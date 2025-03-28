أمطر الموظفون والشركاء التجاريون Phil Catlin، مدير تطوير التطبيقات في مجموعة Formica، بانتظام بالأسئلة حول تطبيقات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الجديدة والاتصالات الحالية. لقد تواصلوا معه من خلال مكتب المساعدة بالشركة، والبريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية.

ويتذكر قائلًا: "هناك الكثير منهم، وأنا واحد فقط. لم يكن لديّ ما يكفي من الامتدادات على هاتفي عندما بدأوا جميعاً بالاتصال" يتذكر.

والسبب؟ قامت مجموعة Formica في الأصل وبنجاح بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة معاملات B2B لمزود حلول إدارة المعلومات الذي استحوذ عليه بائع آخر في وقت لاحق. تدهورت خدمة المزود الجديد بشكل ملحوظ، تاركة Catlin بدون دعم استباقي وموثوق. بدلًا من ذلك، أمضى وقتًا طويلًا في متابعة طلبات مستخدمي الأعمال للحصول على مساعدة النظام.

تضم شبكة التجارة المرتبطة بالتسويق الخاصة بالشركة شركات التصنيع والموزعين وكبار تجار التجزئة في مجال تحسين المنازل في كل قارة. توسعت الشبكة مع توسع الأعمال التجارية، التي بدأت مع اختراع صفائح الضغط العالي في عام 1913. على مدى أكثر من قرن من الزمان، نمت الشركة من خلال الاستحواذ والابتكار في بناء الأسطح. اليوم، تقوم مجموعة Formica بتصميم وتصنيع وتوزيع العديد من مواد تسطيح المساحات السكنية والتجارية، بما في ذلك الألواح المصفحة عالية الضغط والأسطح الصلبة وألواح الجدران الزخرفية.

يشرف Catlin على التجارة الإلكترونية العالمية لمجموعة Formica وأنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات من المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة في سينسيناتي، أوهايو. نظرًا للخدمة السيئة للمزود، فقد كافح للحفاظ على عمليات سلسلة التوريد المرنة وسريعة الاستجابة والفعالة من حيث التكلفة.