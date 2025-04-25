يساعد IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS (اختصارًا CUAZ) على تسريع وتبسيط الترقية إلى Enterprise COBOL 6 من خلال التحليل والتقارير عبر واجهة حديثة في مُحرِّر الأكواد Visual Studio Code (اختصارًا VS Code). يساعد CUAZ المؤسسات على تحديث تطبيقات COBOL، وتقليل تعقيد الترقية، والبقاء على توافق مع المحولات البرمجية المدعومة، مع تحسين الأداء على أجهزة IBM Z.