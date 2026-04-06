سياسة BYOSL للسحابة العامة المؤهلة

تنطبق الأحكام الواردة في هذا القسم أدناه فقط على البرامج المعتمدة على VPC أو PVU المنشورة على IBM Power Systems Virtual Servers. بالنسبة إلى ترخيص السعة الفرعية، يمكن تخصيص النوى بحد أدنى 0.25 نواة للمعالجات المشتركة (أي المعالجات المادية التي تُشارك سعتها بين عدة أقسام منطقية) و1.0 نواة للمعالجات المخصصة (أي المعالجات المادية الكاملة التي يتم تخصيصها لقسم منطقي واحد). سيتم تجميع النوى الجزئية وتقريبها إلى أقرب عدد صحيح كامل، مع التوضيح أن جميع الأقسام المنطقية التي تعمل على نفس نوع الجهاز تُحسب كمجموعة واحدة بدلًا من أن تُحسب لكل خادم على حدة. لأغراض التوضيح وليس الحصر، راجِع الأمثلة التالية:

تم نشر 3 أقسام منطقية على خوادم S922 منفصلة @ 0.25 نواة لكل قسم. سيكون الحساب كالتالي: 0.25 × 3 = 0.75 نواة، والتي يتم تقريبها إلى 1.0 نواة.

تم نشر 3 أقسام منطقية على خادمين S922 و1 خادم E980 @ 0.25 نواة لكل قسم. سيكون الحساب كالتالي: (0.25 × 2 = 0.5، والتي يتم تقريبها إلى 1.0 نواة) + (0.25 × 1 = 0.25، والتي يتم تقريبها إلى 1.0 نواة) = 2.0 نواة.

يتعين على العميل تثبيت وتكوين ILMT v9.2.22 أو إصدار أحدث، والالتزام بمتطلبات ترخيص Sub-Capacity وإعداد التقارير وفقًا للأقسام 1.13 و1.14 من IPAA.

وفقًا لشروط إعداد التقارير الواردة في القسم 1.14 من IPAA، سيقوم العملاء بجمع بيانات النشر وإجراء الحساب اليدوي لتقرير سعة الافتراضية مرة واحدة كل ربع سنة للبرامج الخاصة بـ IBM باستخدام واجهة الأوامر (CLI) (انظر الرابط) لتحديد استخدام النوى. بالنسبة إلى Google Cloud، يجب استخدام أوامر pcloud CLI. ويجب أن يكون استخدام النوى هذا وفقًا لسياسة IBM Eligible Public Cloud BYOSL.

يتم تحديد قيم PVU لكل نواة بناءً على نظام Power المستخدم كما هو موضَّح في جدول PVU لكل نواة (القسم 1 من 2 - RISC وSystem z) على صفحة Processor Value Unit.