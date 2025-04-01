IBM Enterprise COBOL for z/OS

لزيادة عائد الاستثمار من ®IBM z/Architecture إلى أقصى حد وتحسين أداء تطبيقات الأعمال الأساسية لديك، عليك مواكبة التطور باستخدام المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS والمحسن الثنائي التلقائي IBM Automatic Binary Optimizer بنظام z/OS (يُباع بشكل منفصل) وتحسين الأجزاء التي تستهلك موارد وحدة المعالجة المركزية في التطبيقات بشكل انتقائي.

يعمل المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS مع تقنيات البنية التحتية التي تدعم بشكل أصلي JSON و XML و ®Java و AMODE 64 (64 بت)، بما في ذلك إمكانية التشغيل المتبادل مع AMODE 31 (31 بت).