يعد تكامل الذكاء الاصطناعي أمرًا حيويًا لبقاء الشركات ونموها في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا. قامت شركة IBM بدمج الذكاء الاصطناعي في العديد من جوانب عملياتها اليومية، بما في ذلك دعم العملاء والموارد البشرية والمبيعات. ولقد عززت الكفاءة من خلال أتمتة العديد من المهام وتحسين العمليات. في السابق، واجهت منصة CIO Hybrid Cloud Platform تراكماً خطيراً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإنتاج.

سعى فريق المنصة إلى تحسين إنتاجية تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء بيئات تطبيقات تتبع أفضل الممارسات باستخدام البرامج النصية الداخلية وعناصر واجهة المستخدم. ومع ذلك، أدى هذا التعقيد أيضًا إلى ظهور بعض العقبات، على سبيل المثال، مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة مع التركيز على الأمان وقابلية التوسع والامتثال. استلزمت الطبيعة الديناميكية لهذه التطبيقات تحديثات وتعديلات متكررة، مما أدى إلى إجهاد الموارد الهندسية.

وقد أتاح هذا الوضع لشركة IBM فرصة فريدة لابتكار حل متطور يمكن أن يساعد في سد الفجوة بين متطلبات التطبيقات الطموحة والقيود المفروضة على الموارد. تمكنت شركة IBM من تحسين استخدام التقنيات الخاصة بها لإحداث ثورة في عمليات إدارة التطبيقات ونشرها.