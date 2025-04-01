زوّد استخدام الأجهزة إلى أقصى حد، وقلل استخدام موارد وحدة المعالجة المركزية، وحسّن أداء التطبيقات الأساسية
IBM Enterprise COBOL® for z/OS هو محول برمجي مميز بلغة COBOL مخصص للمؤسسات على نظام IBM z/OS. وهو يوفر حلولاً مبتكرة لتحديث تطبيقات الأعمال الأساسية ومزايا البرمجة لزيادة إنتاجية المبرمجين، ويُعزز المزايا العامة لأنظمة المعاملات والبيانات مثل ®IBM CICS و IBM IMS و ®IBM Db2.
لزيادة عائد الاستثمار من ®IBM z/Architecture إلى أقصى حد وتحسين أداء تطبيقات الأعمال الأساسية لديك، عليك مواكبة التطور باستخدام المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS والمحسن الثنائي التلقائي IBM Automatic Binary Optimizer بنظام z/OS (يُباع بشكل منفصل) وتحسين الأجزاء التي تستهلك موارد وحدة المعالجة المركزية في التطبيقات بشكل انتقائي.
يعمل المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS مع تقنيات البنية التحتية التي تدعم بشكل أصلي JSON و XML و ®Java و AMODE 64 (64 بت)، بما في ذلك إمكانية التشغيل المتبادل مع AMODE 31 (31 بت).
يُقلل من استخدام موارد وحدة المعالجة المركزية والتكاليف التشغيلية من خلال الاستفادة من تقنيات التحسين الرائدة للمحول البرمجي COBOL وإمكانية استخدام أحدث إصدارات ®IBM Z من الأجهزة والبرامج الوسيطة.
يُحسّن الإنتاجية من خلال الاستفادة من المزايا الجديدة سهلة الاستخدام لتبسيط تقنيات البرمجة وعمليات تحديد المشكلات وأدوات الدعم المقدمة من شركة IBM وغيرها من موردي البرامج المستقلين (ISVs).
يُحدّث تطبيقاتك بالمزايا المطورة لدعم البُنى التحتية للويب والسحابة والأجهزة المحمولة.
متوافق مع الإصدارات الأقدم من المحول البرمجي COBOL من دون الحاجة إلى إعادة تجميع التطبيق بالكامل للاستمتاع بمزايا أحدث إصدار.
استخدم أحدث إصدار من Enterprise COBOL للتطوير والتحديث والصيانة الجديدة. استخدم ABO (يُباع بشكل منفصل) لتحسين أداء وحدات COBOL من دون خطة إعادة تجميع.
أنشئ تعليمات برمجية للاستفادة من المعالجات ™IBM z16 أو ™IBM z15 أو IBM z15 T02 أو ®IBM z14 أو IBM z14 ZR1 أو ®IBM z13 أو ®IBM z13s أو IBM zEC12 أو IBM zBC12 من دون الحاجة إلى إجراء تغييرات في الرموز المصدر. كما أنه يزيد عائد الاستثمار من الأجهزة عن طريق دمج تقنيات تحسين رائدة.
يدعم نموذج النشر المستمر (CD) بحيث يُمكنك الحصول على مزايا جديدة وإمكانات محسّنة بمجرد أن تُصبح التعليمات البرمجية جاهزة. يمكنك الآن الاستمتاع بآخر التطورات بطريقة أسرع وأكثر استمرارية من دون الاضطرار إلى انتظار الإصدار التالي.
يوفر عمليات تطوير للمحول البرمجي مثل إضافة خيارات جديدة للمحول البرمجي من شأنها اكتشاف أو تصحيح مشكلات البيانات غير الصحيحة، ما يساعد على تسهيل الترقية من COBOL 4 أو الإصدار الأقدم منه إلى COBOL 6 أو المحول البرمجي الأحدث منه. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي بوابة الترقية COBOL Migration Portal الشاملة على جميع المعلومات المتعلقة بترقية COBOL لدعم عملية الترقية.
استخدم أحدث إصدار من Enterprise COBOL للتطوير والتحديث والصيانة الجديدة. استخدم IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (ABO)، (يُباع بشكل منفصل)، لتحسين أداء وحدات COBOL من دون خطة إعادة تجميع.
استمتع بعمليات أسهل لتحديد المشكلات ودعم أدوات التطوير الحديثة المقدمة من شركة IBM وغيرها من موردي البرامج المستقلين (ISVs) ودعم تقنيات البرمجة المبسطة.
يمكنك تحديث بيئتك بحيث تدعم البُنى التحتية للويب والسحابة والأجهزة المحمولة، مع تقليل التكلفة والمخاطر ومدة الدورات بما في ذلك خدمات RESTful JavaScript™ Object Notation (JSON) مع خدمات الويب التقليدية القائمة على لغة XML، و Native UTF-8 للتواصل بكفاءة عبر التطبيقات، وتطوير تطبيقات معالجة الدفعات AMODE 64 (64 بت) وإمكانية التشغيل المتبادل بين برنامجي AMODE 31 (31 بت) و AMODE 64(64 بت) وإمكانية التشغيل المتبادل المحسّنة بين لغتي COBOL و Java.
تُعد أداة IBM COBOL Report Writer منتجًا يمكن طلبه بشكل منفصل وتعمل مع المحول البرمجي IBM COBOL. وهي تُنشئ جميع القوائم والتقارير والملخصات المعروضة المطلوبة في تطبيق COBOL، ويمكن للمستخدمين تقليل الوقت والجهد اللازمين لبرمجة واختبار برنامج يُنتج مخرجات مطبوعة إلى حد كبير.
إصدار رسوم الترخيص الشهرية
هو منتج مرخص، مزود بكافة الوظائف، ومخصص للاستخدام الإنتاجي للعملاء من المؤسسات، مع دعم عالمي مقدم من شركة IBM ورسوم ترخيص شهرية.
إصدار وحدات القيمة
هو منتج مرخص، مزود بكافة الوظائف، ومخصص للاستخدام الإنتاجي للعملاء من المؤسسات، مع دعم عالمي مقدم من شركة IBM وأسعار وحدات القيمة.
كيفية الشراء
متوفر على متجر Shopz من خلال البحث عن 5655-EC6 أو التواصل مع أحد ممثلي IBM Z.
متوفر على متجر Shopz من خلال البحث عن 5697-V61 أو التواصل مع أحد ممثلي IBM Z.
خطط التسعير
رسوم الترخيص الشهرية (MLC)
تسعير مبني على وحدة القيمة بتكلفة لمرّة واحدة
للاستخدام في بيئات الإنتاج
للعملاء من المؤسسات
دعم واشتراك عالمي مقدم من شركة IBM
الإصدار 2.3 من نظام z/OS أو الإصدارات الأحدث منه مع الإصلاحات البرمجية المؤقتة (PTFs) المطلوبة.
يعمل الإصدار 6.4 من المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS على خوادم IBM التالية:
عادةً ما يُصدر المحول البرمجي IBM Enterprise COBOL بنظام z/OS حزمة إصلاح (أو PTF) كل شهرين. اطّلع على الإصلاحات والوظائف الجديدة المتوفرة في كل حزمة إصلاح على الرابط التالي.
يمكنك تثبيت أحدث حزم الإصلاح (PTFs) باستخدام ميزة FIXCAT من SMP/E للاستمتاع بهذه المزايا.
يُقدم دليل "ما الجديد" نظرة عامة تنفيذية عن المزايا الجديدة والمحسّنة في كل إصدار من إصدارات COBOL.
تفضل بزيارة موقع دورة حياة برامج IBM للتحقق من تواريخ دورات الحياة ورسائل الإعلانات وغيرها من المعلومات الخاصة بكل إصدار من إصدارات COBOL.
نعم، المستندات متاحة للتنزيل بتنسيق JAR (أرشيف Java) وتنسيق PDF في مكتبة مستندات COBOL.
يمكنك البدء بمتابعة ندوة الترقية عبر الإنترنت وندوة ضبط الأداء عبر الإنترنت المتاحتين مجانًا. انتقل إلى صفحة ندوات الترقية وضبط الأداء عبر الإنترنت، وتحقق من أنهما متاحتان، ثم قم بالتسجيل.
نعم، تحقق من جميع موارد ترقية COBOL دفعة واحدة من خلال بوابة الترقية COBOL Migration Portal، بما في ذلك مساعد ترقية COBOL الذي يُقدم لك دليلاً تفصيليًا لتوجيهك في أثناء عملية الترقية.
يمكنك العثور على جميع موارد COBOL التعليمية على IBM Developer.
يمكنك الاطلاع على دليل ضبط الأداء لكل إصدار من إصدارات COBOL وتنزيله.
اكتشف تطورات COBOL 6.4 بما في ذلك استخدام IBM z16، وإمكانية التشغيل المتبادل المحسّنة بين لغتي كوبول وجافا، والتوافق البرمجي AMODE 31/64 COBOL، ودعم الوظائف المحددة من قبل المستخدم، وتكامل ABO المحسّن.
اكتشف تطورات COBOL 6.3 بما في ذلك استخدام IBM z15، ودعم AMODE 64 (64 بت)، والدعم الأصلي لبيانات UTF-8.