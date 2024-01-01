بادِر بتعزيز استراتيجية توليد الطلب لديك باستخدام مواردنا التسويقية.
تتوفر برامج توليد الطلب والأدوات وصناديق التسويق المشترك من IBM Partner Plus لمساعدتك على الدخول إلى السوق بشكل أسرع وتوليد العملاء المحتملين وتنمية أعمالك. لذا بادر بتسريع فرص الأعمال الجديدة لديك من خلال برامج توليد الطلب المعززة والمدعومة بمستويات متعمقة من الاستثمار.
يمكن للشركاء المؤهلين الذين ينمون ويستثمرون مع IBM الاستفادة من زيادة تصل إلى 3 أضعاف في إجمالي الاستثمار. إذ يوفر IBM Partner Plus للشركاء المؤهلين التمويل والموارد لتوسيع الحملات وتحفيز الطلب في السوق.
مجموعة من الأدوات المصممة بواسطة خبراء التسويق في IBM، تتضمن أساليب وأصول الحملات الرقمية والأحداث التي تهدف إلى جذب العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء دائمين. متوفرة بعدة لغات!
احصل على دعم شخصي لتنفيذ حملتك من خلال فريق الكونسيرج الخاص بنا. يقدِّم موزعونا وفِرَق التسويق التابعة لشركة IBM التمكين والدعم الإضافي حسب الحاجة.