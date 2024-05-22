يرتبط تطور وحدات التحكم في توصيل التطبيقات ارتباطًا وثيقًا بتطوير تطبيقات الويب ومراكز البيانات والمجال الأوسع لإدارة الشبكات.

وفي أواخر التسعينيات وأوائل الألفية، ومع انتشار الإنترنت تجاريًا وازدياد حركة المرور على شبكة الإنترنت بشكل كبير، احتاجت الشركات إلى طريقة لضمان قدرة المواقع الإلكترونية والتطبيقات على التعامل بكفاءة مع الحركة الكبيرة على التطبيقات. وكان التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد طريقة لتوزيع الطلبات الواردة عبر خوادم متعددة لضمان التوافر العالي ومرونة الشبكة.

أطلق على الجيل الأول من الأجهزة التي واجهت ذلك التحدي اسم موازنات الأحمال. في البداية، كانت بسيطة وتعمل في طبقة النقل. ركزت موازنات الأحمال على توزيع حركة المرور الواردة على عدة خوادم لموازنة الأحمال ومنعها من أن تربك أي خادم.

ولكن، مع ازدياد تعقيد التطبيقات ومواقع الويب، لم تعد موازنات التحميل القديمة ذات فائدة بسبب عدم قدرتها على القراءة واتخاذ القرارات بناءً على محتوى طلبات المستخدم (وليس فقط عناوين IP والمنافذ). ودفع هذا المطورين إلى ترقية أجهزتهم إلى الطبقة السابعة من حلول توزيع الأحمال القادرة على فحص محتوى الرسالة في طبقة التطبيق.

يمكن لموازنات الأحمال المتقدمة توجيه حركة المرور بناءً على عوامل مثل عناوين HTTP أو ملفات تعريف الارتباط أو حتى طلبات صفحات محددة، ما يسهل إدارة حركة المرور بشكل أكثر تطورًا، مثل استمرارية الجلسة (أو "الالتصاق") والتوجيه القائم على المحتوى. وبمرور الوقت، ومع استمرار المطورين في إضافة الوظائف، ستصبح موازنات الأحمال هذه وحدات التحكم الذكية التي نطلق عليها الآن اسم وحدات التحكم في تسليم التطبيقات (ADCs).