يُتيح التخلُّص من الهدر وتحسين الإنفاق إمكانية إعادة الاستثمار. هذا ما تعنيه IBM بعبارة (التوفير لتحقيق التحوُّل). دع IBM Consulting تساعدك على تمويل رحلة التحديث الخاصة بك ذاتيًا من خلال إدارة مالية رشيدة لإنفاقك السحابي، مستندة إلى مبادئ أُطر عمل العمليات المالية (FinOps) وإدارة الأعمال التكنولوجية (TBM).
تقدِّم IBM Consulting خدمات العمليات المالية (FinOps) بما يتماشى مع إطار عمل FinOps.org و TBM Council. ونلتزم بمبادئ العمليات المالية والتي تتضمن التعاون واتخاذ القرارات بناءً على قيمة الأعمال وملكية الإنفاق السحابي، وإمكانية الوصول إلى البيانات، والحوكمة المركزية، والمساءلة الموزَّعة لاستهلاك السحابة. كما نوفر المعلومات ونحسِّن الأداء وندير العمليات بثقافة العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية لتحقيق نتائج أعمال إيجابية.
ندعم عملاءنا بالطريقة التي تميِّز IBM Consulting:
Cloud Cost Management and Optimization Solutions
تزويد العملاء بتقييم لمستوى نضج وقدرات العمليات المالية و/ أو إدارة الأعمال التكنولوجية في مؤسساتهم، وتحديد فرص تحسين التكاليف على المستوى العام، ووضع استراتيجية مستقبلية، وتقديم التدريب عند الحاجة.
تزويد العملاء بفهم تفصيلي لتكاليف سعة السحابة وفرص التحسين، بما في ذلك تقديم استشارات الخبراء حول تحديث البنية التحتية لتعزيز قيمة السحابة وتقليل التكاليف.
تقديم خدمات مُدارة للعمليات المالية و/ أو إدارة الأعمال التكنولوجية للعملاء الذين يحتاجون إلى نموذج تشغيلي قوي وقابل للتوسع لإدارة وقياس وتحسين نفقات السحابة بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
تزويد العملاء برؤية موحدة وفي الوقت الفعلي لبيانات تكلفة السحابة، مما يتيح شفافية أكبر للتكاليف وتحكمًا أفضل وزيادة في توفير سعة السحابة.
نشرت شركتا Apptio و Nordcloud التابعتان لشركة IBM أكثر من 100 دراسة حالة، بما في ذلك:
شاهِد جميع دراسات الحالة الخاصة بشركة Apptio
شريك وقائد عالمي في ممارسة استشارات السحابة لدى IBM، يمتلك James سنوات عديدة من الخبرة العملية في مساعدة العملاء على تحقيق التحولات الرقمية وتحولات السحابة ومحافظ التطبيقات التي تركِّز على تحقيق نتائج للأعمال.
يتناول هذا الكتاب الإلكتروني أربع طرق لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات لديك.
تعالج مجموعة حلول العمليات المالية المقدمة من IBM التحديات الأكثر إلحاحًا في إدارة الشؤون المالية السحابية.
عزِّز قيمة إنفاقك على التكنولوجيا في أي بيئة سحابية.
مجموعة من حلول برمجيات إدارة العمليات المالية التقنية، والإدارة المالية السحابية، والتخطيط المرن للمؤسسات، والتي تتيح لك ربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال واضحة.
منصة برمجيا تساعد المؤسسات على تحسين أداء وتكلفة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، بما في ذلك البيئات السحابية العامة والخاصة والهجينة.
حل العمليات المالية الرائد في السوق الذي يمنح الممارسين القدرات التي يحتاجون إليها، بغض النظر عن مرحلة رحلتهم السحابية، لجعل السحابة ميزة تنافسية.