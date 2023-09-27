يتوفر IBM® Spectrum Symphony في ثلاثة إصدارات، جميعها تتميز ببنية حوسبة عالية الأداء وذات زمن انتقال قصير، قائمة على الخدمات، وتدعم جدولة مرنة للخدمات والمهام. تتدرَّج الإصدارات من حيث قابلية للتوسع، بدءًا من مضيف أو مضيفين في إصدار المطوِّر، ووصولًا إلى 5,000 مضيف و128,000 نواة في الإصدار المتقدم، وهو الخيار الأمثل للتطبيقات الموزعة كثيفة الحوسبة والبيانات، بما في ذلك Hadoop MapReduce. يوفر الإصدار Standard Edition أداءً وقابلية توسع على مستوى المؤسسات.