تساعدك IBM License Metric Tool في الحفاظ على جرد للبرمجيات القائمة على النوى والمستخدمة في بيئة السعة الكاملة (Full Capacity) أو السعة الافتراضية (Sub-capacity)، كما تعمل على قياس التراخيص المطلوبة لكل منتج برمجي. تهدف هذه الأداة إلى مساعدتك على إدارة متطلبات ترخيص برمجيات IBM الخاصة بك، والحفاظ على وضعية الجاهزية التامة للتدقيق. يتحمل العملاء مسؤولية توفير الأجهزة وخدمات التثبيت اللازمة لتركيب الأداة.

تم الإعلان عن الإصدار 9.2 من IBM License Metric Tool في 17 مارس 2015 عبر إعلان البرمجيات رقم 215-076، ويتم تحديثها حاليًا بشكل ربع سنوي.يتم منح العملاء مهلة 90 يومًا من تاريخ أول استخدام لمنتج مؤهل بنظام السعة الافتراضية لتثبيت IBM License Metric Tool والبدء باستخدامها لتقنيات المحاكاة الافتراضية المدعومة.

للمزيد من المعلومات حول تحديث أداة ILMT، يُرجى مراجعة صفحة وثائق ILMT.

ملاحظة:

تستخدم IBM License Metric Tool نموذج التسليم المستمر، ولذلك يتم الإعلان عن نهاية الدعم لكل تقنية على مستوى IBM License Metric Tool بالكامل، وليس لإصدار معيّن فقط. يجب على جميع عملاء IBM License Metric Tool استخدام أحدث إصدار منها.

من أجل تلقي إشعارات بآخر التحديثات المتاحة لأداة IBM License Metric Tool، وكذلك التحديثات المتعلقة بخطط إزالة تقنيات المحاكاة الافتراضية وأنظمة التشغيل من قائمة أهلية السعة الفرعية، يتعين على العملاء الاشتراك في My Notifications لمنتج ILMT.

في 30 يونيو 2019، استحوذت HCL من IBM على مجموعة مختارة من حلول IBM للتعاون والتجارة والتجربة الرقمية، إضافة إلى حلول AppScan وBigFix.

تستخدم IBM License Metric Tool منصة BigFix. يُرجى الرجوع إلى IBM License Metric Tool and HCL BigFix FAQ للمزيد من المعلومات حول العلاقة بين IBM License Metric Tool وHCL.