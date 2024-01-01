البيع مع IBM

البيانات والذكاء الاصطناعي

Novolex

يجب أن تكون شركة Novolex الرائدة في مجال تغليف المواد الغذائية جاهزة للتكيف عندما تغير المطاعم أو محلات البقالة أو موردو المواد الغذائية خططهم بشكل مفاجئ. ساعد Converge، شريك أعمال IBM، شركة Novolex على تحقيق رؤيتها من خلال IBM Planning Analytics.