Hardware Configuration Manager

واجهة عميل/خادم لنظام HCD تجمع بين الجوانب المنطقية والمادية لإدارة تكوين أجهزة z/OS.

دليل مستخدم HCM
لمحة عامة

يُعَد Hardware Configuration Manager (HCM) واجهة عميل/خادم قائمة على Personal Web Server (PWS) للتكامل مع z/OS Hardware Configuration Definition (HCD). يجمع بين الجوانب المنطقية والمادية لإدارة تكوين أجهزة z/OS.

تحديد الاتصالات المنطقية (التي يتم تنفيذها عبر HCD) وإدارة الجوانب المادية للتكوين باستخدام z/OS Hardware Configuration Manager. يتم تنفيذ جميع التحديثات من خلال واجهة مستخدم HCM الرسومية التفاعلية، ويتم تسجيل جميع تغييرات تكوين الإدخال/الإخراج المنطقية في IODF والتحقق الكامل من صحتها واكتمالها بواسطة HCD، ما يمنع التوقفات غير المخطط لها الناتجة عن تعريفات غير صحيحة.
إدارة الأجهزة المنطقية والمادية

يجمع HCM بين الجوانب المنطقية والمادية لإدارة تكوين أجهزة z/OS. يتم تحديد الاتصالات المنطقية من خلال Hardware Configuration Definition.
واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام

تُتيح الواجهة التفاعلية تحديد تكوين الأجهزة لكلٍ من النظام الفرعي لقنوات المعالج ونظام التشغيل الذي يعمل على المعالج.
تسجيل التغييرات والتحقق منها بسهولة

تتم كتابة جميع التغييرات في ملف تعريف الإدخال/الإخراج (IODF) ويتم التحقق من دقتها واكتمالها بالكامل بواسطة HCD.
إدارة الكائنات عبر الواجهة

إنشاء تقارير ومخططات حائطية تساعدك على تحليل التكوين والتخطيط له وتنفيذ التغييرات عليه. تخصيص طريقة عرض المخطط لإظهار العناصر محل الاهتمام فقط. 

الميزات

إدارة الجوانب المنطقية والمادية لتكوين الأجهزة

إدارة الجوانب المادية والاتصالات المنطقية للتكوين. على سبيل المثال، يمكنك إدارة المرونة التي توفِّرها بنية FICON التحتية بفعالية (الخزانات والكبلات). نظرًا للعلاقة بين العميل والخادم مع HCD، يتم تسجيل جميع تغييرات تكوين الإدخال/الإخراج المنطقية في IODF، ويقوم HCD بالتحقق الكامل من دقتها واكتمالها، ما يمنع حدوث توقفات غير مخطط لها بسبب تعريفات خطأ.

 البيانات المادية والمنطقية في مكان واحد
واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام

تصفَّح مخطط التكوين والحوارات لتعديل المعلومات، أو إنشاء الكائنات وحذفها (بما في ذلك الكائنات المادية فقط مثل الخزانات والمنافذ ومفاتيح Crossbar أو المحولات)، ويمكن تعديل أي كائن بالنقر المزدوج عليه في مخطط التكوين وتحديث معلوماته في مربع الحوار الناتج.
تفعيل نظامك باستخدام البيانات المعرَّفة عبر HCM.

يتم استخدام البيانات التي تحددها عبر HCM لتفعيل نظامك. يمكنك استخدام نفس البيانات لتوليد التقارير والمخططات تلقائيًا، ما يقضي على التباينات ويضمن توثيقًا دقيقًا لتعريفات النظام. ومن خلال تخطي عملية إدخال البيانات يدويًا، يمكنك تقليل الأخطاء وتوفير قدر كبير من الوقت.
مفيد لعدة أطراف معنية في إدارة التكوين

يمكن لمبرمجي النظام إنشاء وتعديل تعريفات التكوين التي تم الاحتفاظ بها مسبقًا في HCD بسهولة أكبر. يمكن لمجموعات دعم الأجهزة إضافة بيانات مادية إلى التكوين. يمكن لمخططي النظام إنشاء تقارير ومخططات لتطوير التكوينات المستقبلية أو البديلة لأغراض التخطيط.
البحث عن مشكلات التكوين وإصلاحها

نظرًا لأن المعلومات المادية والمنطقية لا يمكن أن تتباين في HCM (حيث يشكِّل كلٌّ من IODF وبيانات ملف التكوين مصدر بيانات أو مستودعًا موحَّدًا)، يصبح اكتشاف وإصلاح مشكلات التكوين أسهل بكثير وأقل إرهاقًا.
الموارد

نظرة عامة على HCM
اكتشِف HCM وتعرَّف على كيفية تثبيته واستخدامه لإنشاء معلومات تكوين الأجهزة والحفاظ عليها.
البدء
تعرَّف على كيفية استخدام واجهة مستخدم HCM.
السيناريوهات
اطَّلِع على الإجراءات النموذجية التي يمكن أن تمر بها أثناء الحفاظ على التكوين.

