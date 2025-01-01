التكامل مع ThisWay Global
مع IBM Watson Orchestrate'ThisWay'، يمكنك وضع الموهبة والتوظيف في مركز عملية التوظيف
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التركيز على التوظيف وليس الانشغال بالعمل 

تكنولوجيا المعلومات من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين والوصول إليهم عندما تكون مشغولاً بالأعمال الورقية. من الأفضل أن تقضي وقتك بشكل فردي مع المتقدمين للتعرف عليهم وتحديد ما إذا كانوا مناسبين لك أم لا.

مع IBM Watson Orchestrate™ و ThisWay Global التكامل، يمكنك التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية بينما يتولى Watson ®Orchestrate المهام البسيطة التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً. على سبيل المثال، اطلب من Watson ®Orchestrate سحب المرشحين من مجموعة المرشحين المتنوعة في ThisWay Global والاتصال بهم لتحديد موعد مقابلة.
حالة الاستخدام استقطاب المرشحين ورعايتهم 

استخدم الأوصاف الوظيفية لمطابقة المرشحين مع الوظيفة الشاغرة لديك. قم بسرعة الحصول على المرشحين المحتملين وتقييمهم والاتصال بهم وتشجيعهم على التقدم لشغل الوظيفة الشاغرة لديك. 

 الموارد البشرية 

الحد بشكل كبير من تحديات التوظيف الحالية من خلال نهج جديد لاكتساب المواهب. اعثر على المرشحين بشكل أسرع وأعد &quot;الإنسان&quot; إلى الموارد البشرية. 

 التوظيف وإعلان الوظائف  

انسق بسرعة قائمة المرشحين المؤهلين والمتنوعين حتى تتمكن من إعطاء الأولوية لرعاية أفضل المواهب من أجل التوظيف - وتخفيف الضغط الناتج عن التوظيف. 
مهارات هذا الطريق 

اسأل Watson ®أو ابحث عن مرشحين بناءً على معاييرك واحصل على قائمة بأفضل المرشحين المؤهلين في غضون ثوانٍ باستخدام التكامل العالمي ThisWay Global. قم بتنقيح قائمتك وتنقيحها حسب الحاجة ودع Watson ®Orchestrate تبدأ بسرعة في التواصل مع المرشحين. 

المرشح

  • إنشاء فرصة عمل ونشرها
  • البحث عن مرشحين
  • تنقية القوائم المرشحة ونسق قوائم المرشحين
  • بدء التواصل مع المرشحين
الأمن والوصول

IBM Watson Orchestrate يسهّل الاتصال بمنصة ThisWay Global الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعميل بشكل آمن باستخدام رمز OAuth مميز الخاص بالعميل. يتيح لك ذلك استخدام مهارات ThisWay Global بسلاسة في البحث عن مرشحين لشغل الوظائف الشاغرة لديك. 

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تستفيد IBM Watson Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويده بالقدرات التي تعتمد عليها.

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مايكروسوفت تيمز

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GMail

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جوجل درايف

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لينكد إن

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سلاك

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ذيس واي جلوبال

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