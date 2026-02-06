يسهِّل الترخيص محدد المدة على العملاء الحصول على برامج IBM مع شروط مرنة وخيارات للتجديد وتكرار الفوترة.
توفِّر نماذج الترخيص محدد المدة للعملاء ما يلي:
في نهاية المدة المحددة، يمكن للعملاء اختيار تمديد أو إنهاء التراخيص محددة المدة الخاصة بهم.
إذا اختار العميل عدم تجديد الترخيص محدد المدة، تنتهي حقوقه في البرنامج والوصول إلى S&S، ويُطلب من العميل إلغاء تثبيت جميع النسخ المنتهية وتدميرها.
يوفر المرونة في مدة الترخيص من 12 إلى 36 شهرًا مع حد أدنى لمدة 12 شهرًا. لا يمكن إنهاءَه قبل انتهاء مدة الاشتراك. يوفر المرونة عند نهاية المدة لتجديد الترخيص، أو تعديل الحجم، أو تغيير العروض، أو الإنهاء.
يوفر المرونة في مدة الترخيص من شهر إلى 36 شهرًا مع حد أدنى لمدة شهر واحد. يُتيح للعملاء إنهاء الترخيص محدد المدة بعد تقديم إشعار كتابي قبل 30 يومًا على الأقل. يوفر المرونة عند نهاية المدة لتجديد الترخيص، أو تعديل الحجم، أو تغيير العروض، أو الإنهاء.
لمدة محددة مدتها 12 شهرًا. يُتيح للعملاء إنهاء الترخيص محدد المدة بعد تقديم إشعار كتابي قبل 30 يومًا على الأقل. يُتيح للعملاء تجديد الترخيص لمدة 12 شهرًا إضافية عبر عرض تجديد، أو إنهاؤه عند نهاية المدة.