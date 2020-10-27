بعد مرحلة الإصابة الأولية، يصبح الوقت عاملاً حاسمًا. فكلما اكتشفت الأمر مبكرًا، تمكَّنت من بدء خطة الاستجابة للحوادث (IR) الخاصة بك مبكرًا. وكلما كانت خطة الاستجابة للحوادث أفضل، كان إيقاف برامج الفدية عن التقدم خلال المراحل أسرع وأسهل. وضع معهد NIST ومعهد SANS إرشادات للاستجابة للحوادث (IR) أثبت صمودها مع مرور الزمن أمام التحديات. هناك عدد قليل من الجوانب الرئيسية في أي خطة استجابة للحوادث.

إعداد نسخ احتياطية. تُعدُّ النسخ الاحتياطية غير المتصلة بالإنترنت أمرًا بالغ الأهمية في هجوم برامج الفدية. لِذا عليك أن تتأكَّد من معرفة مكان وجود هذه النسخ الاحتياطية وكيفية استعادة أنظمتك. وتأكَّد أيضًا من تضمين الخطوات المتعلقة بالجهة التي يجب التواصل معها لكل أصل من أصول تقنية المعلومات المهمة لديك في عملية الاستجابة للحوادث.

تحديد فرق العمل والأدوات والأدوار. مع تقدم برامج الفدية عبر مراحلها المختلفة من الإصابة الأولية إلى التشفير، يتغير تشكيل وتكوين فريق الاستجابة. وهذا يعني عادةً ضرورة مشاركة مزيد من الأشخاص من مختلف أنحاء المؤسسة. في كثير من الأحيان، يتضمن ذلك استخدام خدمات من جهات خارجية للمساعدة أو قد يعني ذلك الاتصال بالجهات القانونية والجهات التنظيمية الخارجية والعملاء في حالة حدوث الاختراق. وتُعَد معرفة من يجب الاتصال به ومتى ينبغي الاتصال أمرًا بالغ الأهمية. والاحتفاظ بقائمة جهات اتصال محدَّثة أمر مهم كذلك، لكن دمج أدوار الاتصال هذه في عمليتك أمر حيوي لتحقيق الاستجابة الفعَّالة. تُعدُّ الأوراق وملفات PDF جيدة كافية، لكن وجود الأدوات والأتمتة المناسبة التي توفر للفريق بأكمله إمكانية الوصول إلى عملية الاستجابة لبرامج الفدية والإجراءات والتوثيق التاريخي هو سر النجاح.

عمليات وأتمتة محددة بشكل جيد. تحتوي عملية الاستجابة للحوادث على العديد من المهام وتشمل نقاط قرار متعددة. ومن الممارسات الجيدة أن تتواءم عمليتك مع المراحل التي حددها معهد NIST ومعهد SANS. فمثلاً يمكنك تنظيم عملية الاستجابة للحوادث الخاصة بك حسب المراحل التالية:

الاكتشاف والتحديد الإثراء والتحقق من الصحة الاحتواء والمعالجة التعافي والتواصل

يوفر QRadar SOAR أدلة تشغيلية لتحديد عملية الاستجابة للحوادث وأتمتة العديد من الإجراءات التي قد يحتاج المحلل إلى تنفيذها للتقدم خلال المراحل بسرعة. يمكن لميزة الاستجابة للاختراقات في QRadar SOAR إنشاء مهام إعداد التقارير التنظيمية اللازمة بناءً على المعلومات الشخصية المكشوفة.

مخزون أصول تقنية المعلومات، والمالكين، والمعلومات الشخصية. عندما يُصاب نظام ما، يحتاج محلل الأمن إلى معرفة مالك النظام والتطبيقات والبيانات. يمكن أن تساعد حلول إدارة الأصول مثل ServiceNow أو SAP على إدارة جهات الاتصال الخاصة بالأنظمة. ويمكن أن يساعدك IBM Guardium Discover and Classify على العثور على مصادر البيانات والمعلومات الشخصية في كل مصدر. وبالتالي، في حالة حدوث اختراق لأمن البيانات، يعرف المحللون إذا ما كان الأمر يتطلب أي لوائح.