حلول إدارة الشبكات
يمكنك أتمتة مهام الشبكات عبر العديد من الأجهزة والسحب
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مجموعة من رجال الأعمال في المكتب ينظرون إلى جهاز كمبيوتر محمول

دور برمجيات إدارة الشبكات في تحقيق نتائج الأعمال

في عالم أصبح فيه البطء يعني الفشل، لا يكفي أن تكون الشبكة قادرة على مواكبة الأعمال فقط. تؤثر الشبكات في أداء التطبيقات وتؤثر في نتائج الأعمال أكثر من أي وقت مضى بدءًا من مرونة التطبيقات إلى الكفاءة التشغيلية ووصولاً إلى نشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع.

 أهمية إيلاء أداء نظام اسم المجال (DNS) في شبكتك اهتمامًا أكبر

يُمكنك تبسيط وأتمتة عمليات نشر السحابة الهجينة وتسريع تسليم التطبيقات من خلال اتصال آمن، وشامل، ويتمركز حول التطبيق.

حسّن الأداء عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق.

يُمكنك أتمتة مهام تكوين الشبكة والتزويد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق.

يُمكنك تبسيط وأتمتة عمليات نشر السحابة الهجينة وتسريع تسليم التطبيقات من خلال اتصال آمن، وشامل، ويتمركز حول التطبيق.

حسّن الأداء عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة مع قابلية ملاحظة الشبكة التي ترتكز على التطبيق.

يُمكنك أتمتة مهام تكوين الشبكة والتزويد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع وقت الوصول إلى السوق.

حلول إدارة الشبكات من IBM

تساعد حلول شبكات البرامج من IBM تساعد حلول إدارة شبكات البرامج من IBM المؤسسات، ومزودي الخدمات السحابية (CSP)، ومقدمي الخدمات المُدارة على تنمية وتحويل أعمالهم لتواكب عصر السحابة الهجينة المفتوحة والذكاء الاصطناعي.

 اكتشف الرؤى والاتجاهات والإستراتيجيات الرئيسية التي تشكل مشهد عمليات الشبكات
IBM NS1 Connect®

قدّم خدمات نظام اسم المجال (DNS) متميزة وموثوقًا بها وتوجيهًا متقدمًا لحركة المرور لتوفير اتصال شبكة عالي الأداء وموثوق به.
IBM SevOne®

حل قابلية الملاحظة يعمل لخدمتك—وليس العكس
Rapid Infrastructure Automation

أتمتة موحدة وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية بأكملها.
IBM Hybrid Cloud Mesh

وفر اتصالاً يعطي أولوية للتطبيقات، صُمم خصوصًا لبيئات السحابة الهجينة والمتعددة.

قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

تقلل Spark NZ من التعطيلات المكلفة من خلال رؤية شاملة لأكثر من 400000 عنصر في الشبكة.

يساعد SevOne شركة Devereux في الكشف الاستباقي عن 40% من المشكلات قبل تأثيرها على المستخدمين النهائيين.

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مزيد من الطرق للاستكشاف اكتشف الرؤى والاتجاهات والإستراتيجيات الرئيسية التي تشكل مشهد عمليات الشبكات. ما المقصود بإدارة الشبكة؟ ما تكوين الشبكة؟ سبب اختيار IBM SevOne كشركة رائدة في مجال قابلية ملاحظة العمليات الشبكية