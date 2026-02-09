تراخيص الحاويات

الحاويات هي وحدات تنفيذية خفيفة وقابلة للنقل (صور) تحتوي على كود التطبيق بالإضافة إلى مكتباته وتبعياته.

تلتزم IBM Certified Containers بالمعايير القياسية لتغليف ونشر البرمجيات المعبأة في حاويات مع تكاملات المنصة، ويمكن تشغيلها على أي بيئة Kubernetes مدعومة في أي مكان - على أجهزة سطح المكتب، أو البنى التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات، أو على السحابة.

بالنسبة إلى جميع IBM Certified Containers، يجب الحصول على امتيازات تساوي متطلبات الترخيص (كما هو موضَّح في قسم منهجية احتساب سعة vCPU لبرامج IBM) ويتم قياسها بواسطة IBM License Service.