الهندسة المعمارية القابلة للنشر على IBM Cloud

البنى القابلة للنشر على سحابة IBM السحابية التي تساعدك على تسريع الابتكار، وتعزيز الكفاءة، والحفاظ على الأمن والامتثال مع تحسين التكاليف.
البِنى القابلة للنشر تمكَّن من العثور على بنية قابلة للنشر تُناسب احتياجاتك وتساعدك على تسريع الابتكار، وتعزيز الكفاءة، والحفاظ على الأمان والامتثال، مع تحسين التكاليف. DevSecOps Application Lifecycle Management

استخدِم مجموعة من قوالب سلسلة أدوات DevSecOps المُعدة مسبقًا والمصممة لدعم التكامل المستمر، والنشر المستمر، والامتثال. 

 استكشف هذه البنية خدمات الأمن وقابلية الملاحظة الأساسية من IBM Cloud

انشر الأمن الأساسي وخدمات الدعم الأخرى للاستعداد لإدارة الامتثال الأمني للموارد في حسابك.

 استكشف هذه البنية Maximo Application Suite

نشر مثيل من IBM Maximo Application Suite في مجموعة Red Hat OpenShift.

 استكشف هذه البنية خادم Power Virtual Server مع المنطقة المقصودة لشبكة VPC

بناء عرض IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) وفقًا لأفضل الممارسات والمتطلبات المحددة من IBM Cloud®‎. 

 استكشف هذه البنية Power Virtual Server for SAP HANA

نشر أنظمة SAP على بنية Power التحتية لتحقيق بنى قابلة للنشر تُحسِّن أداء أعباء عمل SAP HANA. 

 استكشف هذه البنية المنطقة المقصودة لـ Red Hat OpenShift Container Platform on VPC

استخدام البنية القابلة للنشر لإنشاء مجموعات أعباء عمل Red Hat OpenShift على شبكة VPC (سحابة خاصة افتراضية) آمنة.

 استكشف هذه البنية نمط التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

يمكنك أتمتة نشر RAG التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) باستخدام خدمات IBM Cloud وwatsonx الداعمة، ودمج بيانات مؤسستك في حل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 استكشف هذه البنية Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

انشر الإضافة Red Hat OpenShift AI في OpenShift على مجموعة IBM Cloud باستخدام عُقد عاملة مزوَّدة بوحدة معالجة الرسوميات (GPU).

 استكشف هذه البنية حل Red Hat AI on IBM Cloud مع الاستدلال المدعوم بالنماذج

انشر RHEL AI على خادم افتراضي مزوَّد بوحدة معالجة الرسوميات (GPU) وشغِّل نماذج مضبوطة بدقة للاستدلال طوال عملية الأتمتة.

 استكشف هذه البنية المنطقة المقصودة لـ VPC

نشر شبكة VPC آمنة دون الحاجة إلى موارد حوسبة إضافية، لتحسين البنية التحتية السحابية لديك. 

 استكشف هذه البنية المنطقة المقصودة لـ VSI on VPC

نشر خادم افتراضي (VSI) ضمن منطقة الهبوط في VPC لإنشاء بنية تحتية آمنة لتشغيل أعباء العمل على شبكة VPC. 

 استكشف هذه البنية

دراسة حالة

IBM CIO حقق المدير التنفيذي لقسم المعلومات في IBM نشرًا أسرع بمعدل 7 أضعاف للتطبيقات باستخدام البنى القابلة للنشر على IBM Cloud لتسريع تقديم حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام Terraform. تعرَّف على المزيد!
الخطوات التالية

استكشف حلول IBM Cloud لبناء بنية تحتية قابلة للتوسع بتكلفة أقل، ونشر تطبيقات جديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل حسب الطلب — كل ذلك ضمن منصة آمنة للغاية.

