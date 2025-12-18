تعميق قدرات watsonx باستخدام DataStax لفتح آفاق بيانات المؤسسات وبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الدقيقة الجاهزة للمؤسسات
DataStax تقدم القدرات المتقدمة — والتي تشمل Astra DB وHCD وLangflow — إلى watsonx، مما يمكن المؤسسات من إدارة البيانات الفورية وغير المنظمة ومتعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
النتيجة: بنية تحتية مفتوحة وجاهزة للذكاء الاصطناعي تعمل في أي مكان—سواء في البيئة المحلية، أو الهجين، أو السحابة المتعددة—مع تبسيط كيفية دعم المؤسسات لأحمال تشغيل التطبيقات والذكاء الاصطناعي الآمن والمحكوم وعلى مستوى الإنتاج.
أتمتة استيعاب وتعزيز واسترجاع البيانات غير المنظمة لتقليل الاحتكاك وتسريع نشر وتوسيع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المؤسسات.
يمكنك ببساطة تأمين الوصول الآمن إلى البيانات وحوكمتها باستخدام أدوات على مستوى المؤسسات، مبنية على بنية تحتية موثوقة وابتكارات مفتوحة المصدر، ومتكاملة بسلاسة مع watsonx لتوفير تشفير مدمج وعناصر تحكم في الوصول وتنسيق مبسط للبيانات غير المنظمة.
مكملًا مع watsonx، يمكنك توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي الموثوق به والنشر عبر أي بيئة سحابة أو بيئة محلية باستخدام أدوات مفتوحة المصدر ورمز برمجي منخفض لتحقيق السرعة والمرونة القصوى للتطبيقات المؤسسات الحديثة.
خفض التكلفة الإجمالية للملكية وتبسيط عمليات الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة إدارة البيانات غير المنظمة، مما يساعد في تقليل التكاليف الإجمالية لقواعد بيانات السحابة.
تعزز Astra DB وHCD قاعدة بيانات NoSQL الخاصة بمنصة ®IBM watsonx.data بقدرات متجهة، مما يعزز قدراتنا على التوليد المعزز بالاسترجاع وقدرات تضمين المعرفة. تم تصميم هذه الحلول لتناسب قابلية التوسع المرنة والأداء الذي يمكن التنبؤ به، وتدعم أحمال تشغيل المهام الحساسة مع زمن انتقال يقترب من الصفر.
تُعد Astra DB إحدى التقنيات الرائدة في Forrester التي تقدم القدرات البحث المتجه NoSQL على السحابة وهي مبنية على Apache Cassandra، وتوفر السرعة والموثوقية والدعم متعدد النماذج اللازم لأحمال التشغيل الحديثة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البيانات المجدولة والبحث وبيانات الرسم البياني. يتيح ذلك عمليات بحث معقدة وحساسة للسياق عبر صيغ بيانات متنوعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
هل تبحث عن بيئة محلية أو سحابة خاصة؟ قاعدة البيانات المتقاربة جدا (HCD) هي الحل للمؤسسات التي تدير موارد قواعد بياناتها محليًا أو عبر السحابة الخاصة. تقدّم هذه التقنيات باسم DataStax في إصدار IBM watsonx.data Premium.
Langflow أداة مفتوحة المصدر حاصلة على أكثر من 100000 نجمة على GitHub. تُمكِّن الأداة المطورين من وضع نماذج أولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المعززة بالاسترجاع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي متعدد العوامل وبناءها ونشرها من خلال واجهة سهلة الاستخدام منخفضة التعليمات البرمجية.
Langflow تندمج بمرونة مع IBM watsonx Orchestrate كبرنامج وسيط لتبسيط تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. مع بنية تحتية موثوقة، وأدوات قابلة للتركيب، والابتكار مفتوحة المصدر، توفر IBM وDataStax أساساً قوياً لمساعدة المؤسسات على الحصول على رؤى أعمق من بيانات غير منظمة — بأمان وعلى نطاق واسع.
تساعد Langflow، المصممة بلغة Python والمصممة للعمل عبر النماذج وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات، الفرق على تبسيط تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقليل التعقيد ودعم مسار متواصل وسلس من النموذج الأولي إلى الإنتاج.
بيانات المؤسسات إلى حد كبير غير منظمة — وتحقيق أقصى استفادة من قيمتها أمر أساسي لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي. تعمل Langflow و Astra DB معًا على تقليل الاحتكاك في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تمكين الفرق من الوصول إلى البيانات غير المنظمة وتنسيقها وتفعيلها بسهولة أكبر. تعمل بيئة التصميم منخفضة التعليمات البرمجية في Langflow على تبسيط عملية تطوير التطبيقات، بينما توفر Astra DB إمكانات متقدمة في الرسم البياني المتجه والمعرفي مع دعم مدمج للتوافر العالي وقابلية التوسع الخطي وعمليات البيانات متعددة النماذج. بالاقتران مع watsonx.data وwatsonx Orchestrate، تساعد هذه الأدوات في تسريع الوقت المناسب للقيمة، مما يمنح المؤسسات طريقا أسرع لبناء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي مبنية على أصولها.
المصدر المفتوح هو أساس محفظة الذكاء الاصطناعي في watsonx.ai، وقيمة نشاركها بفخر مع DataStax، المعروفة بريادتها في Cassandra وLangflow وOpenSearch وغيرها من التقنيات المفتوحة.
حصل Langflow على أكثر من 100000 نجمة على GitHub، مما يعكس اعتماده السريع وقدرته على تبسيط تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.
يستخدم عشرات الآلاف من المطورين Langflow لتقليل التعقيد وتسريع كل مرحلة من مراحل مسار الذكاء الاصطناعي التوليدي من التنسيق حتى النشر.
توفر Astra DB أداءً في الوقت الفعلي مع زمن انتقال يقترب من الصفر، وهي مصممة للبحث المتجه عالي السرعة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
