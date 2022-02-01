تُعَد Sentaca جزءًا من قطاع خدمات السحابة الهجينة سريع النمو في IBM Consulting لحل التحديات الاستراتيجية والتكنولوجية للعملاء مثل تكاليف الملكية، والتسويق، والهياكل القابلة للتوسع والآمنة، وللتعامل مع الفرص بما في ذلك تقنية 5G وإنترنت الأشياء والبث، التي يمكن أن تسرِّع من إنشاء وتقديم الخدمات الجديدة. يعمل مستشارو تكنولوجيا Sentaca في الولايات المتحدة وكندا على بناء وترحيل التطبيقات الحيوية على مزودي خدمات السحابة الرائدين ومنصات المصادر المفتوحة مثل Red Hat OpenShift و OpenStack.