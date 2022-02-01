أصبحت Sentaca الآن جزءًا كاملاً من IBM
اعتبارًا من 1 فبراير، أصبحت Sentaca جزءًا كاملاً من IBM، حيث تخدم سوق الاتصالات وتجلب خبرة دامت لأكثر من عشر سنوات في استشارات السحابة مع التركيز على الشبكة لمساعدة العملاء على التحديث واكتشاف مصادر إيرادات جديدة.
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برج اتصالات سلكية ولاسلكية على قمة جبل أوز
تكملة لاستراتيجية IBM في قطاع الاتصالات

تُعَد Sentaca جزءًا من قطاع خدمات السحابة الهجينة سريع النمو في IBM Consulting لحل التحديات الاستراتيجية والتكنولوجية للعملاء مثل تكاليف الملكية، والتسويق، والهياكل القابلة للتوسع والآمنة، وللتعامل مع الفرص بما في ذلك تقنية 5G وإنترنت الأشياء والبث، التي يمكن أن تسرِّع من إنشاء وتقديم الخدمات الجديدة. يعمل مستشارو تكنولوجيا Sentaca في الولايات المتحدة وكندا على بناء وترحيل التطبيقات الحيوية على مزودي خدمات السحابة الرائدين ومنصات المصادر المفتوحة مثل Red Hat OpenShift و OpenStack.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة للسنة الحادية عشرة على التوالي في تقرير Gartner لعام 2022 عن المربع السحري لخدمات تكنولوجيا المعلومات لمقدمي خدمات الاتصالات على مستوى العالم.
الفوائد %91

من مزودي خدمات الاتصالات ذوي الأداء العالي يتوقعون أن يتفوقوا على توقعاتهم المالية الحالية خلال خمس سنوات نتيجةً لاستخدام الحوسبة الطرفية المدعومة بتقنية 5G.1

 %40

تقليل نفقات رأس المال للبنية التحتية وتحقيق كفاءة أكبر للقوى العاملة بنسبة 40% بفضل التحول الرقمي مع IBM و Red Hat.2

 %95

تقليل فترة التعطل مع التحول الرقمي من IBM و Red Hat التحول الرقمي.2
القدرات حل أتمتة حالات الاختبار من IBM Consulting

أتمتة الاختبارات ودعم الرسائل، والفوترة، و 5G، و WiFi، وحالات استخدام إنترنت الأشياء مع المرونة لدعم حالات الاستخدام المخصصة. تم تصميم إطار أتمتة الاختبارات القوي للغاية خصوصًا لدعم مشغِّلي الشبكات المحمولة (MNOs). 

 تكامل منصة Red Hat واختبارها

نشر الخدمات على منصة Red Hat بثقة باستخدام إطار اختبار الانحدار المتكامل والمؤتمت بالكامل. في بيئة متعددة المورِّدين، نقدِّم حلاً خفيفًا لدمج واختبار الاتصال الشبكي عبر المنصة.

 تحقيق الإيرادات من تقنية 5G والشبكات المستقبلية لجميع الصناعات

تسريع تشغيل بنية 5G التحتية وأتمتة كل جانب من جوانب شبكة 5G. ينفِّذ خبراء Sentaca منهجيات موحَّدة لنشر ودمج مكونات 5G ضمن مجموعة الأدوات لإدارة دورة الحياة.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
تعرّف على خبرائنا Phil O’Neill

شريك أول، IBM Consulting (الرئيسي التنفيذي سابقًا في شركة Sentaca)

 Joern-Dieter Kropfgans

الشريك الأول ومدير عام الاستحواذ في IBM Consulting - كندا

 Rahul Kumar

شريك أول ونائب رئيس، القائد العالمي لقطاع الاتصالات والإعلام في IBM Consulting

 Thomas Tattis

نائب رئيس وقائد عالمي، التحول في الشبكات وOSS في مركز التميز لصناعة الاتصالات والإعلام

 Lisa Anderson

المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في IBM Consulting

 Derek Tobin

قائد التسليم في IBM Consulting (المدير التقني السابق لشركة Sentaca)
حلول ذات صلة تكامل Red Hat والسحابة الأصلية للاتصالات

النجاح مع حلول السحابة الهجينة المعتمدة على منصة الحاويات الرائدة في الاتصالات، Red Hat OpenShift. 

 تعرف على المزيد إنترنت الأشياء والشبكات المستقبلية (تقنية 5G وحوسبة الحافة)

تحويل الأعمال باستخدام تقنية 5G وحوسبة الحافة. تحقيق بنية شبكة سلسة، من النواة الشبكية ووصولاً إلى العميل.

 تعرف على المزيد مراقبة الأصول عن بُعد باستخدام IBM Maximo

مع مجموعة تطبيقات IBM Maximo، يمكنك رؤية المشكلات والتنبؤ بها ومنعها من خلال مراقبة الأصول عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتقدم ورؤية الكمبيوتر للأصول والعمليات.

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