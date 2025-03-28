شركة تأمين دولية تنقل مراكز بياناتها إلى سحابة AWS
Helvetia Insurance وIBM
لقطة علوية لطريق متعرج عبر ممر جبلي
نهاية عصر

Helvetia Insurance، هي شركة تأمين كبرى مقرها في سويسرا، وتخدم عملاء في جميع أنحاء أوروبا. عندما انتهى عقد مركز بيانات شركة Helvetia، اتخذت الشركة قرارًا واضحًا بالانتقال إلى سحابة عامة، وتحديدًا سحابة AWS. كان الهدف من هذه الخطوة هو تحديث البنية التحتية للتقنيات التي تحافظ على تقديم خدمات شركة التأمين عبر الإنترنت وإتاحتها للعملاء.

وقد عزز هذا القرار الإستراتيجي إستراتيجية شركة Helvetia التي تُركز على السحابة في المقام الأول بهدف وضع خط الأساس لتوفير تكاليف البنية التحتية في المستقبل، مع تسريع الدخول إلى السوق والابتكار.

اختارت Helvetia شركة ®IBM Consulting لتنفيذ عملية الانتقال، ما يسلط الضوء على أهمية الكفاءة الفعلية والتقنية للسحابة. كان فريق خبراء السحابة الأصلية في Nordcloud، وهي شركة تابعة لشركة IBM، ملتزمًا بمتطلبات شركة Helvetia.
%70 وصلت نسبة تحسن الاستدامة إلى 70% باستخدام موقع سحابة AWS محدد أقل من 24 ساعة انخفض الوقت اللازم لإجراء العمليات بعد إعداد السحابة من أسابيع
احتاجت شركة Helvetia إلى شريك ذي خبرة في عمليات النقل الجماعي من أجل تطبيق نهج شامل - بدءًا من الإعداد والتخطيط وبناء حالات الاختبار، مرورًا بالانتقال والإعداد، ووصولاً إلى العمليات والرعاية الفائقة. كما أن إعداد أحمال تشغيل العمليات في أثناء عملية النقل يستلزم وجود عملية انتقال سلسة. Markus Marksteiner رئيس Group Technology Solutions شركة Helvetia
الانتقال من البيئات المحلية إلى AWS باستخدام نهج تنظيم عملية النقل المقدم من شركة Nordcloud

استخدمت شركة IBM Consulting نهج تنظيم عملية النقل المتميز المقدم من شركة Nordcloud وذلك لتسهيل الانتقال السريع والسلس. لم يُسرع نموذج المشاركة هذا عملية النقل فحسب، بل ساعد أيضًا على ضمان توحيد اللوائح والالتزام بها، مع تقليل مخاطر حدوث الأخطاء البشرية إلى حد كبير.

غالبًا ما كانت العمليات واسعة النطاق لنقل المشاريع ذات الحجم المماثل إلى السحابة تستلزم حدوث تأخيرات في إعداد مزود خدمات السحابة، ولكن النهج الذي اتبعته شركة IBM قلل مدة إعداد كل خادم من أسابيع إلى 24 ساعة. صُمم نهج تنظيم عملية النقل خصوصًا لإجراء عمليات النقل الجماعي التي تضم عشرات (وحتى مئات) التطبيقات والخوادم.

كان الهدف من إطلاق مفهوم تنظيم عملية النقل يتمثل في منع هذا التأخير عن طريق أتمتة عملية إعداد حالات الانتقال مثل شركة Helvetia. علاوة على ذلك، وبفضل الأتمتة الشاملة والعملية المتميزة التي تُنظمها شركة Nordcloud، فقد توفرت إمكانية ترتيب عدد أكبر من الخوادم وتنظيمهم، ومن ثَم تقليل الوقت الإجمالي اللازم للخروج من مركز البيانات.
لقد نجحت شركة IBM Nordcloud في الاندماج مع فريق شركة Helvetia والشركاء الآخرين، ما سهل الانتقال من مراكز بيانات شركة Helvetia إلى AWS بشكل أساسي في إطار زمني قصير. Marc Schmidle مدير برنامج التوريد الأمثل لمراكز البيانات (DaRiSo) شركة Helvetia
تفعيل التحديث على السحابة

ستتيح عملية النقل وخدمات السحابة الأصلية الشاملة المدارة التي توفرها شركة IBM وNordcloud إجراء عمليات تحديث سلسة في شركة Helvetia.  

تستخدم الإدارات الداخلية بشركة التأمين خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات بمرونة وسلاسة أعلى في الوقت الحالي. توفير الموارد الذي كان يستغرق أسابيع يحدث الآن على الفور بفضل الخدمات الموحدة والعمليات التلقائية. كما ساعدت عملية الانتقال إلى السحابة وخدمات السحابة المدارة التي توفرها Nordcloud شركة Helvetia على تقليل تكاليف البنية التحتية من خلال إجراء التحسين في أثناء عملية النقل وبعدها.

أصبحت شركة Helvetia مؤسسة أكثر استدامة من خلال التخلص من مراكز البيانات القديمة واستخدام تقنية السحابة العامة المدعومة بالطاقة المتجددة. كما أصبحت واحدة من أوائل المؤسسات التي حظيت بدرجة عالية من التنظيم في عملية الانتقال إلى السحابة في سويسرا. يُظهر المخطط الذي قدمته IBM وNordcloud كيف يمكن للمؤسسات السويسرية الأخرى إجراء عملية نقل شاملة مماثلة بتكاليف منخفضة.
بفضل التحول الناجح لعمليات تقنية المعلومات وإيقاف تشغيل مراكز البيانات لدينا، أصبحت الموارد متوفرة لدى موظفينا الآن لتنفيذ التحسينات والإصلاحات المستقبلية بما يتماشى مع إستراتيجية تقنية المعلومات في شركة Helvetia. Eric Jehle رئيس قسم خدمات البينة التحتية كخدمة المدراة شركة Helvetia
شعار شركة Helvetia
نبذة عن شركة Helvetia Insurance

شركة Helvetia (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي مجموعة تأمين دولية مقرها سانت جالن، في سويسرا. توفر المجموعة منتجات وخدمات وحلول شاملة في مجال التأمين والمعاشات والاستثمارات. يعمل بشركة Helvetia حوالي 14000 موظف في جميع أنحاء أوروبا، وتُدير عمليات في سويسرا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
شعار شركة Nordcloud
نبذة عن IBM Consulting وNordcloud

تعمل IBM Consulting على تسريع تحول الأعمال لدى عملائنا من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من منظومة الشركاء الواسعة لدينا. وبفضل خبرتنا المتعمقة في المجال والأعمال والتي تشمل الإستراتيجيات وتصميم التجارب والتقنيات والعمليات، أصبحنا شريكًا موثوقًا لأكثر الشركات ابتكارًا وقيمة في العالم، من خلال مساعدتهم على تحديث أنظمتهم الأكثر تطورًا وتأمينها.

Nordcloud، إحدى الشركات التابعة لشركة IBM، هي شركة أوروبية رائدة في مجال استخدام السحابة وتطوير التطبيقات والخدمات المدارة والتدريب يُعد خبراء السحابة الأصلية في شركة Nordcloud جزءًا لا يتجزأ من سحابة IBM Cloud الهجينة حسب التصميم والخدمات، ما يؤدي إلى نجاح العملاء في استخدام السحابة.

 مكونات الحل خدمات استشارات IBM خدمات AWS الاستشارية نهج تنظيم عملية النقل المقدم من شركة Nordcloud خدمات السحابة الهجينة الترحيل إلى السحابة والتحديث الخدمات السحابية المدارة
تحويل بنية تقنية المعلومات بشركة Helvetia Insurance من خلال الانتقال إلى السحابة

عقدت شركة Helvetia Insurance شراكة مع شركة IBM Consulting وشركة Nordcloud لنقل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها إلى السحابة – ما ساعدها على تحديث خدماتها وضمان الانتقال السلس إلى السحابة.

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