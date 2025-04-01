IBM Application Gateway
قم بتوسيع قدرات المصادقة الحديثة بسهولة إلى التطبيقات القديمة دون إجراء تغييرات على الكود
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المصادقة الحديثة للأنظمة القديمة

عندما تُحدِّث المؤسسات حلول إدارة الهوية والوصول (IAM)، غالبًا ما تُهمل التطبيقات القديمة؛ بسبب نقص التمويل والوقت أو القدرة على تعديل تدفقات المصادقة الحالية للتطبيقات. حل IBM Application Gateway:

  • تمكَّن من تمديد قدرات المصادقة المتقدمة الحديثة، مثل مفاتيح المرور، إلى التطبيقات القديمة من خلال عمليات تكامل دون تعليمات برمجية.
  • يُتيح للمؤسسات إنشاء تجارب متسقة للمستخدمين عبر جميع التطبيقات
  • يُنشئ عرضًا متكاملًا لتدفقات المستخدمين للمساعدة على تقليل المخاطر وتحسين الامتثال التنظيمي
  • لا يعتمد على منتج معين ويمكن تهيئته في دقائق، ويتكامل بسلاسة مع جميع مزودي خدمات الهوية الرئيسيين
  • يتضمن التكاملات الأصلية مع Kubernetes لتعزيز الأداء، وقابلية التوسع، والتكوين، ولا يتطلب أي تبعيات إضافية
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موجز الحل
حل تحديات الهوية في الوقت الحالي باستخدام نسيج الهوية
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المزايا
تحديث التطبيقات القديمة بسهولة

يتكامل Application Gateway بسلاسة مع جميع مزودي الهوية الرئيسيين، مثل IBM Verify وOkta وMicrosoft Entra ID وPing وأي مزود OIDC متوافق، ما يؤدي إلى توسيع آليات المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات القديمة من خلال عمليات تكامل دون تعليمات برمجية.
إنشاء تجربة مستخدم إيجابية ومتسقة

باستخدام عمليات التكامل دون تعليمات برمجية، يُتيح Application Gateway للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيقات القديمة باستخدام أساليب المصادقة نفسها التي يستخدمونها للتطبيقات الحديثة.
تحسين الوضع الأمني

يمكنك بسهولة إدارة سياسات المستخدمين المتسقة وإنفاذها، والامتثال للوائح التنظيمية المتغيرة، والحصول على رؤية شاملة للهويات عبر مؤسستك دون الحاجة إلى زيادة الميزانية أو تحسين المهارات.
الموارد

تصنيف شركة IBM بأنها شركة رائدة في 4 فئات في تقرير إدارة الهوية والوصول للعملاء في Kuppingercole لعام 2024

يمكن للحل الجيد لإدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) أن يُسهم في تحسين تجربة العملاء. يوفِّر هذا التقرير نظرة عامة على سوق إدارة الهوية والوصول للعملاء ودليلًا يساعدك على العثور على الحل الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
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