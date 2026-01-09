تتعاون وكالة Social Security Scotland مع شركتَي IBM وNordcloud لتحقيق الريادة في إعادة تصوُّر تكاليف الحوسبة السحابية على المستوى الحكومي.
تم تصميم Social Security Scotland، وهي وكالة تنفيذية تابعة للحكومة الإسكتلندية، منذ اليوم الأول للعمل في بيئة الحوسبة السحابية. انطلاقًا من مهمة تقديم المزايا بشكل عادل وفعَّال لشعب اسكتلندا، قامت Social Security Scotland ببناء بنيتها التحتية على Amazon Web Services (AWS)، مستفيدةً من المرونة وقابلية التوسع للتقنيات السحابية الأصلية.
لكن النمو السريع جاء مصحوبًا بتكاليف خفية. ومع توسُّع نطاق المؤسسة، زادت نفقاتها على الحوسبة السحابية دون وجود الحوكمة المخصصة اللازمة لتتبُّعها أو تحسينها. في ظل هذه الظروف، واجهت Social Security Scotland تحديين ملحين:
ومع اقتراب برنامج التسليم من نهايته وزيادة التركيز على قيود الميزانية في كلٍّ من حكومة المملكة المتحدة والحكومات الاسكتلندية، جعلت Social Security Scotland تحسين التكاليف، دون المساس بتقديم الخدمات، أولوية أعلى بكثير، مع كون تحقيق أقصى قيمة لمواطني اسكتلندا هو الهدف الواضح.
ولمواجهة تحديات أعمالها، اتخذت Social Security Scotland قرارًا بالاستثمار والشراكة مع IBM Consulting وNordcloud، وهي شركة تابعة لشركة IBM، لوضع خارطة طريق واضحة والمساعدة على تنفيذ تحوُّل شامل في مجال العمليات المالية. بدأ التنفيذ بنشر منصة IBM® Cloudability، وهي أداة رائدة في مجال العمليات المالية توفِّر رؤية فورية للإنفاق السحابي وتكشف عن فرص تحسين التكاليف القابلة للتنفيذ.
من جانب الشراكة، عملت IBM Consulting عن كثب مع القيادة الهندسية لوكالة Social Security Scotland وكبير مسؤولي التحول الرقمي (CDO) لتقييم الأثر المالي لاستخدامهم السحابي ووضع خارطة طريق للتحول. وقد تم دعم هذا العمل الاستشاري الاستراتيجي بواسطة IBM Cloud Platform Engineering Services وIBM Cloud and Technology Strategy، ما ساعد على تصميم حل مصمم خصيصًا لبيئة القطاع العام الفريدة لوكالة Social Security Scotland.
اختارت Social Security Scotland عدم تنفيذ الخدمة المُدارة بالكامل، لكن شركة Nordcloud حددت الاستراتيجية ونموذج التشغيل ودعمت الجهود الهندسية المطلوبة والتغيير بشكل عام. وقد أدَّى ذلك، على سبيل المثال، إلى تقارير استعراضية تكشف عن الفِرق التي تستهلك موارد الحوسبة السحابية ومقدار إنفاقها. وقد مكَّن هذا Social Security Scotland من ضمان تحديد التكاليف بدقة وتعزيز ثقافة جديدة للمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق IBM Consulting أيضًا بإضافة تحليل مخصص وحلول هندسية شبه مؤتمتة لتحديد النفايات والقضاء عليها.
ظلَّ الأمن على رأس الأولويات طوال عملية التحول. أعادت كلٌّ من IBM وNordcloud وSocial Security Scotland تصميم التطبيقات على AWS مع دمج الأمن والامتثال في التصميم. وشمل ذلك تطبيق ممارسات "الامتثال ككود" التي تتماشى مع معايير الأمن الداخلي للوكالة، وسد الفجوات حيث كانت الضوابط مفقودة سابقًا. كما قام الفريق بتقديم استخدام تقنيات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات لتقليل تكاليف الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، أنشأوا إطار عمل مخصصًا لعمليات التمويل يجمع بين الأتمتة والتحليل اليدوي والاستشارات الاستراتيجية.
كانت النتيجة استراتيجية سحابية أكثر ذكاءً وشفافية، لم تعمل فقط على تحسين الإنفاق، بل عززت أيضًا تقديم الخدمات الرقمية والمرونة التشغيلية. أصبحت Social Security Scotland الآن في طليعة قدرات العمليات المالية في القطاع العام بالمملكة المتحدة، ونموذجًا للمؤسسات الأخرى لتقديم أفضل قيمة ممكنة لدافعي الضرائب.
كانت نتائج التحول فورية وذات تأثير كبير. في غضون 18 شهرًا فقط، حققت Social Security Scotland أهداف ترشيد التكاليف التي تم تحديدها في الأصل لفترة ثلاث سنوات. وفي السنة الأولى وحدها، حققت المؤسسة انخفاضًا بنسبة 30.4% في تكاليف الحوسبة السحابية. ونتيجةً لذلك، تمكَّنت الهيئة من توفير مبلغ ضخم، حيث كانت 78% من هذه الوفورات ناتجًا عن تحسين الاستخدام.
يقول كلٌّ من Olga Zagraba وMarcin Walków، مستشارو العمليات المالية في Nordcloud: "لم نكتفِ بتحقيق تحسين التكاليف، بل ساعدنا Social Security Scotland على بناء نموذج تشغيل للعمليات المالية يمنحهم السيطرة والمساءلة والاستدامة على المدى الطويل. وقد ساهم إدخال وحدة اقتصاديات السحابة في تقديم معيار لقياس قيمة السحابة للأعمال. إن تحقيق مدخرات تعادل ثلاث سنوات في 18 شهرًا فقط كان دليلًا على قوة التعاون بين الاستشارات الاستراتيجية والهندسة".
وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
تأسست Social Security Scotland في 2018، وهي وكالة تنفيذية تابعة للحكومة الإسكتلندية. يقع مقرها الرئيسي في داندي وغلاسكو، وتُدير 17 نوعًا من الإعانات لحوالي 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء إسكتلندا. ويعمل لديها ما يقرب من 4,000 موظف، وفق مبادئ الكرامة والإنصاف والاحترام لدعم المحتاجين.
تقدِّم IBM Consulting هياكل وأساليب وأدوات لتقليل الإنفاق على الحوسبة السحابية وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.
