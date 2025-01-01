Orchestrator Agent
قم بتبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية باستخدام سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
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جلب التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى القوى العاملة لديك

يقوم Orchestrator Agent في IBM watsonx™ Orchestrate بتحويل كيفية إنجاز العمل. إنه نظام متعدد الوكلاء بطبقة أتمتة ذكية، يختار ديناميكيًا أفضل إجراء، ويعرض الأدوات المناسبة، ويدمج بسلاسة مساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي—كل ذلك ضمن تجربة محادثة موحدة.

لا مزيد من التبديل بين التطبيقات. لا مزيد من الوقت الضائع في البحث عن إجابات. يجمع Orchestrator Agent بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة وسير العمل الحالي لمساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة.
طريقة العمل

مدعومًا بنماذج لغوية كبيرة مُضَبَّطة بدقة، بما في ذلك IBM® Granite™، والذكاء الاصطناعي الفاعل، يقوم Orchestrator Agent بإدارة كل خطوة في المحادثة، وتوجيه المستخدمين بذكاء إلى الأداة المناسبة، أو المساعد الذكي، أو الوكيل الذكي، أو الخبير البشري.

لا يقتصر دور Orchestrator Agent المستند إلى الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة فحسب، بل يعمل أيضًا على تسريع العمل من خلال التوصية بأفضل إجراء تالٍ. فهو ينسق بسلاسة بين مساعدي الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المؤسسة وسير العمل —مما يقضي على الاختناقات ويحافظ على سير العمل بكفاءة.

واجهة محادثة واحدة وبديهية تُركِّز التفاعلات والرؤى، مما يقلل التعقيد ويجعل العمل أكثر كفاءة.
المزايا
توجيه مستند إلى النماذج اللغوية الكبيرة

يقوم Orchestrator Agent بتحديد أفضل إجراء أو مساعد أو سير عمل بذكاء بناءً على السياق، مما يبسّط المهام المعقدة ويزيل الاختناقات ويسرّع العمل.
تجربة مستخدم موحدة بغض النظر عن الأداة

قم بالوصول إلى مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الأعمال وأدوات الأتمتة في محادثة واحدة مبسطة دون التبديل بين أنظمة متعددة.
أكثر ذكاءً في اكتشاف الأدوات والمعلومات

تفاعل مع Orchestrator Agent بلغة طبيعية للوصول بسرعة إلى ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه.

 
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