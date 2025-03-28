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NVIDIA H100
الذكاء الاصطناعي
استدلال النماذج التقليدية الكبيرة للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وضبطها بدقة من أجل
الحوسبة عالية الأداء
الحوسبة العلمية المعقدة وعمليات المحاكاة التي تتطلب دقة مضاعفة مع أداء FP64
وحدة معالجة الرسومات (GPU)
8 x NVIDIA H100 80 GB
وحدات المعالجة المركزية الافتراضية
162
ذاكرة الوصول العشوائي
1792 جيجا بايت
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NVIDIA L40S
مُحسَّنة من أجل حالات استخدام الاستدلال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتصور التقليدية
الذكاء الاصطناعي
الاستدلال المدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريب النماذج الصغيرة ومتوسطة الحجم من أجل
- روبوتات المحادثة، البحث باللغة الطبيعية، والأسئلة والإجابات
- إنشاء المحتوى والتلخيص والتصنيف
- استخلاص الرؤى والتنبؤ
تدعم دقة FP8
الحوسبة عالية الأداء
مهام الحوسبة عالية الأداء كثيفة الرسومات بفضل نوى RT Cores المستخدمة بها، مما يجعلها مناسبة للنمذجة ثلاثية الأبعاد والعروض المصورة للبيانات في التطبيقات العلمية
إنشاء عرض مصور
مهام سير عمل التصور الاحترافية التي تتطلب دقة عالية
وحدة معالجة الرسومات (GPU)
1 x NVIDIA L40S 48 GB
2 x NVIDIA L40S 48 GB
وحدات المعالجة المركزية الافتراضية
24
48
ذاكرة الوصول العشوائي
120 جيجابايت
240 جيجابايت
التكوين
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NVIDIA L4
محسّنة لحالات استخدام التصور والاستدلال بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
استدلال نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة التي تتطلب ذاكرة صغيرة فقط
الحوسبة عالية الأداء
مهام الحوسبة عالية الأداء كثيفة الرسومات بفضل نوى RT Cores المستخدمة بها، مما يجعلها مناسبة للنمذجة ثلاثية الأبعاد والعروض المصورة للبيانات في التطبيقات العلمية
إنشاء عرض مصور
أعمال النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) الأقل تطلبًا
وحدة معالجة الرسومات (GPU)
1 x NVIDIA L4 24 GB
2 x NVIDIA L4 24 GB
4 x NVIDIA L4 24 GB
وحدات المعالجة المركزية الافتراضية
16
32
64
ذاكرة الوصول العشوائي
80 جيجابايت
160 جيجابايت
320 جيجابايت
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NVIDIA P100
وحدة معالجة الرسومات (GPU)
1 x P100
2 x P100
وحدات المعالجة المركزية الافتراضية
8
16
ذاكرة الوصول العشوائي
60 جيجابايت
120 جيجابايت
*عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مضمن في مراكز بيانات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي؛ عرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مضمن في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يمكن الجمع بين الأسعار والعروض الجديدة وأي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.
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NVIDIA T4
وحدة معالجة الرسومات (GPU)
NVIDIA T4
NVIDIA T4
NVIDIA T4
وحدة المعالجة المركزية
Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474
Intel Xeon 8474
النوى
96 جيجابايت
48 جيجابايت
64 جيجابايت
ذاكرة الوصول العشوائي
ما يصل إلى 2048 جيجابايت
ما يصل إلى 2048 جيجابايت
ما يصل إلى 2048 جيجابايت
*عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مضمن في مراكز بيانات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي؛ عرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مضمن في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يمكن الجمع بين الأسعار والعروض الجديدة وأي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.