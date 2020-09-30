IBM Spectrum Conductor

نشر IBM Spectrum Conductor والخدمات الأخرى بثقة في بيئة مؤسسية متعددة المستأجرين، سواء في البيئات المحلية أو في السحابة.

خلفية سوداء وزرقاء

ما الذي يمكن أن يقدِّمه لك IBM Spectrum Conductor

تُعَد IBM Spectrum Conductor®‎ منصة مؤسسية متعددة المستأجرين لنشر وإدارة Apache Spark وAnaconda وDask وغيرها من أُطر العمل والخدمات على مجموعة مشتركة من الموارد. ويوفر القدرة على دعم نسخ متعددة ومختلفة من هذه التطبيقات بشكل متزامن، مع تخصيص الموارد ومشاركتها ديناميكيًا بين المستأجرين والتطبيقات. 
الفوائد
زيادة الاستخدام وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)

زيادة استخدام الموارد والتخلص من صوامع الموارد التي كانت ستُربط بخدمات متعددة وإصدارات مختلفة من Spark وتطبيقات أخرى.
قابلية التوسُّع لتلبية أعباء العمل الحالية والمستقبلية

احصل على دعم لمئات التطبيقات والمستخدمين وآلاف الخوادم. وسِّع نطاق مهام الذكاء الاصطناعي في IBM Watson® Studio من خلال التنفيذ الموزّع على مجموعة IBM Spectrum Conductor.
استخدام ميزات من فئة المؤسسات

احمِ البيانات باستخدام هذا الحل متعدد المستأجرين الذي يوفر أمانًا شاملًا وعزلًا أثناء وقت التشغيل. يقدِّم Conductor إدارة دورة حياة Spark والتطبيقات، مدعومًا بدعم وخدمات من IBM.
تقليل التكاليف الإدارية

إطار عمل موحَّد للنشر والإدارة والمراقبة وإعداد التقارير يقلِّل العبء الإداري.
احصل على حل تحليلي متكامل

تشغيل توزيع Spark المضمَّن لتسهيل نشر بيئة تحليلات كاملة لكلٍّ من المشاريع الاستكشافية والإنتاج.
تسريع الوصول إلى النتائج

استخدام جدولة فعَّالة للموارد وبنية تحتية مشتركة لتقليل أوقات انتظار التطبيقات، وزيادة الإنتاجية، وتسريع التحليلات.

الميزات

دعم متعدد المستأجرين عالي الأمان مع عزل أثناء وقت التشغيل

الحصول على دعم غني بالميزات الأمنية لعدة مستخدمين ومجموعات، يشمل المصادقة، والتفويض، والعزل أثناء وقت التشغيل. يتضمن أيضًا عدة تطبيقات وأطر عمل وخدمات، مثل Spark وPython وAnaconda وDask وغيرها، على موارد مشتركة.

 التوسُّع التلقائي والديناميكي في السحابة الهجينة

إضافة أو إزالة موارد إضافية من المجموعة تلقائيًا استنادًا إلى السياسات واحتياجات أعباء العمل، مع دعم لمزيج هجين من مضيفي البيئات المحلية والسحابية.

 مشاركة الموارد الديناميكية

استخدام التوسعة المستقلة للبنية التحتية للحوسبة والتخزين، مع تخصيص مرن للموارد وفقًا لمتطلبات التطبيقات من الحوسبة والذاكرة.

 تبسيط إدارة Spark ودورة حياة التطبيقات

تشغيل نسخ متعددة ومختلفة من Spark وأطر عمل الحوسبة والخدمات الأخرى في الوقت نفسه على منصة متعددة المستأجرين وآمنة.

 إدارة ومراقبة من خلال لوحة موحَّدة

تبسيط الإدارة عبر بنية تحتية موزعة وقابلة للتوسُّع الأفقي.

 توزيع Spark المتكامل

نشر Apache Spark والاحتفاظ به بسهولة باستخدام توزيعة Spark مدمجة.

الموارد

المجتمع

استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.

 وثائق المنتج

يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.

 صحيفة البيانات

تبسيط عمليات نشر Apache Spark، وتسريع الوصول إلى النتائج، وزيادة الاستفادة من الموارد.

 Spark للمبتدئين

تعرَّف على كيفية إحداث Apache Spark مفتوح المصدر لتحوُّل في عالم بنية البيانات الكبيرة الديناميكي بالفعل.
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