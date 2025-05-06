حلول إدارة الشبكات

في عالم أصبح فيه البطء يعني الفشل، لا يكفي أن تكون الشبكة قادرة على مواكبة الأعمال فقط. تؤثر الشبكات في أداء التطبيقات وتؤثر في نتائج الأعمال أكثر من أي وقت مضى بدءًا من مرونة التطبيقات إلى الكفاءة التشغيلية ووصولاً إلى نشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع.