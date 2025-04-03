في البداية، عقدت Vicom Infinity اجتماعًا مع فريق Watson™ لفهم خارطة الطريق. وعندما أصبح عرض IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers متاحًا، استوردت الشركة كود المعالجة الطبيعية الخاص بها باستخدام Watson على السحابة. وباستخدام السحابة مع تقنية التشفير من IBM، ساعدت Vicom Infinity في ضمان منع المطورين الآخرين من الوصول إلى الكود أو نسخه.

يُتيح حل Hyper Protect Virtual Servers توظيف تقنيات IBM Z® and IBM LinuxONE في السحابة، وتستخدمه Vicom Infinity لمعالجة جميع الاتصالات الواردة والصادرة ضمن حل المساعد الصوتي المؤسسي الخاص بها Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA). كما تستخدم الشركة ثلاث تقنيات من Watson: حلول IBM Watson Speech to Text، و IBM watsonx Assistant و IBM Watson Text to Speech solutions.



يشرح Kim طريقة عمل VIVA: ""عندما تَرِد اللغة كصوت، نقوم بتحويلها إلى ملف نصي باستخدام Watson Speech to Text، ثم يُحوّل الملف النصي إلى ما يُعرف بالنية (intent) باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي Watson Assistant. وعندما يتم توليد الإجابات باستخدام هذا المحرك وبرنامجنا للغة الطبيعية ضمن IBM [Cloud] Hyper Protect Virtual Servers، يتم نطقها للمستخدم باستخدام Watson Text to Speech. نحن نستخدم أيضًا سلسلة أدوات IBM الداخلية حتى نتمكن من الحفاظ على أمان مصدر الرمز في تخزين سحابة IBM."



نظرًا لأن الأمان يُعد أولوية قصوى لعملاء Vicom Infinity من المؤسسات، فإن الشركة تخزن المحادثات على حل Hyper Protect Virtual Servers. وتوفّر تقنيات Watson بوابة API آمنة لتطبيقات بيانات الصوت المؤسسية الخاصة بالعميل.



تُوفّر هذه البوابة، إلى جانب خادم Privakey CX الذي يعمل على منصة Hyper Protect Virtual Server، بيئة غنية بالأمان وتجربة سلسة لتطبيق المساعد الصوتي المؤسسي من Vicom Infinity، وذلك بتكلفة تنافسية. يقول Santalucia: ""العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية تبحث عن نوع الحل الذي لا يمكن أن يوفّره سوى الكمبيوتر المركزي لمنصة IBM Z وLinuxONE، لا سيما مع قدرات التشفير الشامل، ومع ميزة Data Privacy Passports الجديدة."



وفقا لدراسة أجراها معهد Ponemon برعاية IBM، فإن متوسط التكلفة الإجمالية لخرق البيانات يبلغ 3.92 مليون دولار أمريكي. يمكن أن تتسبب هذه الانتهاكات في خسائر مالية فادحة وتؤثر سلبًا على سمعة المنظمة لسنوات. ومع حل المساعد الصوتي من Vicom Infinity على منصة Hyper Protect Virtual Servers، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بيئة غنية بالأمان لمحادثاتها وبياناتها الصوتية..

لذلك، بدأت المؤسسات العاملة في الصناعات الحساسة للبيانات في إبداء الاهتمام. يضيف Santalucia: "بدأنا نسمع من بنوك وشركات رعاية صحية لم تكن لتتوجه إلى IBM للحصول على تقنيات صوتية، لكنها الآن تتواصل معنا بشأن تشغيل هذه الحلول على خوادم مؤسساتهم".

