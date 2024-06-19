يُعَد IBM Knowledge Catalog برنامجًا مصممًا لحوكمة البيانات يوفر كتالوج بيانات لأتمتة اكتشاف البيانات، وإدارة جودتها، وحمايتها. يُتيح مستودع البيانات الوصفية المؤسسية تفعيل المعلومات اللازمة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق، بفضل البيانات النشطة المدعومة. تمكَّن من فهم البيانات وأصول المعرفة وعلاقاتها وإدارتها وتنسيقها والوصول إليها، أينما كانت - سواء في البيئات السحابية أو المحلية.