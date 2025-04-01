IBM Migration Utility for z/OS

دليل المستخدم IBM دليل الترحيل مرفق مرفق الخدمات 5.1 دليل التثبيت تعرف على المزيد مع دليل التثبيت ودليل المستخدم والمراجع. بالنسبة لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في التحويل إلى COBOL أو الذين يرغبون في كتابة برامج جديدة باستخدام صيغة Easytrieve Plus.

تنزيل توليد الكوبول مقابل CA Easytrieve Plus® راجع أمثلة التعليمات البرمجية التي تقارن بين COBOL و Easytrieve Plus. يحتوي هذا التنزيل على 7 نماذج مختلفة من البرامج، مع نسختين لكل نموذج.

التوثيق توليد وتحليل XML وJSON اكتشف المزيد مع دليل التوليد والتحليل هذا. بالنسبة لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في تضمين بيانات IBM COBOL JSON أو XML في برامج Easytrieve Plus الخاصة بهم.

التوثيق IBM هجرة مرفق الخدمات 5.1 الصيانة اعثر على قائمة بمعلومات PTF التي تم إصدارها ومعلومات العملة.