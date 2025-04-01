لا ينبغي أن يكون تتبع واجهات برمجة التطبيقات التي تطورها وتستخدمها أمرًا صعبًا. تجعل ®IBM webMethods API Management إدارة واجهة برمجة التطبيقات واضحة وبسيطة وآمنة طوال دورة حياتها. يمكنك إنشاء تكامل وتحويله إلى واجهة برمجة تطبيقات في خطوة واحدة سلسة، كل ذلك على المنصة نفسها.
أنشئ نظامًا بنائيًا آمنًا لواجهة برمجة التطبيقات لتوسيع نطاق واجهات برمجة التطبيقات وتحقيق دخل منها، وزيادة القيمة من أصولك الرقمية وتعزيز التعاون الرقمي. باستخدام IBM webMethods API Management، يمكنك :
يمكنك إنشاء عمليات تكامل، ثم تحويلها إلى واجهات برمجة تطبيقات ديناميكية بنقرة واحدة لتوسيع نطاق وصولك الرقمي، وتعزيز التعاون مع الشركاء والعملاء.
تعامل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك كمنتجات - بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى الإيقاف - بحيث تدعم إستراتيجية عملك منذ اليوم الأول وتبقى محدثة باستمرار.
تعاون مع المطوّرين لتطوير واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك، واطرحها في السوق مع توثيق واضح، واجمع التعليقات لتحسينها باستمرار.
أنشئ وباشر إدارة واجهات برمجة تطبيقات محمية من الهجمات باستخدام تدابير DMZ الأمنية القوية، مما يساعد على ضمان سلامة البيانات والثقة بها.
سيطر على دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات لديك باستخدام لوحة تحكم شاملة للحوكمة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، وبوابة مطورين للتعاون، وبوابة واجهة برمجة التطبيقات لحمايتك من المستخدمين الضارين وغيرها الكثير.
اكتشف سبب اختيار IBM webMethods API Management كأفضل حل رائد في تقييم Forrester Wave™ لعام 2024 لمزودي برامج إدارة واجهة برمجة التطبيقات. تعرف على ميزاتها الواسعة التي تمكّن برامج واجهة برمجة التطبيقات التي تقودها التكنولوجيا وبرامج واجهة برمجة التطبيقات التي تقودها الأعمال.
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