منصة تكامل رائدة قائمة على السحابة مصممة لتحسين معاملات EDI وB2B API
تعمل منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS®، التي كانت تُعرف سابقًا باسم ®IBM Sterling Supply Chain Business Network، على تسهيل تبادل البيانات مع الشركاء، وتدعم تنسيقات EDI وAPI، وتوفر رؤية في الوقت الحقيقي للمستندات الرئيسية مع معالجة وتحليلات مؤتمتة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
تقليل الانقطاعات غير المخطط لها.1
تسريع عملية ضم الشركاء الجدد.1
تحسين رضا العملاء.1
حوالي ضعف السرعة.1
بسّط عمليات B2B من خلال دمج أكثر من 3.1 مليون شركة بسرعة، ودعم اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) واتصالات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) على منصة واحدة.
احصل على رؤية واضحة للبيانات من خلال استعلامات الذكاء الاصطناعي بلُغةٍ طبيعيةٍ، وباشر بإدارة الاستثناءات بكفاءة من خلال تنبيهات مؤتمتة قابلة للتخصيص لتوفير الوقت.
اعتمد على خيار الخدمة المُدارة من الإصدار Premium لضم مجتمعات العملاء والشركاء والاحتفاظ بهم، مما يسمح لك بالتركيز على نمو أعمالك.
خصّص النظام باستخدام الخيارات المُدارة من IBM أو خيارات الخدمة الذاتية للمنصة لتتماشى مع موارد تكنولوجيا المعلومات واحتياجاتك.
1 "The Business Value of IBM Sterling Data Exchange "، Simon Ellis، وMatthew Marden، شركة International Data Corporation، سبتمبر 2023.