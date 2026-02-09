تراخيص الحاويات

لمحة عامة

IBM Certified Containers

الحاويات هي وحدات تنفيذية خفيفة وقابلة للنقل (صور) تحتوي على كود التطبيق بالإضافة إلى مكتباته وتبعياته.

تلتزم IBM Certified Containers بالمعايير القياسية لتغليف ونشر البرمجيات المعبأة في حاويات مع تكاملات المنصة، ويمكن تشغيلها على أي بيئة Kubernetes مدعومة في أي مكان - على أجهزة سطح المكتب، أو البنى التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات، أو على السحابة.

بالنسبة إلى جميع IBM Certified Containers، يجب الحصول على امتيازات تساوي متطلبات الترخيص (كما هو موضَّح في قسم منهجية احتساب سعة vCPU لبرامج IBM) ويتم قياسها بواسطة IBM License Service.

IBM Cloud Paks

تُعَد IBM Cloud Paks حلولًا برمجية متكاملة قائمة على المنصة السحابية الهجينة المفتوحة Red Hat، تمكِّنك من البناء مرة واحدة والنشر في أي مكان.

تعمل IBM Cloud Paks على تبسيط نشر الحاويات وإدارتها، وتمكِّن من قابلية النقل والإدارة الموحَّدة عبر البنى التحتية باستخدام Red Hat OpenShift Container Platform (OCP)، المبنية على تكنولوجيا تنسيق الحاويات مفتوحة المصدر Kubernetes.

لكل IBM Cloud Pak يتم نشرها في الحاويات، يجب الحصول على حقوق الترخيص بما يعادل متطلبات الترخيص (كما هو موضَّح في قسم منهجية حساب سعة vCPU لبرامج IBM) ويتم قياسها بواسطة IBM License Service مضروبة في نسبة تحويل Cloud Pak المطلوبة. ملاحظة: إذا لم تُحدد النسبة، يُفترض أنها 1:1.

ملاحظات

  • جميع IBM Certified Containers وIBM Cloud Paks المنشورة في الحاويات تتطلب الحصول على حقوق ترخيص تعادل متطلبات الترخيص كما هو محدد في منهجية حساب سعة vCPU لبرامج IBM، ويتم قياسها بواسطة IBM License Service.
  • يختلف ترخيص الحاويات عن ترخيص السعة الفرعية. للحصول على ترخيص الأجهزة الافتراضية والخوادم المادية، يُرجى الانتقال إلى ترخيص Passport Advantage Virtualisation Capacity (السعة الفرعية).
  • يتم دعم ترخيص Bring Your Own Software License (BYOSL) أيضًا.

مع إصدار اتفاقيات IBM Passport Advantage Agreements في 01 فبراير 2023، تم دمج شروط ترخيص الحاويات في الأقسام المعنية من الاتفاقية دون الحاجة إلى توقيع ملحق منفصل للعملاء الذين يتبعون هذه الشروط المعدلة.

ملاحظة: تسري الشروط الجديدة للعملاء الحاليين في Passport Advantage اعتبارًا من 1 مايو 2023.

انتقِل إلى ما يجب معرفته حول اتفاقيات Passport Advantage المعدَّلة لمعرفة المزيد.

إذا كنت تستخدم IPAA الإصدار 10 أو أقدم، فستكون هناك حاجة إلى ملحق ترخيص الحاويات.

توجَّه إلى IBM Terms لتنزيل ملحق Quotation Terms Special Option for Container Licensing للحصول على إرشادات حول

  • الامتثال وإعداد التقارير
  • استخدام IBM License Service

تدعم هذه الإرشادات المنتجات القائمة على نوى Virtual Processor Core (VPC) أو Processor Value Units (PVU) والمعبأة في حاويات، والمدعومة بواسطة IBM License Service، والمنشورة باستخدام تنسيق Kubernetes.

  • سعة وحدة المعالجة المركزية الافتراضية للحجيرة هي مجموع حدود وحدة المعالجة المركزية لجميع الحاويات داخل هذه الحجيرة. الحجيرات التي تكون سعة وحدة المعالجة المركزية الافتراضية فيها أقل من نواة واحدة سيتم احتسابها ككسور. الحجيرات التي تكون سعة وحدة المعالجة المركزية الافتراضية فيها أقل من نواة واحدة سيتم احتسابها ككسور.
  • داخل العقدة العاملة، عندما يتجاوز إجمالي سعة وحدة المعالجة المركزية الافتراضية لجميع حاويات IBM Program سعة العقدة العاملة، تصبح سعة وحدة المعالجة المركزية الافتراضية مساوية لسعة العقدة العاملة.
  • سيتم تجميع سعة وحدة المعالجة المركزية الافتراضية لبرنامج IBM على مستوى المجموعة وسيتم تقريب أي قيم كسرية إلى أقرب عدد صحيح.
  • بالنسبة إلى IBM Cloud Paks وغيرها من برامج IBM التي تُعَد حلولًا مجمَّعة من عدة منتجات مع نِسب ترخيص، تنطبق منهجية الحساب على كل منتج ضمن الحل المجمَّع.

تعريفات

  • المجموعة – مجموعة من أجهزة العمل، تُعرَف باسم العُقد، تعمل على تشغيل التطبيقات المعبأة في الحاويات. تحتوي كل مجموعة على عقدة عاملة واحدة على الأقل.
  • الحاوية – صورة تنفيذية خفيفة الوزن وقابلة للنقل تحتوي على البرنامج وجميع تبعياته.
  • حد وحدة المعالجة المركزية – يوفر قيودًا للحد من استهلاك الموارد لكل حاوية في مساحة أسماء واحدة، وذلك باستخدام خاصية Kubernetes الخاصة بحدود المعالج "resources.limits.cpu".
  • Namespace – تجريد يستخدمه Kubernetes لدعم عدة مجموعات افتراضية على المجموعة الفعلية نفسها.
  • الحجيرات – أصغر وأبسط كائن في Kubernetes. تمثِّل الحجيرة مجموعة من الحاويات العاملة على المجموعة الخاص بك.
  • نواة المعالج الافتراضية (VPC) ووحدة قيمة المعالج (PVU) – وحدات القياس التي يمكن من خلالها ترخيص البرامج (راجِع قسم نواة المعالج الافتراضية (VPC) ووحدة قيمة المعالج (PVU) في قسم الحاويات أدناه للاطِّلاع على التعريفات الكاملة). لأغراض هذا الدليل، تساوي وحدة VPC وحدة vCPU واحدة، وتساوي 70 وحدة PVU وحدة vCPU واحدة.
  • سعة vCPU - إجمالي عدد وحدات vCPU المتاحة للحجيرة كما هو محدد في منهجية العد (أدناه). يُرجى الملاحظة: أي حجيرات تحتوي على حاوية دون حد لوحدة المعالجة المركزية تُعَد ذات سعة vCPU تساوي سعة العقدة العاملة.
  • العقدة العاملة – عُقدة توفِّر بيئة حاويات لتشغيل المهام. مع زيادة الطلب، يمكن إضافة المزيد من العُقد العاملة إلى المجموعة لتحسين الأداء والكفاءة. يمكن للمجموعة أن تحتوي على أي عدد من العُقد العاملة، لكن يلزم وجود عقدة عاملة واحدة على الأقل.
  • سعة العقدة العاملة - إجمالي السعة المتاحة للعقدة العاملة، مُقاسة بالنوى الافتراضية أو النوى الفعلية، كما يتم الإبلاغ عنها بواسطة Kubernetes API.

  • دعم المعالجة متعددة الخيوط المتزامنة (SMT) أو Hyperthreading (HT): سيتم تعديل ناتج IBM License Service للعقد العاملة التي تم تفعيل Hyperthreading أو نسخ SMT مثل SMT2 وSMT4 وSMT8 فيها.*وعلى هذا النحو،
    • يتم احتساب 2 vCPU لكل نواة كوحدة 1 VPC أو 70 PVU لأغراض الترخيص إذا تم تفعيل Hyperthreading أو SMT2 (على سبيل المثال، 8 vCPU تُحسب على أنها 4 vCPU).
    • يتم احتساب 4 vCPU لكل نواة كوحدة 1 VPC أو 70 PVU لأغراض الترخيص إذا تم تفعيل SMT4 (على سبيل المثال، 16 vCPU تُحسب على أنها 4 vCPU).
    • يتم احتساب 8 vCPU لكل نواة كوحدة 1 VPC أو 70 PVU لأغراض الترخيص إذا تم تفعيل SMT8 (على سبيل المثال، 32 vCPU تُحسب على أنها 4 vCPU).
    • بالنسبة إلى المجموعات التي تحتوي على مستويات SMT مختلفة، يتم تطبيق أدنى عامل. على سبيل المثال: بعض العُقد تستخدم SMT4 وبعضها يستخدم SMT8، سيتم استخدام العامل 4 لحساب ترخيص هذه المجموعة. يتم تحديد حالة HT/SMT يدويًا ويتم تعيينها على مستوى المجموعة.
      ملاحظة: حتى يتم دمج وظيفة التعديل التلقائي في IBM License Service، يجب إجراء التعديل يدويًا على ناتج IBM License Service. بمجرد توفر هذه الوظيفة، يجب على المستخدمين التأكد من أنهم يعملون بأحدث إصدار من IBM License Service وأن مجموعاتهم مُهيأة كما هو موضَّح في وثائق المنتج.

*بالنسبة إلى معالجات x86، يجب تفعيل Hyperthreading/SMT على المستوى المادي.

  • بالنسبة لبعض برامج IBM، قد تؤدي خيارات التكوين وأنشطة المستخدم إلى زيادة متطلبات الترخيص نتيجةً لإنشاء عبء عمل إضافي.
  • يجب على العميل ترخيص جميع أعباء العمل التي ينشئها برنامج IBM، بما في ذلك أعباء العمل الناتجة عن تغييرات في تكوين المنتج وأعباء العمل التي يتم إنشاؤها ديناميكيًا نتيجة أنشطة المستخدم.
  • يتحمل العملاء مسؤولية ترخيص اشتراكات Red Hat OpenShift وفقًا لاتفاقية الترخيص الخاصة بـ Red Hat. يرجى الرجوع إلى وثيقة معلومات الترخيص الخاصة بكل IBM Cloud Pak لمزيد من التفاصيل.
  • يتحمل العملاء مسؤولية التحكم في متطلبات الترخيص من خلال الجمع بين قدرات Red Hat OpenShift مثل حصص مساحات الأسماء* وقدرات برامج IBM الخاصة مثل خيارات النشر وآليات التحكم في التوسعة. للحصول على معلومات محددة لكل برنامج IBM حول كيفية التحكم في متطلبات الترخيص، يُرجى الرجوع إلى وثائق البرنامج المعنية.
  • يتم استخدام إعدادات resources.limits.cpu المسبقة التي تأتي مع كل برنامج في جميع اختبارات الجودة، واختبارات الأداء، وما إلى ذلك. رغم أن IBM لا توصي بتعديل هذه الإعدادات، إذا قررت القيام بذلك، يُرجى أولًا الرجوع إلى وثائق المنتج لفهم النطاقات المسموح بها لكل برنامج.

ملاحظة: إذا كانت لديك أي أسئلة حول متطلبات الترخيص، يُرجى التواصل مع ممثل IBM الخاص بك للحصول على دعم إضافي.

للاستفادة من ترخيص الحاويات، يجب استخدام IBM License Service لتتبُّع استخدام الترخيص وتحديد الاستحقاق المطلوب. لا توجد استثناءات لهذه القاعدة.

تُعَد IBM License Service الأداة الوحيدة المعتمدة لتتبُّع استخدام الترخيص والإبلاغ عن ترخيص الحاويات. وهي:

  • مضمَّنة في جميع خدمات IBM Cloud Pak.
  • متاح للتنزيل للاستخدام في الحاويات المعتمدة من IBM (IBM Certified Containers) من خلال التواصل عبر talk2sam@us.ibm.com (أو دعم المنتج). يجب على العملاء التحقق من تثبيت IBM License Service وتكوينها بشكل صحيح عند نشر برامجهم القائمة على الحاويات.

سيتم الاستعلام عن سعة vCPU المتاحة على فترات متكررة (≤ 30 دقيقة) طوال اليوم، وتتم معالجة البيانات بحيث يحدد الحد الأقصى للقيم المحسوبة خلال اليوم السعة اليومية المتاحة من vCPU.

من الضروري استخدام أداة تتبُّع استخدام الترخيص وصيانتها (IBM License Service: انظر أدناه) المضمَّنة في كل من خدمات Cloud Pak. ستعمل هذه الخدمة على تتبُّع استخدام الترخيص وتحديد احتياجات الاستحقاق المطلوبة.

