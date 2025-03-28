بصفتها شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع وتوريد أنظمة تعليق الشاحنات والمقطورات المتوسطة والثقيلة وأنظمة تعليق المقطورات في الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك شركة Hendrickson الولايات المتحدة الأمريكية أن العملاء يعتمدون على قدرتها على التسليم.



عندما فرض أكبر عملاء شركة Hendrickson لصناعة الشاحنات على مورديها الرئيسيين توفير إمكانيات واجهة برمجة التطبيقات (API) في الوقت الفعلي، لم يكن السؤال عما إذا كانت Hendrickson ستمتثل للأمر، بل كيف.

لم يكن الطلب مفاجئًا تمامًا. يعد الانتقال إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات للتعامل مع الشركاء والعملاء بين الشركات جزءًا من اتجاه متنامٍ في مختلف القطاعات. في عام 2015، تمت إدارة 85٪ من معاملات سلسلة التوريد من خلال واجهات البيانات الإلكترونية (EDIs). في المقابل، تتوقع Gartner أنه بحلول عام 2023، سيتم إجراء أكثر من 50٪ من المعاملات من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

حاليًا، تستخدم Hendrickson التبادل الإلكتروني للبيانات في حوالي 70٪ من معاملاتها التي تربط عملائها بنظام تخطيط موارد المؤسسات المستند إلى السحابة لأغراض إدخال الطلبات والتتبع والفواتير. في حين أن التبادل الإلكتروني للبيانات الإلكترونية قد قلل إلى حد كبير من الحاجة إلى العمليات اليدوية وزاد من الكفاءة بالنسبة إلى Hendrickson وعملائها، فإن واجهات برمجة التطبيقات توفر مزايا مميزة أراد أكبر عملاء Hendrickson الاستفادة منها—وعلى رأسها القدرة على إجراء المعاملات في الوقت الفعلي.