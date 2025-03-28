أمطر الموظفون والشركاء التجاريون Phil Catlin، مدير تطوير التطبيقات في مجموعة Formica، بانتظام بالأسئلة حول تطبيقات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الجديدة والاتصالات الحالية. لقد تواصلوا معه من خلال مكتب المساعدة بالشركة، والبريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية.
ويتذكر قائلًا: "هناك الكثير منهم، وأنا واحد فقط. لم يكن لديّ ما يكفي من الامتدادات على هاتفي عندما بدأوا جميعاً بالاتصال" يتذكر.
والسبب؟ قامت مجموعة Formica في الأصل وبنجاح بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة معاملات B2B لمزود حلول إدارة المعلومات الذي استحوذ عليه بائع آخر في وقت لاحق. تدهورت خدمة المزود الجديد بشكل ملحوظ، تاركة Catlin بدون دعم استباقي وموثوق. بدلًا من ذلك، أمضى وقتًا طويلًا في متابعة طلبات مستخدمي الأعمال للحصول على مساعدة النظام.
تضم شبكة التجارة المرتبطة بالتسويق الخاصة بالشركة شركات التصنيع والموزعين وكبار تجار التجزئة في مجال تحسين المنازل في كل قارة. توسعت الشبكة مع توسع الأعمال التجارية، التي بدأت مع اختراع صفائح الضغط العالي في عام 1913. على مدى أكثر من قرن من الزمان، نمت الشركة من خلال الاستحواذ والابتكار في بناء الأسطح. اليوم، تقوم مجموعة Formica بتصميم وتصنيع وتوزيع العديد من مواد تسطيح المساحات السكنية والتجارية، بما في ذلك الألواح المصفحة عالية الضغط والأسطح الصلبة وألواح الجدران الزخرفية.
يشرف Catlin على التجارة الإلكترونية العالمية لمجموعة Formica وأنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات من المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة في سينسيناتي، أوهايو. نظرًا للخدمة السيئة للمزود، فقد كافح للحفاظ على عمليات سلسلة التوريد المرنة وسريعة الاستجابة والفعالة من حيث التكلفة.
زيادة حجم المعاملات بين الشركات (B2B) بنسبة 40٪ تقريبًا يوميًا
تقليل فترة التأهيل للشركاء التجاريين الجدد من 8 أشهر إلى أقل من أسبوعين
عندما كان الشركاء يتصلون بمجموعة Formica لطرح استفسارات أو استفساراتهم، لم يكن بإمكان فرق العمل غير التقنية، مثل فرق الحسابات المدينة وخدمة العملاء، استرداد المستندات ذات الصلة بسرعة بأنفسهم. بدلًا من ذلك ، لجأوا إلى Catlin لتتبعها.
ولعل الأهم من ذلك أنه لم يكن بالإمكان ضم الشركاء بسرعة إلى النظام. ويقول: "لقد تأخرنا كثيراً في تنفيذ بعض عمليات تنفيذ التأهيل. أنا أتحدث عن مشاريع استمرت ثمانية أشهر أو أكثر". "لقد خسرنا المبيعات بالفعل لأن مزودنا الخارجي لم يتمكن من التعامل مع العملاء في الوقت المناسب."
بالإضافة إلى ذلك، توقف المزود عن تحسين الحل، الذي يفتقر إلى البحث القائم على الذكاء الاصطناعي والوظائف الأخرى. كما أن الحل لا يمكن أن يدعم بشكل كاف الخدمات اللوجستية المعقدة للتجارة الدولية.
يعلق Catlin قائلًا: "لقد تركتنا عملية الاستحواذ بمنتج راكد".
مع تزايد الإحباطات في جميع أنحاء المؤسسة، أصدر Catlin طلبًا لتقديم عروض للتعرف على حلول شبكة سلسلة التوريد الخاصة بالمورّدين الآخرين. ”لقد سررتُ وفوجئت بأن شركة IBM قدمت عروضًا تنافسية للغاية بعروض تتميز بأدوات إلكترونية أكثر نظافة وأسهل في التنقل عبر الإنترنت من تلك التي قدمها مورّدنا السابق. يقول Catlin: "حتى رجال الأعمال غير التقنيين يمكنهم استخدامها والاستفادة منها".
ويضيف: "جلبت IBM أيضًا انتشارًا عالميًا إلى الطاولة". "كان ذلك مهما للغاية بالنسبة لنا."
اختارت مجموعة فورميكا خدمات خطة Premium لمنصة البرمجيات كخمة (SaaS) للتكامل بين الشركات ®IBM Sterling المُدارة، والتي توفر اتصالًا غنيًا بالخصائص الأمنية قائمًا على البيئة السحابية عبر شبكات التداول مع دعم مخصص. يتضمن العرض ميزة Business Transaction Intelligence، والتي تمكّن مستخدمي الأعمال من الحصول على معارف في الوقت الفعلي ورؤية أعمق وتنبيهات التناقضات. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكن لأعمالهم تسهيل اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأفضل للمساعدة في التخفيف من اضطرابات سلسلة التوريد.
في غضون ستة أشهر من توقيع العقد، بدأت مجموعة Formica العمل باستخدام الخدمة. عمل Catlin مع IBM لاستيعاب أكثر من 80 تنسيقا للبيانات ودمج نظام تخطيط موارد المؤسسة والأنظمة الخلفية الأخرى التي تعمل على البنية التحتية السحابية الخاصة لمجموعة Formica.
”لقد حظينا بفريق تنفيذ رائع من IBM، ولا يمكنني حقًا أن أقول ما يكفي من الأشياء الرائعة عن هؤلاء الأشخاص. فكم عدد المشاريع التي يمكنك القول بصدق أنها تأتي في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية والنطاق الأصلي؟ وقد فعلنا ذلك دون أي تعطيل لأعمالنا،" يقول كاتلين.
من خلال خدمات B2B Integration SaaS Premium، يقوم المسؤول التنفيذي لمشروع IBM بتنسيق جهود الاتصالات ورسم الخرائط والاختبار وغيرها من فرق منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) للتكامل بين الشركات التي تشارك في إلحاق شركاء B2B جدد، مما يحرر Catlin من الإدارة التفصيلية لعمليات تكامل التأهيل العالمية. كما أنه وزملاؤه لديهم المزيد من الوقت لخدمة الشركاء الحاليين بشكل أفضل وتعزيز العلاقات مع الشركاء الجدد. كما يخطط أيضًا للاستفادة من قابلية التوسع والدعم العالميين لشركة IBM لدمج موردي مجموعة Formica حول العالم في النظام.
بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة Business Transaction Intelligence، يمكن لمستخدمي الأعمال في مجموعة Formica الوصول إلى بوابة الخدمة الذاتية سهلة الاستخدام التي تتيح لهم عرض المعاملات بين الشركات (B2B) عبر دورة حياة الطلب إلى التسليم. "إنهم سعداء حقا لأنهم يستطيعون استخدام عمليات البحث باللغة الطبيعية ويمكنهم بالفعل العثور على المعلومات التي يبحثون عنها"، يعلق كاتلين.
مع زيادة وضوح الشبكة، يمكن أيضاً لفرق الحسابات المستحقة القبض وخدمة العملاء وفرق مكاتب التشغيل الأخرى العمل بسلاسة أكبر مع بعضها البعض ومع الشركاء التجاريين. ويوضح Catlin: "على سبيل المثال، إذا اتصل أحد العملاء للسؤال عن حالة طلب الشراء الخاص به، يمكن للمندوب تسجيل الدخول إلى البوابة ومعرفة ما إذا كان الطلب قد وصل، وإذا كان قد وصل، فيمكنه معرفة الوقت الذي تم إرساله فيه ومكانه". "لم يكن ذلك ممكنًا من قبل، والآن أصبح الأمر روتينيًا."
باستخدام حل ™IBM Sterling، خفضت Formica مجموعة فترة الإعداد للشركاء الجدد من ما يصل إلى ثمانية أشهر إلى أقل من أسبوعين، اعتمادًا على التعقيدات التي تنطوي عليها. وبالنظر إلى هذه الكفاءات وغيرها من الكفاءات الجديدة، أضاف Catlin ستة شركاء جدد إلى شبكة الشركة في غضون سبعة أشهر من بدء العمل باستخدام حل IBM Sterling. وهو بصدد إضافة ستة آخرين.
يمكن للشركة أيضا معالجة معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات بشكل أسرع وبأخطاء أقل، مما يساعد على ضمان التسليم في الوقت المحدد وزيادة الرضا بين الشركاء. دون الحاجة إلى موظفين جدد، زادت الشركة المعاملات اليومية بنسبة 40٪ تقريبا، من 1,800 إلى 2,500 مستند، وهو رقم مستمر في النمو. في الوقت ذاته، انخفض حجم مكالمات الخدمة وتذاكر مكتب المساعدة الداخلي.
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علاوة على ذلك، يمكن لمجموعة Formica تحقيق عائد على الاستثمار في غضون عامين وتوفير 63٪ في تكاليف الدعم على مدى خمس سنوات. إنها أموال يمكن للشركة إعادة استثمارها في الأعمال التجارية. يقول Catlin: "لقد كان الانتقال إلى شركة IBM قرارًا لا يحتاج إلى تفكير؛ لقد كان حقًا أحد أسهل القرارات التي اتخذناها".
وأخيرا، من خلال التعامل مع شركة IBM، يستطيع Catlin الاستفادة من الابتكارات المستمرة في المنصة. ويقول: ”إنه يمنحني شعورًا جيدًا أن أعرف أنني أعمل على منتج أساسي مدعوم يتم تحسينه وتطويره ويحظى بمكانة ذهنية لدى إدارتنا“. ”أنا واثق من أنه مع تقدم التكنولوجيا نحو الأمام، سنكون قادرين على المضي قدمًا بها.“
مجموعة Formica (الرابط موجود خارج ibm.com) هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الأسطح ذات العلامات التجارية والمصممة للعملاء التجاريين والسكنيين في جميع أنحاء العالم. تركز المؤسسة على الجودة والخدمة والابتكار، وتسعى إلى جعل منتجاتها في متناول الجميع. مع حوالي 3300 موظف، تعد مجموعة Formica قسمًا من شركة Broadview Holding، وهي شركة قابضة صناعية مقرها هولندا.
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تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، مايو 2021.
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