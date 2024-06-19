باستخدام وظائف متقدمة لتصنيف البيانات وإخفائها، تدعم قواعد حماية البيانات التعامل الآمن معها من خلال تتبُّع دورة حياة البيانات ومسارات التدقيق الشاملة.
تُسهّل المفردات جاهزة الاستخدام النشر السريع لأطر حوكمة البيانات والتحليلات، ما يساعد على ضمان نهج موحَّد لجودة البيانات والامتثال، ويوفر الوقت والجهد.
استنادًا إلى نماذج IBM Research الموثوق بها، يمكنك تحليل وتحسين البيانات الوصفية الفنية تلقائيًا من خلال إضافة المزيد من السياق أو التصنيفات أو الأوصاف، عبر آلاف الأصول في الوقت نفسه.
يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوسيع وتحسين استفسارات المستخدمين، ما يُسهِّل الوصول السريع إلى معلومات وإجابات مهمة وذات صلة قائمة على الفهم الدلالي.
تشكِّل العمليات اليدوية، وعدم الوعي بالبيانات، وتضخم كميات البيانات عوائق أمام مبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي. وتؤدي ممارسة عمليات التطوير مع أداة فهرسة بيانات إلى تعزيز المرونة والسرعة من خلال توفير بيانات مؤسسية موثوق بها وعالية الجودة، وتمكين التعاون.
توفير أكثر من 70%* من التكاليف المرتبطة بالجهد اليدوي للامتثال التنظيمي.
انخفاض بنسبة تزيد عن 90%*في الوقت والجهد المبذولين في ربط مصطلحات الأعمال بالبيانات وتوليد أسماء الأصول ووصفها.
تم تقليل الوقت المستغرق في البحث عن البيانات بنسبة 55% تقريبًا*.
يعزز البنك الأفريقي نموه في أوقات التحديات من خلال حلول IBM Cloud Pak for Data وIBM DataOps.
جرّب IBM Knowledge Catalog لتفعيل البيانات الجاهزة للأعمال وتعزيز الذكاء الاصطناعي والتحليلات، مدعومًا بإدارة البيانات الوصفية النشطة.
* الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.