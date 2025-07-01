تطوير حلول حديثة من فئة المؤسسات - بسرعة، وأمان، وبنية سحابة أصلية
يُعَد IBM Industry Solutions Workbench حزمة تعاونية لتصميم وتطوير الحلول، تساعد فرق التطوير المرنة على تصميم وتنفيذ وتشغيل تطبيقات مؤسسية متقدمة بكفاءة - مصممة للسحابة.
أتمتة مهام التصميم والتنفيذ المتكررة. أنشئ تلقائيًا ما يصل إلى 70% من قاعدة التعليمات البرمجية، وزِد من كفاءة فريقك لتظل متقدمًا على المنافسين.
استفِد من التعاون المفتوح لتحقيق قيمة أعمال بسرعة وتأمين ميزة تنافسية. طوِّر حلولًا سحابية أصلية بنسبة 100% دون استخدام بيئات تشغيل ملكية - دون التقيد أو الحظر من قِبَل أي مورِّد.
مكِّن المطورين من تخصيص وقت أكثر للمهام الجديدة والتحديات التي لا تتكرر، ما يزيد من رضاهم الوظيفي وإنتاجيتهم.
اعتماد الخدمات المصغرة والبنى القائمة على الأحداث لبناء حلول أعمال أكثر مرونة وصلابة وقابلية للتوسع، وقادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات.
إنشاء تطبيقات واجهة مستخدم حديثة، وتطوير خدمات أعمال مفككة حسب المجالات، وتبسيط عمليات الأعمال وتحسين اتخاذ القرار من خلال رؤى في الوقت الفعلي.
تفكيك الأنظمة والتطبيقات الأساسية الأحادية. الجمع بين عدة استراتيجيات للتحديث مثل إعادة المنصة أو إعادة التصميم أو إعادة البناء.
تحسين سرعة طرح قدرات الأعمال الجديدة في السوق من خلال إضافتها إلى الأنظمة الحالية بدلًا من استبدالها.
الاستفادة من بيئة عمل حديثة تدعم ممارسات التطوير الحديثة، وأدوات التطوير المتكاملة مسبقًا، والتقنيات المنسقة مفتوحة المصدر.
تفعيل أحداث الأعمال من خلال تمكين المستخدمين من اكتشاف الحالات، والتصرف في الوقت الفعلي، وأتمتة القرارات، وزيادة الإيرادات المحتملة.
إن IBM watsonx Code Assistant هو حل يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إنشاء التعليمات البرمجية وزيادة إنتاجية المطورين.
تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بشكل أسرع، مع تقليل المخاطر والتكاليف باستخدام مساعد البرمجة المصمم لهذا الغرض
تحديث تطبيقات IBM i بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة.