التراخيص محددة المدة

رسم توضيحي لأشكال هندسية بدرجات الألوان الأزرق والأسود والرمادي

تقدِّم IBM تراخيص محددة المدة لبعض برامج البرمجيات ضمن اتفاقيات IBM International Passport Advantage وIBM International Passport Advantage Express.

نظرة عامة على الترخيص محدد المدة

يسهِّل الترخيص محدد المدة على العملاء الحصول على برامج IBM مع شروط مرنة وخيارات للتجديد وتكرار الفوترة.

توفِّر نماذج الترخيص محدد المدة للعملاء ما يلي: 

  • خيارات الترخيص تتوافق مع الطريقة التي يختارون بها استخدام البرمجيات.
  • تكاليف دخول أقل.
  • مرونة استخدام البرنامج محليًا لفترة محددة.
  • اشتراك IBM Software Subscription and Support (S&S)خلال المدة المحددة.

 

في نهاية المدة المحددة، يمكن للعملاء اختيار تمديد أو إنهاء التراخيص محددة المدة الخاصة بهم.

إذا اختار العميل عدم تجديد الترخيص محدد المدة، تنتهي حقوقه في البرنامج والوصول إلى S&S، ويُطلب من العميل إلغاء تثبيت جميع النسخ المنتهية وتدميرها.

أنواع الترخيص محدد المدة (تختلف الخيارات حسب البرنامج)

تراخيص الاشتراك

يوفر المرونة في مدة الترخيص من 12 إلى 36 شهرًا مع حد أدنى لمدة 12 شهرًا. لا يمكن إنهاءَه قبل انتهاء مدة الاشتراك. يوفر المرونة عند نهاية المدة لتجديد الترخيص، أو تعديل الحجم، أو تغيير العروض، أو الإنهاء.

تعرّف على المزيد
التراخيص الشهرية

يوفر المرونة في مدة الترخيص من شهر إلى 36 شهرًا مع حد أدنى لمدة شهر واحد. يُتيح للعملاء إنهاء الترخيص محدد المدة بعد تقديم إشعار كتابي قبل 30 يومًا على الأقل. يوفر المرونة عند نهاية المدة لتجديد الترخيص، أو تعديل الحجم، أو تغيير العروض، أو الإنهاء.
التراخيص محددة المدة

لمدة محددة مدتها 12 شهرًا. يُتيح للعملاء إنهاء الترخيص محدد المدة بعد تقديم إشعار كتابي قبل 30 يومًا على الأقل. يُتيح للعملاء تجديد الترخيص لمدة 12 شهرًا إضافية عبر عرض تجديد، أو إنهاؤه عند نهاية المدة.