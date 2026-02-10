ترخيص الاشتراك لبرامج IBM

مع إصدار اتفاقيات IBM Passport Advantage Agreements في 01 فبراير 2023، تم دمج شروط ترخيص الاشتراك في الأقسام المعنية من الاتفاقية دون الحاجة إلى توقيع ملحق منفصل للعملاء الذين يتبعون هذه الشروط المعدلة.

ملاحظة: تسري الشروط الجديدة للعملاء الحاليين في Passport Advantage اعتبارًا من 1 مايو 2023.

انتقِل إلى ما يجب معرفته حول اتفاقيات Passport Advantage المعدَّلة لمعرفة المزيد.

تتوفر تراخيص الاشتراك لبرامج IBM مختارة، وتمنحك المرونة في "استخدام" البرمجيات المرخصة والحصول على الاشتراك والدعم لمدة محددة.

تراخيص الاشتراك

التوافق مع نماذج الترخيص القائمة على الاشتراك على مستوى الصناعة

يوفر المرونة في مدة الترخيص من 12 إلى 36 شهرًا مع حد أدنى لمدة 12 شهرًا

لا يمكن إنهاءَه قبل انتهاء مدة الاشتراك

يوفر المرونة عند نهاية المدة لتجديد الترخيص، أو تعديل الحجم، أو تغيير العروض، أو الإنهاء

سينظم مرفق ترخيص الاشتراك عمليات الشراء الأولية واللاحقة لبرامج IBM تحت نموذج ترخيص الاشتراك. ملاحظة: عملاء ELA، سواء من الجهات التجارية أو الفيدرالية/العامة، سيعملون من خلال IBM Dealmaker الذين يتعاملون معه