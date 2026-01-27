خلق مساحة للنمو مع ردود فعل أسرع بنسبة 90 في المائة على الذروة الموسمية في متطلبات التبادل الإلكتروني للبيانات
لتعزيز عملية التوسع، استهدفت CEVA Logistics موثوقية عالية جدًا لخدمات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) التي تربط شبكة واسعة من عملائها وشركاء التداول. اليوم، تضيف CEVA سعة إضافية لخدمات EDI بسرعة - ما يُتيح توافرًا عاليًا حتى خلال ذروة المواسم، والمساحة الكافية لتولي أعمال جديدة مع الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
لتعزيز نمو أعمالها، ركَّزت CEVA Logistics على ضمان توفُّر ثابت وموثوق به لخدمات تبادل البيانات الإلكتروني (EDI) التي تربط شبكة واسعة من العملاء والمورِّدين وشركاء الخدمات اللوجستية.
تعمل CEVA Logistics على ترحيل خدمات EDI الخاصة بها إلى IBM® Supply Chain Business Network - ما يُتيح توسُّعًا مرنًا وسعة قابلة للتكيف مع الحفاظ على توافر الخدمة بشكل مستمر في السحابة.
بالنسبة إلى المستهلكين، تُعَد أحداث البيع بالتجزئة مثل الجمعة البيضاء واثنين الإنترنت (Cyber Monday) فرصًا رائعة للحصول على عروض مذهلة - ولكن بالنسبة إلى شركات الخدمات اللوجستية التي تعمل خلف الكواليس، يمكن أن تكون هذه الزيادة الضخمة في الطلب تحديًا صعبًا.
للحفاظ على سير سلسلة التوريد بسلاسة، تعتمد شركات الخدمات اللوجستية على رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) -التي تحتوي على معلومات حول أوامر الشراء والفواتير والتأكيدات وغيرها- التي تتدفق بين مئات العملاء والمورِّدين وشركاء الخدمات اللوجستية. مع اقتراب الأحداث الكبرى للبيع بالتجزئة، يمكن أن يرتفع حجم رسائل EDI المرسلة إلى شركات الخدمات اللوجستية بشكل كبير، وأي تأخيرات في المعالجة تزيد من مخاطر فقدان الإيرادات وتشويه السمعة. كيف يمكن لشركات الخدمات اللوجستية الحصول على خدمات EDI عالية الأداء وموثوق بها وقابلة للتوسُّع دون إنفاق مبالغ طائلة؟
قررت CEVA Logistics -إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات اللوجستية- مواجهة هذا التحدي مباشرةً.
يشرح Jeff Liddicoat، مسؤول أول لتسليم خدمات نظم المعلومات والتكامل في CEVA Logistics: "لمساعدتنا على التواصل مع شبكة متنامية تضم 1,400 شريك تجاري، نستخدم 2,300 خريطة EDI لمعالجة نحو مليون معاملة يوميًا".
ويضيف: "حاليًا، تتدفق نحو ستة جيجابايت من بيانات EDI عبر أنظمتنا كل 24 ساعة، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 18 جيجابايت مع استمرارنا في كسب عملاء جُدُد خلال السنوات الخمس القادمة".
ويضيف: "في فترات محددة من السنة مثل الجمعة البيضاء واثنين الإنترنت (Cyber Monday)، نشهد طفرة كبيرة في الطلب على أنظمة EDI لدينا - وخاصةً من جانب عملائنا الكبار". على سبيل المثال، إذا أطلقت Microsoft أو Dell منتجات جديدة، يمكن أن تتضاعف أحجام المعاملات لدينا بسهولة خلال أيام قليلة.
"في السابق، كنا نعتمد على عدد من المنصات الداخلية القديمة لدعم عمليات EDI لدينا. كان توسيع البنية التحتية لخدمات EDI يتطلب تجهيز أجهزة جديدة بشكل مستهلك للوقت ومكلف، ما جعل من الصعب علينا الاستجابة بسرعة لارتفاعات الطلب".
"علاوةً على ذلك، نظرًا لاستخدامنا أنظمة متعددة ومختلفة، كان تقديم الدعم مهمة معقدة، ما أدى إلى زيادة خطر توقف الأنظمة الحيوية بشكل غير مخطط له في اللحظات الحرجة. ولتمكيننا من استيعاب عملاء جُدُد مع الاستمرار في تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا الحاليين، بحثنا عن حل EDI حديث ومخصص للمؤسسات".
لدعم توسُّع الأعمال بطريقة متحكَّم بها دون التأثير في مستويات الخدمة في EDI، قررت CEVA Logistics ترحيل أنظمتها المتعددة إلى IBM® Supply Chain Business Network - حل آمن قائم على السحابة.
يتذكَّر Jeff Liddicoat قائلًا: "من بين كل الخيارات التي درسناها للمنصة الجديدة للتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، شعرنا بأن IBM Supply Chain Business Network توفِّر أفضل توازن بين الأداء، وقابلية التوسع والتوافر لتلبية متطلبات أعمالنا".
"لقد حسبنا أن حل الخدمات المدارة من IBM سيساعدنا على تجنُّب 50 بالمئة من التكاليف الرأسمالية مقارنةً ببناء منصة EDI داخلية جديدة. والأفضل من ذلك، أن نموذج السحابة يعني أننا لا نضطر أبدًا للقلق بشأن البنية التحتية الأساسية - ما يُلغي الحاجة إلى الإنفاق التشغيلي على تحديثات البرمجيات أو تجهيز أجهزة جديدة".
اليوم، تعمل CEVA Logistics مع IBM لتوثيق متطلبات شركائها التجاريين وواجهاتهم، وترحيلها إلى الحل السحابي. حتى الآن، تمكَّنت CEVA Logistics من ترحيل نحو نصف حجم معاملات EDI الإجمالي إلى المنصة الجديدة والحديثة.
يقول Jeff Liddicoat: "إحدى الفوائد غير المتوقعة من توثيق أنظمة EDI القديمة هو أنه يُتيح لنا إعادة النظر في أساليبنا واكتشاف طرق لتحسين العمليات على المنصة الجديدة. بمجرد مراجعة عملياتنا، اكتشفنا خرائط وواجهات وتقارير لم تكن نشطة منذ عدة سنوات - ما أتاح لنا العودة إلى الأعمال للتحقق من إذا ما كانت هذه العناصر مطلوبة على منصة IBM". من خلال هذه العملية التكرارية وحدها، نقدِّر أننا قللنا متطلبات الهجرة بحوالي 40 بالمئة.
"من الأمثلة الأخرى هو الإشعارات المسبقة للشحن [ASNs] للشحنات عالية الحجم. كان تحويل ASNs على نظامنا السابق يستغرق ما يصل إلى ساعتين، وكل دقيقة تتجاوز اتفاقية مستوى الخدمة مع العملاء البالغة 30 دقيقة كانت تزيد من خطر تأخير مواعيد التسليم الأساسية. ومنذ نقل بعض أكبر عملائنا إلى المنصة الجديدة، ساعدتنا IBM على تحديد وتنفيذ تحسينات أداء ساهمت في تقليل وقت معالجة ASNs إلى دقائق".
مع اعتماد CEVA Logistics على IBM Supply Chain Business Network لإدارة عمليات EDI، أصبح بإمكانها التسليم في الوقت المحدد، في كل مرة - ما يؤدي إلى تعزيز رضا العملاء حتى مع نمو أعمالها.
يقول Jeff Liddicoat: "في السابق، كانت أحجام EDI التي نتعامل معها في يوم الجمعة البيضاء تمثِّل ضغطًا حقيقيًا على أنظمتنا وعلاقاتنا مع العملاء. بفضل منصتنا الحديثة من IBM، أصبح بإمكاننا إسعاد عملائنا بمستويات خدمة EDI أعلى من أي وقت مضى. يمكننا زيادة سعة EDI الإضافية على حل IBM بضغطة زر، وتشغيل النظام في غضون أيام بدلًا من أسابيع - بسرعة تفوق ما كان ممكنًا سابقًا بنسبة 90%. ونظرًا لأن IBM Supply Chain Business Network توفِّر سعة مرنة حقًا، فإننا ندفع فقط مقابل موارد الحوسبة التي نحتاجها".
"نقلنا مؤخرًا أحد أكبر عملائنا إلى المنصة قبل موعد الجمعة البيضاء. تعامَل حل IBM مع الارتفاع المفاجئ في أحجام EDI بشكل ممتاز - ما ساعدنا على تلبية توقعات عميل مهم وتجاوزها، وتعزيز ولائه. يُجري العديد من عملائنا تقييمًا لجودة مزوِّدي خدماتهم اللوجستية. لقد فزنا مؤخرًا بجائزة المورِّد المتميز لهذا العام من أحد أكبر عملائنا في قطاع السيارات، ونحن واثقون من أن حل التكامل بين الشركات (B2B) من IBM سيسهِّل علينا الاستمرار في تحقيق التقييمات العالية والحفاظ على سمعتنا القوية التي تشجِّع على تكرار الأعمال".
مع استمرار CEVA Logistics في الانتقال إلى سحابة IBM، فهي تخطط بالفعل لطرق مبتكرة لتعزيز خدمات EDI التي تقدِّمها للأعمال.
يوضِّح Jeff Liddicoat: "يتميز قطاع الخدمات اللوجستية بمنافسة شديدة وهوامش ربح ضيقة. لتقديم عروض تنافسية وحماية أرباحنا، يطلب مستخدمو الأعمال لدينا عروض أسعار لخدمات EDI الجديدة. ونظرًا لاعتماد نهجنا السابق على عدد كبير من الموارد الداخلية المختلفة، كان من الصعب للغاية تقدير الوقت والموارد الدقيقة المطلوبة".
"يُتيح لنا حل IBM تقديم كتالوج خدمة ذاتية بأسعار ثابتة للأعمال، يُظهر لهم الوقت والتكلفة الدقيقة لإنشاء خرائط وشركاء تجاريين جُدُد - ما يجعل من السهل على الأعمال إعداد عروض تنافسية للفوز بعملاء جُدُد. يُتيح لنا حل IBM أيضًا تقديم وصول ذاتي إلى معلومات حول وقت تشغيل EDI وحالة تسليم الرسائل من خلال بوابة داخلية آمنة تُعرَف باسم CEVA Matrix Connect".
يعلق Jeff Liddicoat: "بمجرد اكتمال الترحيل إلى سحابة IBM، نقدِّر أننا سنقلل وقت الوصول للسوق للاتصالات الجديدة في EDI بنسبة 40% - ما يساعدنا على جذب عملاء جُدُد بشكل أسرع من اليوم. نحن ندرس أيضًا إمكانية إنشاء قوالب EDI جاهزة، ما سيؤدي إلى تسريع عملية الانضمام، وتقليل التكاليف، وتعزيز قدرتنا التنافسية".
ويختتم قائلًا: "تتميز بأنها IBM Supply Chain Business Network مرنة وسريعة الاستجابة إلى درجة أننا نعتبرها امتدادًا لأعمالنا. وبفضل شراكتنا الوثيقة مع IBM، حصلنا على أداء EDI وقابلية التوسع والتوافر التي نحتاجها لتحقيق طموحاتنا في النمو".
تأسست في 2007 نتيجة اندماج TNT Logistics وEGL Eagle Global Logistics، CEVA Logistics (الرابط خارج موقع ibm.com) وهي واحدة من أبرز شركات الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. تشمل عروض الشركة الشاملة النقل البحري والبري، والخدمات اللوجستية التعاقدية، وإدارة النقل، وإدارة التوزيع، وتوظف 44,000 شخص وتبلغ إيراداتها السنوية حوالي 8.5 مليارات دولار أمريكي.
لمعرفة المزيد عن IBM Supply Chain Business Network، تواصَل مع ممثل IBM الخاص بك أو شريك أعمال IBM، أو تفضَّل بزيارة: https://www.ibm.com/watson/supply-chain/resources/ai-business-network/
