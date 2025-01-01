يوفر IBM Storage Defender حماية استباقية لأنظمة التخزين الأساسية ومساعدة مؤسستك ضد برامج الفدية الضارة، والأخطاء البشرية، والكوارث، والتخريب، وفشل الأجهزة، وغير ذلك من المخاطر. فهو يتميز باكتشاف الخلل والبرامج الضارة، وهو ما يساعد في تقليل المدة التي يستغرقها استرداد البيانات الحساسة للأعمال من أيام إلى ساعات. حيث يوحِّد عملية الاكتشاف والاسترداد عبر أحمال التشغيل الأساسية والثانوية، من خلال وظائف واسعة النطاق توفرها العناصر التالية، وهو ما يتيح لك استئناف عمليات الأعمال العادية بكل أمان وسلامة.

يتم الوصول إلى كل من العناصر المدرجة أدناه باستخدام وحدات موارد IBM Storage Defender، وهو ما يوفر لك المرونة اللازمة لاختيار قدرات مرونة البيانات التي تلبي احتياجاتك بموجب ترخيص واحد.





