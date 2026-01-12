ساعد في القضاء على الاختناقات وتلبية احتياجات أعمالك
يشير "عرض النطاق الترددي" إلى نقل البيانات العامة لحركة مرور الشبكة الواردة والخارجة، سواء إلى ومن مراكز IBM Cloud Data Centers حول العالم. وتتيح خيارات النطاق الترددي الأعلى، عند دمجها مع اتصال بسرعة 10 جيجابت في الثانية، إنتاجية أكبر لأحمال التشغيل كثيفة المعاملات، مع التخلص من الاختناقات والمساعدة في تلبية احتياجات عملك.
في شبكة IBM الخاصة العالمية، يكون عرض النطاق الترددي الوارد والخارج غير محدود ولا يتم شحنه.
يكون النطاق الترددي الوارد غير محدود ولا يتم تحصيل رسوم عليه.
يتم احتساب رسوم النطاق الترددي الصادر العام على أساس متدرج، مع تخصيص محدد لكل شهر.
نجح IBM Garage في دمج الأساليب والممارسات والخبرة البشرية للوصول إلى قيمة الأعمال وتتبُّعها وتحقيقها في كل مرحلة من مراحل التغيير المنشود في المؤسسة، مما يجعل الأفكار تتحول سريعًا إلى نتائج ذات مغزى وسهلة القياس.
حدد موعدًا لمناقشة مجانية لفهم كيف يمكن لـ IBM Garage تسريع التحول الرقمي لعملك.