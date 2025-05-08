IBM watsonx Code Assistant for i

احصل على مساعدة فورية لفهم تنسيقات RPG الثابتة والمفتوحة والتي تعمل على أي نظام، وباللغة الطبيعية. واحصل على إرشادات شاملة حول الصياغة، والمنطق، وتصحيح الأخطاء، مدعومة بقاموس ثري بمصطلحات RPG. وبفضل وجود تفسيرات منظمة للتعليمات البرمجية وسهلة الفهم، يعد هذا مرشدًا عمليًا لمطوري RPG، ما يُسهِم في تسريع انضمام أعضاء الفريق الجُدُد وتسريع جهود التحديث لأرقى مستوى.