ترخيص السعة الفرعية (السعة الافتراضية)

يُتيح ترخيص السعة الفرعية (Sub-capacity) ترخيص برنامج مؤهل بسعة أقل من السعة الكاملة للخادم أو مجموعة الخوادم الخاصة بك. يوفر هذا الترخيص الدقة اللازمة للاستفادة من تقنيات الشرائح متعددة النوى والتقنيات الافتراضية المتنوعة.
يتم توثيق شروط ترخيص البرمجيات بالسعة الفرعية في اتفاقيات International Passport Advantage وPassport Advantage Express (IPAA).
فيما يلي ملخص لمتطلبات ترخيص القدرات الفرعية.
يجب على العملاء الذين يحصلون على منتجات مؤهلة للسعة الفرعية لاستخدامها في بيئة افتراضية مؤهلة، الحصول على استحقاقات كافية لتغطية جميع أنوية المعالج المفعَّلة* المتاحة للبرنامج أو التي يديرها البرنامج، كما هو محدد وفقًا لقواعد احتساب ترخيص السعة الافتراضية، بالإضافة إلى:
ملاحظة: يُعَد نشر تكوين ILMT Lite مع ILMT Disconnected Scanner معتمدًا مسبقًا عندما يكون عدد الأجهزة الافتراضية / LPAR المستهدفة في نطاق السعة الافتراضية أقل من 5,000.
بدلاً من ILMT، الأدوات المعتمدة والمثبتة هي:
يُرجى الرجوع إلى صفحة الأدوات المعتمدة والأقسام ذات الصلة للمزيد من المعلومات.
النواة المعالجة المفعلة هي نواة معالج متاحة للاستخدام في خادم فعلي أو افتراضي، بغض النظر عما إذا كانت سعة النواة يمكن تقييدها أو تم تقييدها باستخدام التقنيات الافتراضية، أو أوامر نظام التشغيل، أو إعدادات BIOS، أو قيود مماثلة.
تفضَّل بزيارة ترخيص الحاويات للحصول على معلومات حول الأهلية ومتطلبات التقارير لترخيص الحاويات.
جميع المنتجات المعتمدة على الأنوية (بما في ذلك تلك الموجودة ضمن البرامج المجمعة) التي تستخدم المقاييس المذكورة أدناه في العمود الأيسر مدعومة لترخيص السعة الجزئية. متطلبات IBM License Metric Tool لكل مقياس مدرجة في العمود الأيمن.
|المقاييس*
|ILMT إلزامية**
|1. وحدة قيمة المعالج (PVU)
نعم
|2. وحدة قيمة الموارد:
نواة المعالج المفعَّلة المُدارة (RVU MAPC)
نعم
|3. نواة المعالج الافتراضي (VPC)
نعم (راجِع تغيير سياسة VPC أدناه)
نعم (راجِع تغيير سياسة VPC أدناه)
* للاطِّلاع على تعريفات مقاييس PVU وRVU وVPC، يُرجى زيارة Commonly used license metrics.
** تدعم IBM License Metric Tool (ILMT) تتبُّع التراخيص لمقياس "التثبيت" بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم مقاييس أخرى مختلفة لكل برنامج على حدة.
الأجهزة الافتراضية الجاهزة (مثل OVA التي يتم تشغيلها من VMware ESXi) مدعومة باستخدام ترخيص السعة الفرعية. يجب احتساب جميع موارد الحوسبة وفقًا لقواعد احتساب السعة الفرعية. يجب أن تستخدم هذه البيئات أنظمة تشغيل وتقنيات افتراضية مؤهلة، بالإضافة إلى أدوات معتمدة (مثل ILMT) وفقًا لمتطلبات السعة الفرعية القياسية. يتم دعم أجهزة المسح الضوئي ILMT على أساس كل منتج على حدة. راجِع وثائق المنتج أو تواصَل مع ممثل IBM الخاص بك للتأكد من توافق أجهزتك الافتراضية (Virtual Appliances).
مع إصدار IBM Passport Advantage الإصدار 11، بالنسبة لجميع العملاء الجُدُد اعتبارًا من 1 فبراير 2023 والعملاء الحاليين اعتبارًا من 1 مايو 2023، أصبحت سياسات الإبلاغ عن السعة الفرعية التي كانت تنطبق سابقًا فقط على المنتجات المؤهلة المنشورة باستخدام مقاييس PVU وRVU، تنطبق الآن أيضًا على المنتجات المنشورة باستخدام مقياس VPC.
تحديث سياسة VPC – إشعار مسبق: 13 يوليو 2022
اعتبارًا من 10 مايو 2022، أصبحت IBM تطلب من جميع تراخيص برامج Virtual Processor Core (VPC) التي تستخدم ترخيص السعة الفرعية، نشر IBM License Metric Tool (ILMT) أو أي أدوات أخرى معتمدة ومثبتة. لن يُسمح بعد الآن بالاحتساب اليدوي للسعة.
شروط ترخيص الحاويات (Container Licensing) غير مشمولة في هذا التغيير بالسياسة.
الإجراء المطلوب من العميل
لاستخدام البرمجيات بالسعة الفرعية (Sub-Capacity) باستخدام مقياس نواة المعالج الافتراضي (VPC)، يوافق العميل على: 1) تثبيت وتكوين أحدث إصدار من IBM License Metric Tool (ILMT) أو أي أداة معتمدة ومُثبتة خلال 90 يومًا من نشر هذه الرسالة (وليس بعد 1 يناير 2023) و/أو قبل نشر أول منتج VPC مبني على السعة الفرعية، و2) تثبيت أي تحديثات لأداة ILMT فور توفُّرها، و3) جمع بيانات النشر لكل منتج مؤهل (EP).
يجب تثبيت ILMT (أو أي أداة أخرى معتمدة من IBM) لجميع المنتجات المستخدمة بالسعة الفرعية. (لم يَعُد صالحًا: راجِع تحديث السياسة لشهر فبراير 2023).
عدم الامتثال لما سبق سيؤدي إلى تحميل التراخيص على أساس السعة الكاملة لجميع أنوية المعالج الفعلية المفعَّلة والمتاحة للاستخدام على الخادم.
إذا كانت لديك أي استفسارات حول ما يعنيه هذا بالنسبة إلى نشر البرمجيات الخاصة بك، يُرجى التواصل مع ممثل IBM الخاص بك.
الأجزاء المدرجة أدناه غير مؤهلة لترخيص السعة الفرعية.
|أرقام القطع (الترخيص، الدعم، إعادة التفعيل)
|رقم الجزء
|الوصف
|1. D571FLL، وE02DTLL، وD571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ for HP NonStop Server
|2. D564PLL، وE0287LL، وD564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ for HP OpenVMS
عندما يتوقف دعم نظام التشغيل (OS) أو التقنية الافتراضية من قِبل البائع، تعلن IBM عن خطط لإزالتها من قائمة التقنيات المدعومة.
يتم الإعلان عن جميع هذه الخطط وعمليات إزالة التقنيات الفعلية في جدول إزالة العناصر من قائمة التقنيات المؤهلة للسعة الفرعية.
بعد 90 يومًا من توقف دعم نظام التشغيل، لن تتوفر عمليات التجديد الجزئي للعميل.
للحصول على إشعارات بأحدث خطط إزالة التقنيات الافتراضية وأنظمة التشغيل من قائمة الأهلية للسعة الفرعية، يجب على العملاء الاشتراك في My Notifications لمنتج ILMT.
ملاحظات:
بشكل عام، لأي منتج مؤهل مثبت في بيئة افتراضية مؤهلة، يمكنك ترخيصه وفقًا للحد الأدنى من القيم التالية:
سيتم بعد ذلك تطبيق إجمالي عدد النوى على أي نسبة تحويل:
لا يتم تعديل نِسب SMT/Hyperthreading عند ترخيص السعة الفرعية. عندما يصل إجمالي عدد النوى الافتراضية إلى السعة الفعلية، لا يتم احتساب أي نوى إضافية.
المواد أدناه تحتوي على قواعد احتساب تراخيص السعة الافتراضية وسيناريوهات العد، والتي تهدف إلى مساعدتك على تحديد العدد الصحيح من النوى التي يجب ترخيصها. يتم تطبيق هذه القواعد على الخوادم الموجودة في منطقة ILMT نفسها. يتم تحديد مناطق ILMT استنادًا إلى القارات العالمية كما يلي.
مناطق ILMT:
سيناريوهات حساب الترخيص:
تنزيل جدول بيانات تقرير تدقيق حساب السعة الافتراضية يدويًا.
اطلع على إجابات بعض أكثر الأسئلة شيوعًا حول ترخيص السعة الفرعية والامتثال.
استخدِم حاسبة وحدة قيمة المعالج (Processor Value Unit) لتحديد عدد وحدات PVU المطلوبة بناءً على بيئتك. يُرجى تعبئة الحقول المطلوبة لكل تكوين خادم وإدخال عدد نوى المعالج لحساب "إجمالي وحدات القيمة".