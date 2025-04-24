يُعد IBM Inspection Workbench تطبيقًا أصليًا يعمل بنظام iPadOS ويُستخدم مع كل من IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection لإتاحة وضع تسميات على الصور المستخدمة لكي يدرب نماذج رؤية الكمبيوتر باستخدام iPad مع Apple Pencil لاستخدامها في التطبيقات المصاحبة. بمجرد تدريب النماذج باستخدام IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection، يمكن لتطبيق IBM Inspection Workbench نشر هذه النماذج في الزمن شبه الحقيقي إلى تطبيق IBM Inspector Portable، وتطبيق IBM Inspector Wearable، وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile، لإنشاء عمليات ذات صلة ذات صلة أو لتحديثها، كل ذلك في تجربة عمل واحدة أصلية على نظام التشغيل iPadOS.
كما يقدم IBM Inspection Workbench مفهومًا جديدًا وهو إجراءات التفتيش، والتي تُتيح إجراء عمليات تفتيش متعددة بترتيب متسلسل. حيث يمكن إنشاء الإجراءات وتعديلها ونشرها من برنامج IBM Inspection Workbench. ثم يمكن تشغيل الإجراءات المنشورة على تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable.
كما يمكن أيضًا استخدام هذا التطبيق كواجهة مستخدم (UI) تقوم بتدريب النماذج المتوافقة على IBM Maximo Visual Inspection، مع توفير ميزة الإدارة عن بُعد في تجربة عمل مدمجة ومتكاملة على تطبيق IBM Maximo Visual Inspection Mobile.
يوفر تجربة عمل متكاملة أصلية على نظام التشغيل iPadOS لتصنيف الصور وبدء مهام تدريب الذكاء الاصطناعي.
ينشئ عمليات التفتيش ويحررها وينشرها على الأجهزة البعيدة التي تعمل بتطبيق IBM Inspector Portable، وتطبيق IBM Inspector Wearable، وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
يكتشف النماذج التي تم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
يكتشف النماذج التي تم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
ينشر النماذج والإجراءات المدرَّبة على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وIBM Inspector Wearable بكل سهولة بمجرد ضغطات زر قليلة.
يستفيد من الميزات المتقدمة لنظام التشغيل iPadOS بما فيها نماذج Core ML تقنية iBeacon وApple Pencil على الأجهزة المتوافقة.
يعمل تطبيق IBM Inspection Workbench الأصلي لنظام iPadOS على تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تبسيط عملية وضع التسميات على الصور لتدريب نماذج رؤية الكمبيوتر في IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection. يُتيح هذا التطبيق إجراء الفحوصات البصرية بكفاءة ودقة عاليتين من خلال تصنيف الصور المُستخدمة في تدريب نماذج رؤية الكمبيوتر في نفس لحظة التقاط الصورة بواسطة تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile.
يُعزِّز IBM Inspection Workbench من قيمة بيئة تدريب وتنفيذ نماذج تقنية "رؤية الكمبيوتر"، الثرية بالعناصر الأمنية من IBM. يُتيح IBM Inspection Workbench للمستخدمين العمل مباشرةً مع مجموعات البيانات والنماذج على مثيل IBM Model Builder for Vision أو Maximo Visual Inspection، علاوةً على إمكانية عملهما معًا مع تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable وتطبيق Maximo Visual Inspection Mobile لتبسيط نشر النماذج وتحديثها.
يمكن لتطبيق IBM Inspection Workbench إنشاء الإجراءات والفحوصات وتعديلها ونشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable. يوفر IBM Inspection Workbench رؤية فورية للإجراءات والنماذج التي يتم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد، والتي يجري عليها تشغيل تطبيق IBM Inspector Portable وتطبيق IBM Inspector Wearable.
تم تصميم هذا المنتج بشكل فريد للاستفادة من الميزات المتقدمة لأجهزة iPadOS مثل iBeacon. يوفر التطبيق تجربة متكاملة وأصلية لتصنيف الصور وبدء مهام تدريب الذكاء الاصطناعي، مثل استخدام Apple Pencil على الأجهزة المتوافقة.
يمكنك إجراء عمليات التفتيش اليدوية وتنفيذ الإجراءات من خلال تشغيل نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML التي يتم إنشاؤها باستخدام IBM Inspection Workbench.
يمكنك إحداث تحول في الطريقة التي يستخدمها الموظفون لتنفيذ الفحوصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام السماعات الرأسية التي تُتيح العمل دون استخدام اليدين.
يساعد المؤسسات على سرعة تدريب ونشر نماذج ذكاء اصطناعي قوية.
يُتاح تنزيل تطبيق IBM Inspection Workbench من متجر تطبيقات Apple على أي جهاز يعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث. يمكن ترخيص التطبيق للاستخدام من خلال Passport Advantage مع طلب للحصول على IBM Inspection Workbench. حيث يوفر لك هذا حق الحصول على ترخيص ودعم للتطبيق.
جرِّب استخدام IBM Inspection Workbench. يمكنك إنشاء وتعديل ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML وTensorFlow Lite، والإجراءات ذات الصلة، لمدة 30 يومًا مجانًا.
خيار مرن لإنشاء وتعديل ونشر نماذج الرؤية الحاسوبية Core ML وTensorFlow Lite، والإجراءات ذات الصلة، من جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل iOS على أساس شهري
يبدأ السعر من
524.00 دولارًا أمريكيًا*
لكل جهاز شهريًا
يُتيح لك إصدار Enterprise Edition إنشاء وتعديل ونشر نماذج رؤية الكمبيوتر Core ML وTensorFlow Lite، والإجراءات ذات الصلة، من جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل iOS
يبدأ السعر من
12,500.00 دولار أمريكي*
لكل جهاز
تجربة أصلية لنظام التشغيل iOS وiPadOS
تصنيف الصور وبدء مهام تدريب الذكاء الاصطناعي
رؤية الفحوصات التي تم نشرها على الأجهزة التي تعمل عن بُعد
إنشاء الفحوصات وتعديلها ونشرها
إنشاء إجراءات الفحص وتعديلها ونشرها
الاستفادة من تقنية iBeacon لتحديد مدى قرب عمليات النشر
نشر الإجراءات باستخدام MQTT إلى تطبيق IBM Inspector Portable
تصدير الإجراءات لاستيرادها إلى تطبيق IBM Inspector Portable
إصدار تجريبي لمدة 30 يومًا
ترخيص شهري
ترخيص دائم + 12 شهرًا من الدعم والصيانة (S&S)