportadvantage/containerlicenses) يجوز ترخيصها بموجب شروط ترخيص الحاويات (Container Licensing) (ويُشار إليها باسم Eligible Container Product). يتعين على العميل الحصول على استحقاقات للعدد الإجمالي لنوى المعالج المرتبطة بسعة جميع الحاويات المتاحة للمنتج المؤهل للحاويات (Eligible Container Product).

ج. يكون العميل مسؤولًا عن الامتثال لمتطلبات البيئات الافتراضية ليكون مؤهلًا للحصول على مزايا ترخيص السعة الفرعية (Sub-Capacity Licensing) أو ترخيص الحاويات (Container Licensing).

د. قبل إجراء أي زيادة في برامج ترخيص السعة الفرعية أو ترخيص الحاويات، يتعين على العميل أولًا الحصول على تراخيص كافية، بما في ذلك IBM Software Subscription and Support، إذا كان ذلك متاحًا، لتغطية تلك الزيادة.

هـ. إذا لم تستوفِ عمليات نشر البرامج المؤهلة متطلبات ترخيص السعة الفرعية أو ترخيص الحاويات الواردة في هذا القسم، فإنه يتعين على العميل إجراء الترخيص بنظام السعة الكاملة.