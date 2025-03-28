لقد تَشَرَّفتُ كثيراً بقضاء إحدى أكثر المراحل إثارةً في مسيرتي المهنية مع أحد كبار موزعي مكونات الأجهزة الإلكترونية عالية المستوى على الصعيد العالمي. خلال هذه الفترة، نجحنا في نقل جزء كبير من الأعمال التناظرية إلى القنوات الرقمية. كانت تلك فترة مثيرة، وكان التسوق عبر الإنترنت لا يزال يتطور—خاصةً في بيئة الأعمال بين الشركات. كما زاد ذلك من شغفي بالتجارة الإلكترونية، ومنذ ذلك الحين، أصبحت منخرطًا بشكل عميق في تطور الأعمال الرقمية.

"انتقل سريعاً إلى اليوم، فإن شركتي الناشئة الجديدة yappyBuy تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي لتسهيل تفاعل الشركات ذات القنوات الرقمية مع عملائها طوال تجربة التسوق باستخدام منصة Buddy الخاصة بنا—وهي عبارة عن حل مساعد ذكي مخصص بالذكاء الاصطناعي." كان جزءًا من تجربتي الأولية في بناء شركتنا الناشئة التخرج من معهد المؤسسين، أحد أكبر برامج تسريع الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس في العالم. وقد مكنني ذلك من فهم الجوانب الرئيسية لبناء شركة ناشئة ناجحة وتطوير التقنية الذكية التي يمكنها التوسع.

عندما بدأنا رحلتنا لتطوير حل "الدفع بنقرة واحدة" للمتاجر الإلكترونية، أصبح واضحًا لنا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في مستقبل مجموعة التقنية لدينا. كما أدركت أيضًا أنه مع الذكاء الاصطناعي سيكون من الممكن أخيرًا تطوير حل يتيح تجربة تسوق مخصصة حقًا. أكدت أبحاثنا المتعمقة في السوق، التي حللنا فيها أكثر من مليون تعليق على الإنترنت، أن المشكلات الرئيسية التي تواجه المتسوقين عبر الإنترنت هي نتائج البحث المحبطة، ونقص التخصيص، وسوء الدعم. ستصبح هذه النقاط محور تركيزنا في تطوير تقنيتنا. ثم شرعنا بعد ذلك في البحث عن شريك قوي للارتقاء بأفكارنا إلى المستوى التالي.

كانت أول نقطة تواصل لنا مع IBM عندما أكمل شريكي المؤسس دورات IBM التدريبية المجانية عبر الإنترنت حول الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)1 والمساعدين الافتراضيين. بعد هذه التجربة التعليمية الرائعة، عرفنا ما نريد القيام به وبدأنا في البحث عن التطابق المناسب لرؤيتنا للمنتج.











1أكاديمية IBM للذكاء الاصطناعي

شهادة IBM AI Developer Professional على Coursera

تعلم IBM watsonx Assistant

شهادة IBM Foundations of AI الاحترافية على edX