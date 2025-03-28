مثيلات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA
التوسع بكفاءة بفضل ميزة الوصول عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات NVIDIA المصممة خصوصًا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات السريعة، والحوسبة عالية الأداء، والعروض المصورة للبيانات
تكوين وحدات معالجة الرسومات (GPU)

NVIDIA H100 

مُحسَّنة من أجل حالات استخدام استدلال نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والضبط الدقيق والحوسبة عالية الأداء التقليدية

الذكاء الاصطناعي

استدلال النماذج التقليدية الكبيرة للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وضبطها بدقة من أجل  

  • روبوتات المحادثة والبحث باللغة الطبيعية والأسئلة والإجابات
  • إنشاء المحتوى والتلخيص والتصنيف
  • استخراج الرؤى، التنبؤ

الحوسبة عالية الأداء

الحوسبة العلمية المعقدة وعمليات المحاكاة التي تتطلب دقة مضاعفة مع أداء FP64

وحدة معالجة الرسومات (GPU)

8 x NVIDIA H100 80 GB

وحدات المعالجة المركزية الافتراضية

162

ذاكرة الوصول العشوائي

1792 جيجا بايت

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NVIDIA L40S

مُحسَّنة من أجل حالات استخدام الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتصور التقليدية

الذكاء الاصطناعي

الاستدلال المدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريب النماذج الصغيرة ومتوسطة الحجم من أجل

- روبوتات المحادثة، البحث باللغة الطبيعية، والأسئلة والإجابات
- إنشاء المحتوى والتلخيص والتصنيف
- استخلاص الرؤى والتنبؤ

تدعم دقة FP8

الحوسبة عالية الأداء

مهام الحوسبة عالية الأداء كثيفة الرسومات بفضل نوى RT Cores المستخدمة بها، مما يجعلها مناسبة للنمذجة ثلاثية الأبعاد والعروض المصورة للبيانات في التطبيقات العلمية

إنشاء عرض مصور

مهام سير عمل التصور الاحترافية التي تتطلب دقة عالية

  • عرض فوري للمشاهد ثلاثية الأبعاد المعقدة
  • تصميم المنتج مع إضاءة ومواد واقعية
  • التصور المعماري مع بيئات مفصلة

وحدة معالجة الرسومات (GPU)

1 x NVIDIA L40S 48 GB
2 x NVIDIA L40S 48 GB

وحدات المعالجة المركزية الافتراضية

24
48

ذاكرة الوصول العشوائي

120 جيجابايت
240 جيجابايت

التكوين

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NVIDIA L4

محسّنة لحالات استخدام التصور والاستدلال بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

استدلال نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة التي تتطلب ذاكرة صغيرة فقط

الحوسبة عالية الأداء

مهام الحوسبة عالية الأداء كثيفة الرسومات بفضل نوى RT Cores المستخدمة بها، مما يجعلها مناسبة للنمذجة ثلاثية الأبعاد والعروض المصورة للبيانات في التطبيقات العلمية

إنشاء عرض مصور

أعمال النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) الأقل تطلبًا

  • مهام العرض الأساسية في الوقت الفعلي
  • تطبيقات الواقع الافتراضي للمبتدئين
  • تحرير الفيديو والموشن جرافيك

وحدة معالجة الرسومات (GPU)

1 x NVIDIA L4 24 GB

 

2 x NVIDIA L4 24 GB

 

4 x NVIDIA L4 24 GB

وحدات المعالجة المركزية الافتراضية

16

 

32

 

64

ذاكرة الوصول العشوائي

80 جيجابايت

 

160 جيجابايت

 

320 جيجابايت

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NVIDIA P100

وحدة معالجة الرسومات (GPU)

1 x P100
2 x P100

وحدات المعالجة المركزية الافتراضية

8
16

ذاكرة الوصول العشوائي

60 جيجابايت
120 جيجابايت

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*عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مضمن في مراكز بيانات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي؛ عرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مضمن في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يمكن الجمع بين الأسعار والعروض الجديدة وأي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.

NVIDIA T4

وحدة معالجة الرسومات (GPU)

NVIDIA T4
NVIDIA T4
NVIDIA T4

وحدة المعالجة المركزية

Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474

النوى

96 جيجابايت
48 جيجابايت
64 جيجابايت

ذاكرة الوصول العشوائي

ما يصل إلى 2048 جيجابايت
ما يصل إلى 2048 جيجابايت
ما يصل إلى 2048 جيجابايت

 احصل على عرض أسعار

*عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مضمن في مراكز بيانات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي؛ عرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مضمن في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يمكن الجمع بين الأسعار والعروض الجديدة وأي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.