إدارة المساحات أصبحت أولوية متزايدة للعديد من المنظمات. في بعض الأحيان، يصبح العمل ومساحات العمل تجربة بقدر ما هي مكان فعلي. حتى مع انتشار بيئات العمل غير التقليدية، مثل الترتيبات الهجينة وأماكن العمل الرقمية والعمل عن بُعد،لا يزال بناء مساحة مكتبية آمنة ومريحة مع هواء نقي وأساليب تنظيف قوية وإجراءات أمنية متينة أمرًا ضروريًا.

لكن تنفيذ هذه التغييرات يتطلب تقنيات متطورة باستمرار وقد تتطلب، في كثير من الحالات، تحديثا كبيرًا في البنية التحتية. على الرغم من التحديات التي تشمل البنية التحتية المتقادمة، التكاليف، والاحتياجات المتغيرة، وجدت IDC أن "%88 من المؤسسات قد استثمرت أو تخطط للاستثمار لتحديث المساحات المادية لتكون أكثر ملاءمة لنماذج العمل المرنة." وأضاف التقرير أنه "بحلول عام 2025، سيتم نشر تقنيات المرافق الذكية في %90 من المباني التجارية الجديدة أو المشاريع التي تخضع للتجديد لدعم أماكن العمل المرنة وتحسين تجربة الشاغلين وأداء العمليات بشكل مستدام."3

مع تقدم التقنية ودمج المزيد من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في حلول نظام IWMS، قد يصبح تحقيق المزيد من الأتمتة ممكنًا. وقد يؤدي دمج تقنيات الاستجابة التلقائية للطلب إلى زيادة أتمتة المباني لتحسين استخدام الطاقة خلال أوقات ذروة الطلب، ما يساعد بشكل أكبر على تقليل استهلاك الطاقة وتكاليفها. إذا تم دمجها مع معدلات الإشغال في الوقت الحقيقي، يمكن تخصيص استراتيجيات تقليل الأحمال وفقا للاحتياجات المحددة وتعديلها حسب الظروف المتغيرة.

يتسم سوق أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل العالمية بالتزايد، وتتزايد معه أيضًا أساليب البناء، وممارسات إدارة المرافق، ومتطلبات الشاغلين بشأن الاستدامة كل عام. والاستفادة من القدرات المتزايدة المدمجة في الذكاء الاصطناعي ودمج صناعة إنترنت الأشياء في منصات أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل يُتيح للمؤسسات تمكين الأتمتة الذكية والممارسات الاستباقية في المستقبل.