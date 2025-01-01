عناصر IBM Storage Defender
استكشف عناصر IBM® Storage Defender
أجرِ تقييم المرونة الإلكترونية
رسم توضيحي لحماية البيانات في بنك

يمكنك اكتشاف التهديدات مبكرًا وإدارة نُسخ بياناتك وحمايتها واستعادتها بأمان وسرعة.

يوفر IBM Storage Defender حماية استباقية لأنظمة التخزين الأساسية ومساعدة مؤسستك ضد برامج الفدية الضارة، والأخطاء البشرية، والكوارث، والتخريب، وفشل الأجهزة، وغير ذلك من المخاطر. فهو يتميز باكتشاف الخلل والبرامج الضارة، وهو ما يساعد في تقليل المدة التي يستغرقها استرداد البيانات الحساسة للأعمال من أيام إلى ساعات. حيث يوحِّد عملية الاكتشاف والاسترداد عبر أحمال التشغيل الأساسية والثانوية، من خلال وظائف واسعة النطاق توفرها العناصر التالية، وهو ما يتيح لك استئناف عمليات الأعمال العادية بكل أمان وسلامة.

يتم الوصول إلى كل من العناصر المدرجة أدناه باستخدام وحدات موارد IBM Storage Defender، وهو ما يوفر لك المرونة اللازمة لاختيار قدرات مرونة البيانات التي تلبي احتياجاتك بموجب ترخيص واحد.
إنشاء نُسخ احتياطية ونُسخ من البيانات لأحمال التشغيل الحديثة
يمكنك تبسيط وتسريع النسخ الاحتياطي واسترداد أعباء العمل للمؤسسة محليًّا وعبر السحابة باستخدام منصة موحَّدة وآمنة تخدم مرونة البيانات وقت الأزمات. IBM Storage Defender Data Protect ورقة بيانات IBM Storage Defender Data Protect
حماية البيئات التي في الحاويات
يمكنك تحسين مدى توفر التطبيقات وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالشبكة والتخزين. يضمن تكرار البيانات القوي المقترن باستراتيجيات تجاوز الفشل توفرًا مستمرًا لتطبيقات المهام الحساسة التي تعمل في الحاويات. تعرف على المزيد
أرشفة البيانات
يمكنك الوصول مباشرةً وبسهولة عبر واجهة رسومية إلى البيانات المخزنة على الشريط دون حاجة إلى متطلبات إدارة إضافية للأشرطة وبرامج للوصول إلى البيانات. تعرف على المزيد
حماية البيانات باستخدام أهداف حصينة غير قابلة للتغيير
يمكنك توفير المرونة الشاملة للبيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات. تعرف على المزيد
فحص اللقطات
برنامج خاص بأحمال التشغيل يكتشف، ويشخص، ويحدد مصادر هجمات برامج الفدية الضارة، ويوفر تنسيق استرداد تلقائيًّا لقاعدتَي بيانات Oracle وSAP Hana وأنظمة الرعاية الصحية EPIC. تعرف على المزيد
إدارة نُسخ البيانات
يمكن توفير نُسخ لمستهلكي البيانات عندما وأينما يحتاجون إليها، دون إنشاء نُسخ غير ضرورية أو ترك نسخ غير مستخدمة على مساحة تخزين قيِّمة. تعرف على المزيد
التخزين الافتراضي
تجعل المحاكاة الافتراضية للتخزين بياناتك وموارد التخزين الخاصة ببيئات الخادم وسطح المكتب الافتراضية آمنة، وموثوقة، وفعالة. تعرف على المزيد
الخطوات التالية

اكتشف كيف يساعدك IBM Storage Defender في حماية سلسلة توريد المعلومات الخاصة بك. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مع أحد ممثلي IBM Storage.

 أجرِ تقييم المرونة الإلكترونية
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التعليم والتدريب المجتمع شركاء الأعمال