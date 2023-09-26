الحوسبة المكانية تمثِّل الجيل القادم من الابتكار في سلامة رحلات الطيران

تُعَد تأخيرات الرحلات الجوية أحد الجوانب المزعجة في السفر بالطائرة. تجربة يعرفها الجميع تقريبًا: الجلوس في الصالة أو على المدرج، غير متأكدين من سبب تأخر الرحلة، دون أي توضيح أو معلومات.
هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير الطائرة، وغالبًا ما تكون السلامة هي السبب الأساسي وراء معظمها. افترض أن الطائرة تتعرض لأضرار طفيفة نتيجة صاعقة كهربائية أو أثناء ملامستها لمعدات أرضية خلال السحب أو التزود بالوقود، أو تضررت نتيجة اصطدام جوي مع طائر أو ظروف جوية قاسية. في مثل هذه الحالات، يجب أن تخضع الطائرة للفحص قبل السماح لها بالإقلاع مرة أخرى. يواجه قطاع الطيران تحديات كبيرة فيما يتعلق بإجراء الفحوصات اللازمة قبل الرحلات في الوقت المناسب، وتُعَد هذه التأخيرات مصدر إزعاج شائع لكلٍّ من شركات الطيران والركاب.
تُعَد عملية ضمان سلامة الطائرة للطيران مهمة لا مفر منها وتستغرق وقتًا طويلًا. تخيَّل سيناريو تصطدم فيه معدات مناولة الأمتعة بالطائرة عن طريق الخطأ، ما يتسبب في تلف جسم الطائرة. يجب على المهندسين الأرضيين فحص الضرر، وتحديد موقعه الدقيق وعمقه ومداه، وتحديد ما إذا كانت المركبة لا تزال صالحة للطيران. إن سلامة الطائرات هي عملية منظمة للغاية ومتطلب من متطلبات الصناعة، وكل جزء رئيسي من الطائرة له رقم تسلسلي يتم تتبّعه وتقييم صلاحيته للطيران. يمكن أن يستغرق هذا الفحص اليدوي -الذي يتضمن تسجيل الضرر وتوثيق العملية- أكثر من 30 دقيقة، ما يتسبب في تأخيرات كبيرة واضطرابات في جداول الرحلات.
مركز الطائرات الإقليمية (RJC) هو مؤسسة مخصصة للصيانة والإصلاح والتجديد ضمن مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-الهولندية (Air France-KLM). بالشراكة مع شركة IBM، طوَّرت شركة الملكية الأردنية للملاحة الجوية حلًا للتقييم باستخدام التقنية الواقع المعزز والتوأم الرقمي -عمليات أساسية للحوسبة المكانية- لإحداث تغيير جذري في عمليات فحص الأضرار قبل الطيران.
تمزج الحوسبة المكانية بين العالم المادي والرقمي، باستخدام تقنيات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي أو تقنيات ثلاثية الأبعاد في الوقت الحقيقي. مع تزايد استخدام المؤسسات للأجهزة المحمولة، توفِّر الحوسبة المكانية للمؤسسة طريقة للاستفادة بشكل أكبر من الاستثمارات في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس. يمكن لشركات الطيران استخدام هذه التقنية لتعزيز قدرة مهندسي الصيانة الأرضية على اتخاذ القرار من خلال تقديم تجربة أكثر تفاعلية. في سياق سلامة شركات الطيران، تسمح الحوسبة المكانية بعمليات فحص أكثر كفاءة ودقة للأضرار، ما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإكمال العملية بفاعلية.
باستخدام تطبيق متخصص يُعرَف باسم Damage Assessment مصمم لأجهزة iPad، يمكن للفنيين الاستفادة من الواقع المعزز لتعزيز عمليات فحصهم للطائرة. يستخدم هذا التطبيق التوأم الرقمي للطائرة لرسم خريطة لإطار الطائرة على الطائرة الفعلية في الوقت الفعلي بحيث يمكن للمفتشين تحديد مكان الضرر بالضبط. من خلال التقييم، أ) يمكن للمفتشين تحديد الأضرار وتقييمها بدقة، ما يسرّع عملية الفحص بشكل كبير؛ ب) يمكن لمهندسي الأرضيات سحب تاريخ الأضرار والوثائق ذات الصلة لدعم عملية التقييم؛ ج) يمكن تقليل وقت الفحص من 30 دقيقة إلى 3 دقائق (تحسُّن ملحوظ في الكفاءة بمقدار 900% ).
في المستقبل، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة بشكل أكبر من خلال توفير الإجراءات الموصى بها لتسريع العملية بشكل أكبر. يؤدي تقليل الوقت اللازم لمراجعة الأضرار الجديدة وتسجيلها باستخدام أدوات رقمية آمنة مدعومة بالبيانات إلى زيادة دقة الإبلاغ في صناعة شديدة التنظيم، ما يؤدي إلى رحلات جوية أكثر أمانًا. يضمن هذا الحل المبتكر أيضًا دقة وسلامة بيانات الفحص. غالبًا ما يتم تسجيل عمليات التفتيش يدويًا على الورق، ما يؤدي إلى أخطاء محتملة وفقدان البيانات. من خلال الحوسبة المكانية، يتم دمج جميع بيانات الفحص بسلاسة في التوأم الرقمي للطائرة، ما يؤدي إلى توفير سلسلة معلومات شفافة ويمكن تتبُّعها. تعمل الحوسبة المكانية على تعزيز السلامة وتبسيط الامتثال للوائح الصناعة.
في حين أن هذه التقنية ستغيّر بلا شك قواعد اللعبة بالنسبة إلى شركة RJC، تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة هي مشكلة على مستوى الصناعة. تعاني شركات الطيران في جميع أنحاء العالم من عدم كفاءة عمليات فحص الأضرار قبل الإقلاع. لا تقتصر فائدة حلول الحوسبة المكانية التي تقدّمها شركة RJC للحوسبة المكانية على عملياتها فحسب، بل يمكن أن تُحدِث تحوُّلًا في ممارسات السلامة في شركات الطيران على مستوى العالم.
في مثل هذه الصناعة شديدة التنظيم، يجب أن تثبت شركة RJC أن عملية جديدة مثل هذه توفِّر نتائج ملحوظة من حيث الوقت والدقة حتى تتم الموافقة عليها من قبل منظِّمي الصناعة. وقد بدأت شركة RJC عملية اعتماد التقنية على نطاق واسع في الصناعات، ما يُتيح لشركات الطيران الأخرى استخدامها. وفي الوقت نفسه، تسعى شركة IBM إلى عقد شراكات مع مؤسسات تستثمر في التقنية المكانية.
يمكن لشركة IBM مساعدة المتخصصين في الصناعات، والمديرين التنفيذيين في شركات الطيران أو أي مؤسسة تتطلع إلى تبنّي حلول مماثلة أو استكشاف إمكانيات الحوسبة المكانية لمواجهة تحدياتها الفريدة.
تعرَّف على المزيد حول حل الحوسبة المكانية من RJC وIBM وشاهِد إمكاناته في العمل. احرص على حضور مهرجان الطيران العالمي (World Aviation Festival) (الموقع موجود خارج موقع ibm.com) خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2023 في لشبونة - البرتغال، وكن جزءًا من الرحلة نحو سفر جوي أكثر أمانًا وكفاءة.
