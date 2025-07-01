IBM Industry Solutions Workbench

تطوير حلول حديثة من فئة المؤسسات - بسرعة، وأمان، وبنية سحابة أصلية

مطوِّر ينشر رمزًا من مكتب مؤقت

التركيز على المهام ذات القيمة العالية

يُعَد IBM Industry Solutions Workbench حزمة تعاونية لتصميم وتطوير الحلول، تساعد فرق التطوير المرنة على تصميم وتنفيذ وتشغيل تطبيقات مؤسسية متقدمة بكفاءة - مصممة للسحابة.
إنجاز المزيد في وقت أقل

أتمتة مهام التصميم والتنفيذ المتكررة. أنشئ تلقائيًا ما يصل إلى 70% من قاعدة التعليمات البرمجية، وزِد من كفاءة فريقك لتظل متقدمًا على المنافسين.
بناء مفتوح يلبي احتياجات اليوم والمستقبل

استفِد من التعاون المفتوح لتحقيق قيمة أعمال بسرعة وتأمين ميزة تنافسية. طوِّر حلولًا سحابية أصلية بنسبة 100% دون استخدام بيئات تشغيل ملكية - دون التقيد أو الحظر من قِبَل أي مورِّد.

 
إسعاد مطوريك

مكِّن المطورين من تخصيص وقت أكثر للمهام الجديدة والتحديات التي لا تتكرر، ما يزيد من رضاهم الوظيفي وإنتاجيتهم.
اعتماد مبادئ البنية الحديثة

اعتماد الخدمات المصغرة والبنى القائمة على الأحداث لبناء حلول أعمال أكثر مرونة وصلابة وقابلية للتوسع، وقادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات.

القدرات

لقطة شاشة توضِّح ميزة تحسين سهولة الاستخدام في IBM Industry Solutions Workbench (ISW)

تنظيم أنماط الحلول "كرمز" لإعادة استخدامها بسهولة ومنح فرق التطوير الاستقلالية دون الحاجة إلى إعادة الابتكار.
ميزة في ISW: إدارة منظومتك الرقمية بشفافية

ربط مشاريع التطوير بمهام سير عمل مؤتمتة وأفضل الممارسات المدمجة.
ميزة في ISW: الاستفادة من التصميم الموجّه بالمجال

ربط الأدوار التجارية والفنية بأدوات تصميم تعاونية لتحقيق إنتاجية لا مثيل لها.
ميزة في ISW: تطوير أسرع من خلال التوليد التلقائي للتعليمات البرمجية

تحويل متطلبات عملك وأنماط البرمجة تلقائيًا إلى خدمات مصغرة سحابية أصلية.
ميزة في ISW: التعامل مع الوثائق مثل التعليمات البرمجية

الاستفادة من الوثائق التلقائية للحفاظ على سجلات محدَّثة دائمًا.
ميزة في ISW: تركيب حلول أعمال رائدة من أفضل التقنيات

تمكين الإبداع المشترك المفتوح المبني على المصادر المفتوحة والمعايير المفتوحة. تنظيم مكونات الحلول متعددة المصادر ومتعددة البائعين لتقديم حلول أعمال تركِّز على المنتج.
لقطة شاشة توضِّح ميزة تحسين سهولة الاستخدام في IBM Industry Solutions Workbench (ISW)

تنظيم أنماط الحلول "كرمز" لإعادة استخدامها بسهولة ومنح فرق التطوير الاستقلالية دون الحاجة إلى إعادة الابتكار.
ميزة في ISW: إدارة منظومتك الرقمية بشفافية

ربط مشاريع التطوير بمهام سير عمل مؤتمتة وأفضل الممارسات المدمجة.
ميزة في ISW: الاستفادة من التصميم الموجّه بالمجال

ربط الأدوار التجارية والفنية بأدوات تصميم تعاونية لتحقيق إنتاجية لا مثيل لها.
ميزة في ISW: تطوير أسرع من خلال التوليد التلقائي للتعليمات البرمجية

تحويل متطلبات عملك وأنماط البرمجة تلقائيًا إلى خدمات مصغرة سحابية أصلية.
ميزة في ISW: التعامل مع الوثائق مثل التعليمات البرمجية

الاستفادة من الوثائق التلقائية للحفاظ على سجلات محدَّثة دائمًا.
ميزة في ISW: تركيب حلول أعمال رائدة من أفضل التقنيات

تمكين الإبداع المشترك المفتوح المبني على المصادر المفتوحة والمعايير المفتوحة. تنظيم مكونات الحلول متعددة المصادر ومتعددة البائعين لتقديم حلول أعمال تركِّز على المنتج.

حالات الاستخدام

بناء حلول جديدة

إنشاء تطبيقات واجهة مستخدم حديثة، وتطوير خدمات أعمال مفككة حسب المجالات، وتبسيط عمليات الأعمال وتحسين اتخاذ القرار من خلال رؤى في الوقت الفعلي.

 تحديث التطبيقات

تفكيك الأنظمة والتطبيقات الأساسية الأحادية. الجمع بين عدة استراتيجيات للتحديث مثل إعادة المنصة أو إعادة التصميم أو إعادة البناء.

 إثراء التطبيقات الحالية

تحسين سرعة طرح قدرات الأعمال الجديدة في السوق من خلال إضافتها إلى الأنظمة الحالية بدلًا من استبدالها. 

 تحسين إنتاجية المطورين

الاستفادة من بيئة عمل حديثة تدعم ممارسات التطوير الحديثة، وأدوات التطوير المتكاملة مسبقًا، والتقنيات المنسقة مفتوحة المصدر. 

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