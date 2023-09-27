توفير إدارة على مستوى المؤسسات لتشغيل التطبيقات الموزعة كثيفة الحوسبة والبيانات على شبكة مشتركة وقابلة للتوسعة.
يوفر برنامج IBM® Spectrum Symphony إدارة قوية على مستوى المؤسسات لتشغيل التطبيقات الموزعة كثيفة الحوسبة وكثيفة البيانات على شبكة مشتركة قابلة للتوسع. ويعمل على تسريع عشرات التطبيقات المتوازية لتحقيق نتائج أسرع والاستفادة المُثلى من جميع الموارد المتاحة. باستخدام IBM® Spectrum Symphony، يمكنك تحسين أداء تكنولوجيا المعلومات، وتقليل تكاليف البنية التحتية، وتلبية متطلبات الأعمال بسرعة.
الحصول على معدل إنتاجية وأداء أسرع لتطبيقات التحليلات كثيفة الحوسبة وكثيفة البيانات، لتسريع وقت تحقيق النتائج.
تحقيق مستويات أعلى من استخدام الموارد من خلال التحكم في طاقة الحوسبة الهائلة المتوفرة في أنظمة الحوسبة التقنية لديك وتحسينها.
تقليل تكاليف البنية التحتية وتطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها من خلال التحكم في المهام واسعة النطاق، وتحليلات البيانات الكبيرة، والتطبيقات المتوازية، والبنية التحتية للحوسبة التقنية.
الاستجابة على الفور للمتطلبات في الوقت الفعلي من خلال توحيد البيئات المعزولة ومشاركة الموارد لضمان الاستخدام الكامل للموارد وتحقيق أداء أفضل.
تحليل البيانات والوصول إليها وحمايتها باستخدام منصة متكاملة.
الحصول على إدارة متكاملة لأعباء العمل في بيئات الحوسبة عالية الأداء (HPC) ذات المتطلبات العالية.
توقع النتائج بسرعة أكبر باستخدام منصة مبنية على بنية نسيج بيانات.