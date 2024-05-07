مع تزايد انتشار الهجمات الإلكترونية، أصبح الامتثال لمعايير الأمن الإلكتروني أكثر أهمية، ليس فقط لحماية حقوق أصحاب البيانات وبياناتهم الشخصية، لكن أيضًا لضمان التزامك بخصوصية بيانات العملاء والسلطات الإشرافية. ومع ذلك، فإن ضمان الامتثال يتطلب في كثير من الأحيان من فِرَق الأمن الإلكتروني ومسؤول البيانات لديك العمل وفقًا لمجموعات معقدة من المعايير ومتطلبات الامتثال ولوائح معالجة البيانات التي تختلف حسب كل بلد وصناعة. تساعد الأتمتة على مراقبة تقارير الامتثال وإدارة حقوق أصحاب البيانات وحماية البيانات الشخصية لمواءمة الأمن الإلكتروني مع متطلبات الامتثال مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا والأطر المماثلة.
تدرك شركة IBM الأهمية البالغة للامتثال والشهادات الحديثة للعملاء الذين يعتمدون على منتجاتها. وتعمل حلول الامتثال من IBM QRadar SIEM على تقليل تأثير اختراقات البيانات وتساعد على إدارة متطلبات الامتثال المعقدة، مثل الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن طريق تشغيل بيانات سجل SIEM الخاصة بك من خلال أداة الامتثال الإضافية الخاصة بمعظم المعايير التنظيمية مجانًا. كما توفر أيضًا تقارير امتثال تلقائية للمعايير التي يتعين على مؤسستك الالتزام بها.
يمكن أن يكون عدم الامتثال لقوانين خصوصية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مكلفًا. ويمكن أن تساعد أدوات الامتثال الإضافية في QRadar SIEM شركتك على معالجة البيانات وإدارة خصوصية البيانات الشخصية لتكون متوافقة في ظل مشهد الامتثال المتغير.
بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات في عام 2023 4.45 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% على مدار 3 سنوات.¹
بلغ متوسط التوفير للمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة الأمنية على نطاق واسع لاحتواء اختراقات أمن البيانات 1.76 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالمؤسسات التي لا تفعل ذلك.2
بلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات للمؤسسات ذات معدل عدم الامتثال المرتفع 5.05 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 12.6% أو 560 ألف دولار أمريكي مقارنةً بمتوسط تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023.3
يلتزم QRadar SIEM بأُطر عمل صارمة فيما يتعلق بالأمن والتوافر وخصوصية البيانات. كما يتوافق مع مجموعة من شهادات وحوكمة معايير الصناعة، مثل متطلبات الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتوجيهات الأخرى لحماية البيانات. أما بالنسبة إلى المؤسسات التي تتعامل مع جميع أنواع البيانات الحساسة وعالية الخطورة، كالبيانات الشخصية، فمن المهم جدًا حماية خصوصية أصحاب البيانات وضمان الامتثال. تشمل هذه المعايير أيضًا:
** شهادة التشغيل ISO 27001 متاحة لبرنامج QROC (SaaS). تعتمد عمليات نشر البرامج على الممارسات التشغيلية لدى العملاء.
تنفيذ سياسات الاحتفاظ والكشف، والتدابير الأمنية لتلبية متطلبات الامتثال مثل متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات والمزيد، باستخدام أدوات إضافية. وهي تغطي:
تحرص IBM على تحديث ملحقات المحتوى هذه لمساعدتك على الاطلاع دومًا على أحدث متطلبات الامتثال.
* يُرجى التواصل مع ممثل المبيعات الخاص بك لمعرفة متطلبات الامتثال لقانون CCPA واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، حيث تختلف هذه المتطلبات بالنسبة لكل عميل.
** شهادة التشغيل ISO 27001 متاحة لبرنامج QROC (SaaS). تعتمد عمليات نشر البرامج على الممارسات التشغيلية للعملاء.
تتطلب بعض اللوائح إخطارًا بالاختراق في غضون أيام من اكتشاف اختراق خصوصية البيانات. يمكن لفِرَق أمن البيانات دمج مهام إعداد تقارير خصوصية البيانات في عملية الاستجابة للحوادث الخاصة بهم للتعاون بشكل أفضل مع الفِرَق القانونية ومسؤول حماية البيانات (DPO) لتلبية متطلبات الامتثال باستخدام حل IBM SOAR. حيث يتضمن SOAR، المتكامل بالكامل مع QRadar، حلًا للاستجابة للحوادث يدعم أكثر من 180 لائحة لإعداد التقارير المتعلقة بخصوصية البيانات في مختلف أنحاء العالم.
توفر الأداة الإضافية الخاصة بمحتوى الامتثال قواعد في الوقت شبه الفعلي لبيانات السجل لتنفيذ الضوابط العامة للامتثال والسياسة. وتقدِّم تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن أنشطة المصادقة وملخصات الهجمات والأهداف وأنشطة البرامج الضارة الرئيسية وأنشطة رفض الخدمة (DoS) وأنشطة الاستغلال والمزيد. وتساعد على تلبية متطلبات الامتثال لقوانين خصوصية البيانات مثل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون SOX ولوائح الاتحاد الأوروبي والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
تعمل حزمة محتوى الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أو الامتثال للائحة GDPR اختصارًا، على تبسيط خصائص IBM المخصصة كعناصر نائبة من المفترض استبدالها بخصائص مصادر السجل المحددة. ويُسهم هذا في تسهيل التحقق من العناصر الموجودة في القائمة المرجعية للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لمسؤولي البيانات والوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بتفويضات مواطني الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تنطبق هذه الضوابط على حقوق أصحاب البيانات فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات وتصحيحها ومسحها ونقلها وغير ذلك. يمكنك تنزيل أدوات إضافية أخرى خاصة بالمحتوى وتتضمن وظيفة الخصائص المخصصة بهذه الأسماء أو يمكنك إنشاء أدواتك الخاصة.
توفر الأداة الإضافية الخاصة بمحتوى قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) قواعد ومحتوى تقارير لتنفيذ ضوابط قانون HIPAA المصممة لحماية البيانات الشخصية المتعلقة بالصحة. تتضمن الأداة الإضافية الخاصة بالمحتوى تقارير يومية وأسبوعية عن نشاط الوصول عن بُعد، والأهداف الرئيسية، ونشاط البرامج الضارة الرئيسي، ونشاط البريد العشوائي الرئيسي، وملخصات حركة المرور وإدارة الحسابات. يمكن استخدام الأداة الإضافية الخاصة بمحتوى قانون HIPAA في QRadar لاستكمال الأداة الإضافية الخاصة بمحتوى الامتثال في QRadar.
توفر الأداة الإضافية الخاصة بمحتوى معيار IBM QRadar PCI قواعد وأكثر من 30 تقريرًا لمراقبة الامتثال لمعيار PCI لخوادمك المهمة مع بيانات بطاقة الدفع. تتضمن التقارير ما يلي:
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تعرَّف على كيفية مساعدة امتثال البيانات على التعامل مع البيانات الشخصية وإدارتها بالإضافة إلى البيانات الحساسة بطريقة تلتزم بتدابير الأمن ومتطلبات الامتثال ومعايير الصناعة والسياسات الداخلية المتعلقة بأمن البيانات ولوائح خصوصية البيانات.
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سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 مؤسسة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال. قد تشجع اللوائح مثل GDPR وCCA المؤسسات على زيادة الاستثمار في تقنيات الأمن الإلكتروني.
تعرَّف على كيفية مساعدة QRadar في الدفاع ضد التهديدات المتزايدة مع تحديث وتوسيع نطاق العمليات الأمنية من خلال الرؤية المتكاملة والكشف والتحقيق والاستجابة.
شاهِد كيف تساعد QRadar SIEM المحللين عند التحقيق في حادثة أمنية، وتحديد إن كانت تمثل تهديدًا أم لا، وإرسالها إلى نظام SOAR لمعالجتها.
نهج فعَّال لاصطياد التهديدات لتقليل الوقت المستغرق من الاختراق إلى الاكتشاف، مما يقلل من مقدار الضرر الذي يمكن للمهاجمين التسبب فيه.