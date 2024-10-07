فيما يلي 10 طرق تستفيد بها الشركات من خدمات الحوسبة السحابية العامة لتحقيق وفورات في التكاليف والابتكار ونمو الأعمال بشكل عام.

1. التخزين

يتألفالتخزين السحابي العام من سعة التخزين والتقنية كخدمة، مما يساعد المجموعات على تقليل أو التخلص من التكاليف الرأسمالية لبناء قدرات التخزين الداخلية والحفاظ عليها. من خلال تخزين بيانات الشركة نفسها على أجهزة متعددة، يقدم التخزين السحابي الوفرة اللازمة لدعم استمرارية الأعمال في مواجهة الكوارث الطبيعية أو انقطاع التيار الكهربائي أو غيرها من حالات الطوارئ.

2. تخصيص الموارد الديناميكي

تمنح السحابة العامة الشركات المرونة لتوسيع نطاق الموارد أو تقليصه وفقًا لاحتياجات الأعمال. على سبيل المثال، يمكن لموقع تجارة إلكترونية يشهد مبيعات موسمية عالية توسيع خدماته عبر الإنترنت بسرعة باستخدام سحابة عامة. إنهم يدفعون فقط مقابل السعة المضافة خلال فترات الذروة ومن ثم يمكنهم تقليص حجمها خلال فترات المبيعات العادية.

3. التطوير والاختبار

يوفر إعداد السحابة العامة بيئة مثالية لتطوير واختبار تطبيقات جديدة مقارنةً بطريقة الشلال التقليدية، والتي يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأكثر استهلاكًا للوقت. على سبيل المثال، يمكن للمطورين في دقائق معدودة توفير بيئات اختبار على الأجهزة الافتراضية (VMs) القائمة على السحابة العامة. وعندما ينتهي المطورون من استخدام بيئة اختبار، يمكنهم إزالتها بسهولة.

4. التطبيقات السحابية الأصلية وعمليات التطوير

يدعم الإعداد السحابي العام تطبيقات السحابة الأصلية - البرامج السحابية التي تتكون من خدمات صغيرة متعددة ومترابطة تسمى الخدمات المصغرة، وهي جزء أساسي من ممارسات عمليات التطوير. يستخدم المطوّرون أدوات عملية التطوير لأتمتة تطوير السحابة الأصلية والتسليم السريع للبرامج عالية الجودة، وبناء التطبيقات المعبأة بالحاوية مرة واحدة ونشرها في أي مكان.

5. الرمز المنخفض

الرمز المنخفض هو نهج برمجي مرئي يتميز بواجهة مستخدم رسومية مع احتوائه على ميزات السحب والوضع التي تدعم أتمتة عملية التطوير. تعمل منصات الرمز المنخفض على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات للمطورين "المواطنين"—أي المستخدمين ذوي الخبرة الرسمية المحدودة في مجال الترميز. يساعد نظام الرمز المنخفض الشركات على تبسيط سير العمل وتسريع تطوير مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة، ودمج المكونات الإضافية الخارجية، وتقنيات الجيل التالي القائمة على السحابة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).

6. التحليلات

مع ظهور البيانات التي يتم جمعها من الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة الذكية الأخرى، يتعيَّن على الشركات تحليل البيانات بسرعة أكبر من أي وقت مضى. أصبحت عمليات تحليل البيانات الكبيرة—استخدام تقنيات تحليلية متقدمة لمعالجة مجموعات كبيرة ومتنوعة من البيانات—أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الأعمال. توفر بيئة السحابة العامة البنية التحتية للحوسبة والشبكات اللازمة لدعم البيانات الكبيرة حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات وتقديم تجارب آنية أفضل للعملاء وعلى نطاق واسع.

7. إستراتيجية السحابة المتعددة الهجينة

تُعد السحابة العامة محورية في استراتيجية السحابة المتعددة الهجينة. من خلال دمج الخدمات السحابية العامة مع البنية التحتية السحابية الخاصة أو المحلية، يمكن للمجموعات اختيار مكان تشغيل أحمال التشغيل وتحديد أفضل الخدمات من مقدمي الخدمات السحابية المختلفين (CSPs). على سبيل المثال، قد ترغب مؤسسة مالية في استخدام السحابة العامة لاختبار وتطوير تطبيقات جديدة في حين نشر أحمال التشغيل الحساسة للاحتيال وتخضع للتنظيم على سحابة خاصة يستضيفها مقدم خدمة سحابية مخصص.

8. الذكاء الاصطناعي التوليدي

مع الاحتياج الهائل إلى قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات، يحتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى السحابة لمعالجة البيانات آنيًّا وعلى نطاق واسع. يوفر مزودو السحابة العامة للشركات القدرة على الوصول إلى البيانات والاستفادة من قوة المعالجة من مراكز البيانات الموزعة المتعددة التي يمكنها دعم أحمال التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

9. حوسبة الحافة

تعمل حوسبة الحافة على تقريب تطبيقات المؤسسات من مصادر البيانات (على سبيل المثال: الهواتف المحمولة أو المستشعرات أو إنترنت الأشياء أو الأجهزة أو خوادم الحافة المحلية) للحصول على معارف أسرع، وأوقات استجابة محسّنة، وتحسين استخدام عرض النطاق الترددي. على سبيل المثال، تساعد أجهزة الحافة في مراقبة عمليات شبكة الطاقة لتقليل الهدر في استهلاك الطاقة في قطاع الطاقة. تعمل السحابة العامة بشكل تآزري مع خدمات الحافة من خلال ربطها بسحابة عامة مركزية أو مراكز بيانات حافة أخرى. في أغلب الأحيان، تجري معالجة البيانات الأكثر صلة فقط على الحافة. في حين يتم إرسال البيانات الأقل أهمية إلى مركز بيانات رئيسي على السحابة العامة، مما يؤدي إلى تحرير موارد الحوسبة لضمان زمن انتقال منخفض.

10. حوسبة Quantum

تستخدم حوسبة Quantum أجهزة الكمبيوتر والخوارزميات وتقنيات ميكانيكا الكم الأخرى لحل المشاكل المعقدة. في حين أن حوسبة Quantum للأعمال التجارية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن المؤسسات في المجالات التي تتطلب قدرات حوسبة هائلة (مثل الكيمياء والبيولوجيا والرعاية الصحية والتمويل) بدأت في الاستفادة من إمكانات Quantum لتحويل الطريقة التي تمارس بها أعمالها. بدأ مزودو الخدمات السحابية العامة اليوم في تقديم خدمات تتضمن استئجار آلات Quantum، ومنصات لتطوير خوارزميات وتطبيقات Quantum على نطاق المرافق وغيرها.