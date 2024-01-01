دعم شركاء IBM

نحن موجودون لضمان نجاحك ومساعدتك على تحقيق أقصى قيمة من IBM Partner Plus.

الروابط السريعة للدعم

طلب مساعدة الخبراء، وإدارة الحالات الحالية، والعثور على إجابات لأسئلتك.

 خدمات أخرى

معرفة الأسئلة المتعلقة بمشكلات الوصول والبرامج والأدوات والاستفسارات العامة الأخرى.

 وضع الحالات المفتوحة

العثور على نصائح مفيدة حول كيفية عرض الوضع الراهن لجميع الحالات المفتوحة وفهمه.

 مكتب دعم شركاء IBM

الاتصال بمكتب الدعم المحلي لديك بسرعة مع قائمة بأرقام الهواتف في جميع أنحاء العالم.

 دعم العملاء

توجيه عملائك إلى هنا للحصول على إجابات حول المنتجات والمبيعات والدعم وغير ذلك الكثير.
البرامج التعليمية الإرشادية — التعرف على كيفية فتح الحالات وعرضها وتصعيدها باستخدام البرامج التعليمية أدناه. فتح حالة دعم عامة (3:30) فتح حالة دعم غير إنتاجية (5:19) عرض وضع حالتك (3:22) تصعيد حالة الدعم
مراكز الدعم

الوصول إلى مراكز ومنتديات الدعم عبر نظام ®IBM البنائي.

 دعم ®IBM Cloud

التحقق من حالة النظام والحالات الحالية، والوصول إلى جميع المعارف والإرشادات وموارد الدعم لـ ®IBM Cloud.

اتصال سير عمل خدمات دورة حياة التكنولوجيا

إنشاء طلبات إدارة المخزون/العقود والموافقة عليها وإدارتها. (الولايات المتحدة الأمريكية فقط).

 تطبيق TLS لخدمات دورة حياة التكنولوجيا

إنشاء طلبات إدارة العقود/المخزون وإدارتها لممثلي طلبات التسعير للتحصيل (Q2C).

دعم أنظمة IBM

الوصول الى بوابة طلبات الأنظمة (SOP) للحصول على دليل إرشادي خطوة بخطوة لشراء الأجهزة من IBM.

الموارد الأسئلة الشائعة

الحصول على إجابات للأسئلة الشائعة حول IBM Partner Plus.

 استكشاف مشكلات المنتجات وإصلاحها

راجع المشكلات المعروفة والوثائق ومنتديات الدعم.