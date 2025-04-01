عندما تُحدِّث المؤسسات حلول إدارة الهوية والوصول (IAM)، غالبًا ما تُهمل التطبيقات القديمة؛ بسبب نقص التمويل والوقت أو القدرة على تعديل تدفقات المصادقة الحالية للتطبيقات. حل IBM Application Gateway:
يتكامل Application Gateway بسلاسة مع جميع مزودي الهوية الرئيسيين، مثل IBM Verify وOkta وMicrosoft Entra ID وPing وأي مزود OIDC متوافق، ما يؤدي إلى توسيع آليات المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات القديمة من خلال عمليات تكامل دون تعليمات برمجية.
باستخدام عمليات التكامل دون تعليمات برمجية، يُتيح Application Gateway للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيقات القديمة باستخدام أساليب المصادقة نفسها التي يستخدمونها للتطبيقات الحديثة.
يمكنك بسهولة إدارة سياسات المستخدمين المتسقة وإنفاذها، والامتثال للوائح التنظيمية المتغيرة، والحصول على رؤية شاملة للهويات عبر مؤسستك دون الحاجة إلى زيادة الميزانية أو تحسين المهارات.
يمكن للحل الجيد لإدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) أن يُسهم في تحسين تجربة العملاء. يوفِّر هذا التقرير نظرة عامة على سوق إدارة الهوية والوصول للعملاء ودليلًا يساعدك على العثور على الحل الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
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إن العنصر الأساسي للحصول على إدارة آمنة وقابلة للتوسع للهوية والوصول هو الربط بين الأنظمة القديمة والحديثة خلال التحول الرقمي.
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قم بدمج الثقة بالمخاطر في أنظمة إدارة الهوية والوصول لتقديم مصادقة أكثر ذكاءً.