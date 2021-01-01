Waeg، إحدى شركات IBM

بعد الاستحواذ عليها في عام 2021، أصبحت Waeg الآن مدمجة بالكامل في IBM، ما يعزِّز قدرات IBM في أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتقديم حلول Salesforce متميزة.

تفخر IBM بدمج الخبرات الواسعة لفريق Waeg في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية المعبأة. يعمل الفريق على تحديات الأعمال لدى العملاء من خلال حلول تشمل التجارة بين الأعمال (B2B)، والسحابة التسويقية، وأدوات CPQ، والتحولات في المبيعات والخدمات.