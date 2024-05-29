ما هي بيانات الاستدامة؟

وقد شاع مفهوم الاستدامة على نطاق واسع من قبل لجنة برونتلاند، وهي شعبة فرعية تابعة للأمم المتحدة سعت إلى توحيد البلدان من خلال السعي لتحقيق الاستدامة. وفي عام 1987، نشرت اللجنة "مستقبلنا المشترك، من أرض واحدة إلى عالم واحد"، وهو تقرير عرف التنمية المستدامة بأنها "تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة".1

وفي خضم وعي الجمهور بالاستدامة المكتشف حديثًا، شعرت الشركات بالضغط للحد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناتجة عن عملياتها. وهكذا، تبلورت الإصدارات المبكرة من بيانات الاستدامة حيث حددت المنظمات تأثيرها عبر ركائز الاستدامة الثلاث-البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

بحلول عام 2016، أنشأت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي حددت 17 هدفًا للاستدامة. وقد ضعت أهداف التنمية المستدامة (SDG) أجندة عالمية للتنمية المستدامة على أمل تحقيق مستقبل أكثر استدامة بحلول عام 2030. كما قدمت أهدافًا واضحة للشركات لقياس مبادرات الاستدامة الخاصة بها، مما يجعل بيانات الاستدامة أقل ترفًا وأكثر ضرورة.